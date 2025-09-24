«Ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός» - Μια πληρωμένη απάντηση στον Τραμπ

Σφοδρή επίθεση από τον δήμαρχο του Λονδίνου στον Τραμπ, που δεν αφήνει αναπάντητες τις προσβολές του αμερικανού προέδρου • Αιχμές και για την αμήχανη στάση που κρατούν οι Εργατικοί απέναντι στον Τραμπ.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου δεν αφήνει σε χλωρό κλαρί τον πλανητάρχη, δίνοντας συνέχεια σε μια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο πριν ακόμα την πρώτη θητεία του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Η επικοινωνιακή αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στη Βρετανία, καθώς ο Σαντίκ Καν έγραψε ένα πύρινο άρθρο κατά του Αμερικανού προέδρου, το οποίο δημοσιεύθηκε στον Guardian, επιτιθέμενος στην ακροδεξιές πολιτικές του.

Η απάντηση του Τραμπ ήρθε από την ομιλία του στον ΟΗΕ όπου, μεταξύ πολλών άλλων, χαρακτήρισε τον Καν «απαίσιο» και ισχυρίστηκε ότι το Λονδίνο κατευθύνεται προς τον «ισλαμικό νόμο (sharia)».

Ο δήμαρχος δεν άφησε όμως να πέσουν κάτω οι προσβολές του Τραμπ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο πρόσωπό του. Συγκεκριμένα, τον χαρακτήρισε ρατσιστή, σεξιστή, μισογύνη και ισλαμοφοβικό δίνοντά του μια πληρωμένη απάντηση.

Οι δηλώσεις του Τραμπ το βράδυ της Τρίτης προκάλεσαν οργή και σε στελέχη του Εργατικού Κόμματος, με τον υπουργό Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, να επαινεί τον Καν ως κάποιον που «υπερασπίζεται τη διαφορετικότητα προέλευσης και άποψης».

Ωστόσο, ο Πατ ΜακΦάντεν, υπουργός Εργασίας και Συντάξεων και στενός συνεργάτης του Κιρ Στάρμερ, απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τις δηλώσεις του Τραμπ για τον Καν, περιοριζόμενος να υπερασπιστεί τη φήμη του Λονδίνου ως μιας πόλης διεθνούς εμβέλειας.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου άφησε επίσης έμμεσες αιχμές προς υψηλόβαθμα στελέχη των Εργατικών, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού, για το γεγονός ότι δεν καταδίκασαν τη ρητορική του Τραμπ.

Ο Τραμπ επιτίθεται δημόσια στον Καν από το 2015, όταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος είχε προτείνει την απαγόρευση εισόδου Μουσουλμάνων στις ΗΠΑ, γεγονός που είχε κατακρίνει ο Καν.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ δήλωσε: «Κοιτάξτε το Λονδίνο, όπου έχετε έναν απαίσιο δήμαρχο, απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο, και η πόλη έχει αλλάξει, έχει αλλάξει πολύ. Τώρα θέλουν να επιβάλουν τη σαρία. Αλλά είστε σε άλλη χώρα, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό».

Όταν ρωτήθηκε πώς σχολιάζει τον χαρακτηρισμό, ο Καν αναφέρθηκε στους αριθμούς-ρεκόρ Αμερικανών επισκεπτών και επενδυτών στο Λονδίνο.

«Από τότε που υπάρχουν στοιχεία, υπάρχει μόνο μία περίοδος που περισσότεροι Αμερικανοί επισκέφτηκαν το Λονδίνο. Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτό. Σε διάφορα κριτήρια, συχνά είμαστε η Νο1 πόλη παγκοσμίως στον πολιτισμό, στις ξένες επενδύσεις, στον αθλητισμό, στην ικανότητα των ανθρώπων να πραγματοποιούν τις δυνατότητές τους. Είμαι πολύ περήφανος που είμαστε η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο».

Ο Καν δεν κατηγόρησε ευθέως τον πρωθυπουργό ή τον ΜακΦάντεν και άλλους που δεν έχουν καταδικάσει ευθέως τον Τραμπ, αλλά υπαινίχθηκε ότι «θα έπρεπε να έχουν το θάρρος», δεδομένης της «ειδικής σχέσης» μεταξύ της Βρετανίας και των ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Στάρμερ πρέπει να διατηρήσει φιλική σχέση με τον Τραμπ, ο Καν απάντησε:

«Το να έχεις μια ειδική σχέση είναι σαν να έχεις έναν κολλητό. Και όταν έχεις έναν κολλητό, περιμένεις περισσότερα από αυτόν. Είναι διαφορετικό από κάποιον που είναι απλώς γνωστός. Ένα από τα πλεονεκτήματα της ειδικής σχέσης με τις ΗΠΑ είναι η συνεργασία σε εμπόριο, στρατιωτικές συμμαχίες και άλλους τομείς. Αλλά θα πρέπει να σημαίνει και ότι έχεις την αυτοπεποίθηση να τους επιπλήξεις όταν κάνουν λάθος. Ο Τραμπ κάνει λάθος σε πολλά, πολλά θέματα.»