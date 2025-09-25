Η Σλοβενία απαγόρευσε την είσοδο στον Νετανιάχου

Η Σλοβενία επέβαλε ταξιδιωτική απαγόρευση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Σύμφωνα με το Reuters, αυτή είναι μια κίνηση που ακολουθεί την απαγόρευση που επιβλήθηκε τον Ιούλιο σε δύο ακροδεξιούς υπουργούς του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με δήλωση της σλοβενικής κυβέρνησης.
Για την ιστορία, η Σλοβενία επέβαλε τον Αύγουστο εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και εισήγαγε απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που παράγονται στα παλαιστινιακά εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή. Επίσης, η Σλοβενία πέρσι αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας