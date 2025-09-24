Ιταλικές αντιφάσεις για την αποστολή του «Global Sumud Flotilla»

Από τη μία Μελόνι και Ταγιάνι χαρακτηρίζουν «απαράδεκτη» την αποστολή του «Global Sumud Flotilla», από την άλλη στέλνουν φρεγάτα για να προστατεύσουν την αποστολή

Η ακροδεξιά Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «επικίνδυνη και ανεύθυνη» την πρωτοβουλία της αποστολής «Global Sumud Flottilla» κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία διεξάγεται στην Νέα Υόρκη.

«Δεν χρειάζεται να θέτεις σε κίνδυνο την ακεραιότητά σου και να εισέλθεις σε πολεμικό πεδίο, για να παραδώσεις ανθρωπιστικές βοήθειες στην Γάζα, τις οποίες η ιταλική κυβέρνηση θα μπορούσε να παραδώσει μέσα σε λίγες ώρες. Καλώ όλους να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης, ιδίως τους Ιταλούς βουλευτές», τόνισε η Μελόνι.

Η πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής της, Αντόνιο Ταγιάνι, εργάζεται με στόχο μια εναλλακτική λύση: να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Κύπρο, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη να την μεταφέρει στον πληθυσμό της Γάζας. «Μια πρόταση για την οποία νομίζω ότι υπάρχει η συναίνεση της κυπριακής, της ιταλικής και της ισραηλινής κυβέρνησης, αναμένουμε την απάντηση της Flottila», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Μελόνι απηύθυνε και πάλι «έκκληση στο αίσθημα ευθύνης, διότι δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή με πρωτοβουλίες που μοιάζουν να μην έχουν ως προτεραιότητα την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά το να δημιουργήσουν προβλήματα στην ιταλική κυβέρνηση», ολοκλήρωσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η ακροδεξιά ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωνε την αποστολή φρεγάτας του πολεμικού ναυτικού για να συνοδεύσει τον στόλο και να προστατεύσει τους Ιταλούς πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή αλληλεγγύης.

«Σε μια δημοκρατία, οι διαδηλώσεις και οι μορφές διαμαρτυρίας πρέπει να προστατεύονται, όταν διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και χωρίς βία», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας. Σημειώνεται ότι στην αποστολή συμμετέχουν βουλευτές από τα δύο σώματα του Ιταλικού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτές. Νωρίτερα, το Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι τα πληροφοριακά του συστήματα δέχθηκαν επίθεση από έναν «βομβαρδισμό με mail» πλημμυρίζοντας τους διακομιστές του, λίγο μετά την πρωινή επίθεση στον στολίσκο.