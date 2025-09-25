Ποινή φυλάκισης πέντε ετών στον Σαρκοζί για σύσταση συμμορίας

Ιστορική δικαστική απόφαση • Καλείται να παρουσιαστεί στις φυλακές και να εκτίσει την ποινή μέχρι την έφεση • Το ντιλ με τον Καντάφι για χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Σε πέντε χρόνια φυλακή καταδίκασε το δικαστήριο τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάστηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η υπόθεση αφορά σε ντιλ που είχε κάνει ο Γάλλος πρωθυπουργός, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών, για να λάβει παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Ο Νικολά Σαρκοζί καλείται να παρουσιαστεί στις φυλακές και να εκτίσει την ποινή του μέχρι να ασκήσει το δικαίωμά του για έφεση.

Η απόφαση είναι πρωτοφανής για τα δικαστικά χρονικά της Γαλλίας, ενώ στον πρώην πρόεδρο επιβλήθηκε, ακόμη, πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ και στέρηση των πολιτικών και πολιτειακών δικαιωμάτων για πέντε έτη.

Σημειώνεται ότι ο πρώην ηγέτης της χώρας κατηγορήθηκε έρθει σε συμφωνία προκειμένου να πάρει 50 εκατ. ευρώ για την καμπάνια του με αντάλλαγμα το «ξέπλυμα» και την προώθηση του καθεστώτος στην Ευρώπη.

Το δικαστήριο, πάντως, απάλλαξε τον Νικολά Σαρκοζί από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και της δωροληψίας κρίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από την Λιβυη.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του τέως προέδρου και υπουργοί των κυβερνήσεων του.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό την χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρωην πρόεδρο,κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους το 1989.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος δηλώνει αθώος, είχε καταγγείλει την «υπερβολική έκταση της αιτούμενης ποινής», η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο «να καλύψει την αδυναμία των κατηγοριών».Δεν υπάρχουν "καμία απόδειξη", "τίποτα", "ούτε ένα λιβυκό σεντ", "ούτε η αρχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης", είχε δηλώσει ο Σαρκοζί.