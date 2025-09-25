Ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ο Νικολά Σαρκοζί

Ιστορική δικαστική απόφαση κατά του πρώην προέδρου της Γαλλίας για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Την απόφαση να κρίνει ένοχο για εγκληματική συνωμοσία τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έλαβε γαλλικό δικαστήριο σε μια ιστορικών διαστάσεων δίκη.

Η απόφαση αφορά σε παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι, με τον Σαρκοζί να κατηγορείται πως όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, σύναψε συμφωνία με το καθεστώς της Λιβύης προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση για την καμπάνια του με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης κυβέρνησης της αφρικανικής χώρας.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ήταν αντιμέτωπος με βαρύτατες καταγγελίες, όμως κρίθηκε αθώος για τις υπόλοιπες κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Σημειώνεται ότι οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει τον περασμένο Μάρτιο να επιβληθεί ποινή κάθειρξης επτά ετών στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Σαρκοζί κρίνεται ένοχος από δικαστήριο και είναι ο μοναδικός πρόεδρος της χώρας που έχει καταδικαστεί τόσες φορές για αδικήματα που έχουν λάβει χώρα πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη θητεία του.