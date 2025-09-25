Ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ο Νικολά Σαρκοζί

Την απόφαση να κρίνει ένοχο για εγκληματική συνωμοσία τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έλαβε γαλλικό δικαστήριο σε μια ιστορικών διαστάσεων δίκη.
Η απόφαση αφορά σε παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι, με τον Σαρκοζί να κατηγορείται πως όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, σύναψε συμφωνία με το καθεστώς της Λιβύης προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση για την καμπάνια του με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης κυβέρνησης της αφρικανικής χώρας.
Ο Νικολά Σαρκοζί, ήταν αντιμέτωπος με βαρύτατες καταγγελίες, όμως κρίθηκε αθώος για τις υπόλοιπες κατηγορίες που αντιμετώπιζε.
Σημειώνεται ότι οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει τον περασμένο Μάρτιο να επιβληθεί ποινή κάθειρξης επτά ετών στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας.
Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Σαρκοζί κρίνεται ένοχος από δικαστήριο και είναι ο μοναδικός πρόεδρος της χώρας που έχει καταδικαστεί τόσες φορές για αδικήματα που έχουν λάβει χώρα πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη θητεία του.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας