Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
24°C
25.4° 22.8°
1 BF
73%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
23°C
23.8° 21.4°
1 BF
76%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
3 BF
80%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
73%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
73%
Βέροια
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.8°
0 BF
70%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
0 BF
52%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
22.1° 22.1°
1 BF
77%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 20.8°
1 BF
83%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 21.9°
1 BF
58%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
1 BF
60%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
25.4° 21.7°
0 BF
73%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
0 BF
78%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
46%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
25.5° 22.3°
1 BF
48%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 23.8°
4 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.8°
0 BF
53%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 17.3°
0 BF
82%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.2° 22.2°
0 BF
74%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
0 BF
46%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
Sadiq_Khan_1020
Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν. | Ap Photo

«Ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός» - Μια πληρωμένη απάντηση στον Τραμπ

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Σφοδρή επίθεση από τον δήμαρχο του Λονδίνου στον Τραμπ, που δεν αφήνει αναπάντητες τις προσβολές του αμερικανού προέδρου • Αιχμές και για την αμήχανη στάση που κρατούν οι Εργατικοί απέναντι στον Τραμπ.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου δεν αφήνει σε χλωρό κλαρί τον πλανητάρχη, δίνοντας συνέχεια σε μια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο πριν ακόμα την πρώτη θητεία του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. 

Η επικοινωνιακή αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στη Βρετανία, καθώς ο Σαντίκ Καν έγραψε ένα πύρινο άρθρο κατά του Αμερικανού προέδρου, το οποίο δημοσιεύθηκε στον Guardian, επιτιθέμενος στην ακροδεξιές πολιτικές του.

Η απάντηση του Τραμπ ήρθε από την ομιλία του στον ΟΗΕ όπου, μεταξύ πολλών άλλων, χαρακτήρισε τον Καν «απαίσιο» και ισχυρίστηκε ότι το Λονδίνο κατευθύνεται προς τον «ισλαμικό νόμο (sharia)».

Ο δήμαρχος δεν άφησε όμως να πέσουν κάτω οι προσβολές του Τραμπ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο πρόσωπό του. Συγκεκριμένα, τον χαρακτήρισε ρατσιστή, σεξιστή, μισογύνη και ισλαμοφοβικό δίνοντά του μια πληρωμένη απάντηση.

Οι δηλώσεις του Τραμπ το βράδυ της Τρίτης προκάλεσαν οργή και σε στελέχη του Εργατικού Κόμματος, με τον υπουργό Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, να επαινεί τον Καν ως κάποιον που «υπερασπίζεται τη διαφορετικότητα προέλευσης και άποψης».

Ωστόσο, ο Πατ ΜακΦάντεν, υπουργός Εργασίας και Συντάξεων και στενός συνεργάτης του Κιρ Στάρμερ, απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τις δηλώσεις του Τραμπ για τον Καν, περιοριζόμενος να υπερασπιστεί τη φήμη του Λονδίνου ως μιας πόλης διεθνούς εμβέλειας.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου άφησε επίσης έμμεσες αιχμές προς υψηλόβαθμα στελέχη των Εργατικών, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού, για το γεγονός ότι δεν καταδίκασαν τη ρητορική του Τραμπ.

Ο Τραμπ επιτίθεται δημόσια στον Καν από το 2015, όταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος είχε προτείνει την απαγόρευση εισόδου Μουσουλμάνων στις ΗΠΑ, γεγονός που είχε κατακρίνει ο Καν.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ δήλωσε: «Κοιτάξτε το Λονδίνο, όπου έχετε έναν απαίσιο δήμαρχο, απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο, και η πόλη έχει αλλάξει, έχει αλλάξει πολύ. Τώρα θέλουν να επιβάλουν τη σαρία. Αλλά είστε σε άλλη χώρα, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό».

Όταν ρωτήθηκε πώς σχολιάζει τον χαρακτηρισμό, ο Καν αναφέρθηκε στους αριθμούς-ρεκόρ Αμερικανών επισκεπτών και επενδυτών στο Λονδίνο.

«Από τότε που υπάρχουν στοιχεία, υπάρχει μόνο μία περίοδος που περισσότεροι Αμερικανοί επισκέφτηκαν το Λονδίνο. Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτό. Σε διάφορα κριτήρια, συχνά είμαστε η Νο1 πόλη παγκοσμίως στον πολιτισμό, στις ξένες επενδύσεις, στον αθλητισμό, στην ικανότητα των ανθρώπων να πραγματοποιούν τις δυνατότητές τους. Είμαι πολύ περήφανος που είμαστε η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο».

Ο Καν δεν κατηγόρησε ευθέως τον πρωθυπουργό ή τον ΜακΦάντεν και άλλους που δεν έχουν καταδικάσει ευθέως τον Τραμπ, αλλά υπαινίχθηκε ότι «θα έπρεπε να έχουν το θάρρος», δεδομένης της «ειδικής σχέσης» μεταξύ της Βρετανίας και των ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Στάρμερ πρέπει να διατηρήσει φιλική σχέση με τον Τραμπ, ο Καν απάντησε:
«Το να έχεις μια ειδική σχέση είναι σαν να έχεις έναν κολλητό. Και όταν έχεις έναν κολλητό, περιμένεις περισσότερα από αυτόν. Είναι διαφορετικό από κάποιον που είναι απλώς γνωστός. Ένα από τα πλεονεκτήματα της ειδικής σχέσης με τις ΗΠΑ είναι η συνεργασία σε εμπόριο, στρατιωτικές συμμαχίες και άλλους τομείς. Αλλά θα πρέπει να σημαίνει και ότι έχεις την αυτοπεποίθηση να τους επιπλήξεις όταν κάνουν λάθος. Ο Τραμπ κάνει λάθος σε πολλά, πολλά θέματα.»

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός» - Μια πληρωμένη απάντηση στον Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual