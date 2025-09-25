«Απαράδεκτη» η έκθεση για την Στέγαση που έφερε η αρμόδια Επιτροπή, λένε οι Σοσιαλιστές

Σήμερα, η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κρίση στέγασης στην ΕΕ συζήτησε το πρώτο σχέδιο έκθεσης, το οποίο συνέταξε ο Ισπανός ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).



Η επιτροπή έχει αφιερώσει μήνες σε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς σε ενδιαφέρουσες ακροάσεις και αποστολές σε κράτη μέλη της ΕΕ. Τα μέλη έλαβαν πολλές πολύτιμες πληροφορίες και ιδέες - ωστόσο, δυστυχώς, αυτές δεν αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο.



Για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες - οι οποίοι έχουν φέρει τη στέγαση στο προσκήνιο της ατζέντας της ΕΕ και έχουν αγωνιστεί σκληρά για τη σύσταση αυτής της επιτροπής - αυτό το σχέδιο είναι απαράδεκτο. Η μέχρι στιγμής διαδικασία καταδεικνύει μια κατάφωρη περιφρόνηση των μεθόδων εργασίας και του ήθους αυτού του Σώματος.



Δεν είναι η ώρα για εθνικά ιδεολογικά παιχνίδια. Είναι η ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να βρούμε λύσεις στην κρίση στέγασης. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό μόνο συνεργαζόμενοι με ομοϊδεάτες συναδέλφους από όλο το πολιτικό φάσμα και δίνοντας πραγματική φωνή στις πόλεις, τις περιφέρειές μας, τα συνδικάτα και την κοινωνία των πολιτών.



Η Γκάμπι Μπίσοφ, αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την Κοινωνική Ευρώπη, δήλωσε:



«Αυτό το προσχέδιο είναι καθαρά ισπανική ιδεολογία του ΕΛΚ και δεν προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις. Η στέγαση είναι πολύ σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες για να σπαταλήσουμε αυτή την ευκαιρία σε ιδεολογικές μάχες. Θα επικεντρωθούμε στην ουσία και θα αφιερωθούμε στην οικοδόμηση συμμαχιών με όσους θέλουν να διασφαλίσουν ότι ένα σπίτι είναι ανθρώπινο δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.



«Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις της ΕΕ σε προσιτές και αξιοπρεπείς κατοικίες. Θέλουμε σωστή ρύθμιση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, ώστε οι πόλεις μας να είναι για ζωή, όχι μόνο για τουρισμό. Θέλουμε να τερματίσουμε την κερδοσκοπία και την χρηματιστηριοποίηση. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ενοικιαστών, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα στέγασης των πιο ευάλωτων και να εξαλείψουμε την έλλειψη στέγης. Θέλουμε μια αξιόπιστη έκθεση που θα κάνει πραγματική διαφορά για τους πολίτες μας.



«Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα δεχτούν τίποτα λιγότερο. Είναι απλό: η πρόκλησή μας είναι να μετατοπίσουμε την εστίαση από το δικαίωμα στην ιδιοκτησία στο δικαίωμα σε μια στέγη. Καλούμε όλες τις ομοϊδεάτες δυνάμεις που ενδιαφέρονται για το τι χρειάζονται οι πολίτες μας να συμμετάσχουν μαζί μας και να μετατρέψουν αυτό το προσχέδιο σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή έκθεση. Αυτό περιμένουν οι Ευρωπαίοι από εμάς».



Η Aodhán Ó Ríordáin, διαπραγματεύτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την στεγαστική κρίση, πρόσθεσε:



«Βασικά ζητήματα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είτε απουσιάζουν εντελώς από αυτό το προσχέδιο είτε αντιμετωπίζονται ως δεύτερη σκέψη - όπως η κερδοσκοπία, η χρηματιστικοποίηση, η έλλειψη στέγης, οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, η εγκατάλειψη και η δημόσια χρηματοδότηση για οικονομικά προσιτή στέγαση. Πολλά βασικά αιτήματα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αγνοούνται - για παράδειγμα, οι έλεγχοι των ενοικίων αναφέρονται μόνο για να καταγγελθούν. Τα δικαιώματα των ενοικιαστών αντιμετωπίζονται ελάχιστα, εκτός από την ευελιξία στις σχέσεις ιδιοκτήτη-ενοικιαστή. Οι στρατηγικές για τις κενές θέσεις δεν αναφέρονται καθόλου.



«Οι Σοσιαλιστές και Δημοκρατικοί είναι έτοιμοι να σηκώσουν τα μανίκια τους και να συνεργαστούν με ομοϊδεάτες συναδέλφους. Θα εισέλθουμε στη φάση τροποποίησης και διαπραγμάτευσης με καλή πίστη, αλλά απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για να γίνει αποδεκτό από εμάς αυτό το προσχέδιο».