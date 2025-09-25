Αθήνα, 29°C
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
netaniahou
AP Photo/Pamela Smith

Η Σλοβενία απαγόρευσε την είσοδο στον Νετανιάχου

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Η κυβέρνηση της Σλοβενίας «μπλόκαρε» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Η Σλοβενία επέβαλε ταξιδιωτική απαγόρευση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Reuters, αυτή είναι μια κίνηση που ακολουθεί την απαγόρευση που επιβλήθηκε τον Ιούλιο σε δύο ακροδεξιούς υπουργούς του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με δήλωση της σλοβενικής κυβέρνησης. 

Για την ιστορία, η Σλοβενία επέβαλε τον Αύγουστο εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και εισήγαγε απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που παράγονται στα παλαιστινιακά εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή. Επίσης, η Σλοβενία πέρσι αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος. 

 

