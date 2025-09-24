Ζελένσκι: Ζούμε την πιο καταστροφική κούρσα εξοπλισμών και φταίει η Ρωσία

«Κάθε χρόνο που συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, τα όπλα γίνονται ακόμη πιο θανατηφόρα και μόνο η Ρωσία φέρει την ευθύνη για αυτό». Με αυτή τη φράση συνοψίζει τη κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Κανείς άλλος εκτός από εμάς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Μόνο ισχυρές συμμαχίες, μόνο ισχυροί εταίροι και μόνο τα δικά μας όπλα. Ο 21ος αιώνας δεν διαφέρει πολύ από το παρελθόν. Αν μια χώρα επιθυμεί την ειρήνη, πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στα όπλα. Δεν είναι το διεθνές δίκαιο, ούτε η συνεργασία, αλλά τα όπλα που αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του ο Ζελένσκι.

«Ξέρεις πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί πλήρως αν δεν έχεις ισχυρούς φίλους που είναι πραγματικά πρόθυμοι να το υπερασπιστούν. Και ακόμη και αυτό δεν λειτουργεί χωρίς όπλα. Είναι τρομερό, αλλά χωρίς αυτό, τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφάλειας εκτός από τους φίλους και τα όπλα», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η Ουκρανία έπρεπε να χτίσει «υπόγεια σχολεία και υπόγεια νοσοκομεία» για να σώσει τον πληθυσμό της και να εκπαιδεύσει τους αγρότες πώς θα προστατεύουν τον εξοπλισμό τους από επιθέσεις με drones.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έθεσε το ζήτημα της απαγωγής παιδιών από τους Ρώσους στρατιώτες: «Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μου συνεχίζεται, κάθε εβδομάδα εξακολουθούν να πεθαίνουν άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός επειδή η Ρωσία αρνείται. Η Ρωσία απήγαγε χιλιάδες ουκρανικά παιδιά και έχουμε φέρει πίσω μερικά από αυτά. Και ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν. Αλλά πόσο καιρό θα χρειαστεί για να φέρουμε πίσω όλα τα παιδιά, των οποίων η παιδική ηλικία φεύγει πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να βοηθήσουν οι ενήλικες;»

«Ο πόλεμος της Ρωσίας μάς έβαλε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά εσείς έχετε προστασία από παρόμοιες απειλές;», ρώτησε τους ηγέτες. «Το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο από το να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε κάθε λιμάνι και κάθε πλοίο από τρομοκράτες με θαλάσσια drones. Το να σταματήσουμε τη Ρωσία τώρα είναι φθηνότερο από το να αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι η δύναμη που θα δημιουργήσει ένα απλό drone που θα μεταφέρει πυρηνική κεφαλή», είπε. Παράλληλα, προτρέπει τους ηγέτες να «χρησιμοποιήσουν όλα όσα έχουμε μαζί για να αναγκάσουμε τον επιτιθέμενο να σταματήσει. Και μόνο τότε θα έχουμε μια πραγματική ευκαιρία ότι αυτός ο αγώνας εξοπλισμών δεν θα καταλήξει σε καταστροφή για όλους μας».

«Αν χρειαστούν όπλα για να γίνει αυτό, αν χρειαστεί να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία, τότε πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα. Διαφορετικά, ο Πούτιν θα συνεχίσει να προωθεί τον πόλεμο ευρύτερα και βαθύτερα. Και σας το είπαμε και πριν, η Ουκρανία είναι η πρώτη». «Αν οι εγγυήσεις ασφάλειας λειτουργήσουν για την Ουκρανία, αυτό θα σημαίνει ότι οι άνθρωποι κατάφεραν να κάνουν την εθνική ασφάλεια όχι προνόμιο για λίγες χώρες, αλλά δικαίωμα για όλους».

«Πρόκειται για την κατάρρευση του διεθνούς δικαίου και την αδυναμία των διεθνών θεσμών, και συνεπώς για την άνοδο των όπλων», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Επιπλέον, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στην πολεμική ρητορική αλλά και την μεγάλη εξοπλιστική κούρσα που εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα. «Ζούμε σήμερα την πιο καταστροφική κούρσα εξοπλισμών στην ιστορία της ανθρωπότητας, επειδή αυτή τη φορά περιλαμβάνει και την τεχνητή νοημοσύνη. Και αν δεν υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας εκτός από τους φίλους και τα όπλα, και αν ο κόσμος δεν μπορεί καν να ανταποκριθεί σε όλες τις απειλές και αν δεν υπάρχει ισχυρή πλατφόρμα για τη διεθνή ασφάλεια, θα υπάρχει κάποιο μέρος στη Γη που θα είναι ακόμα ασφαλές για τους ανθρώπους;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη Συρία τονίζοντας: «Ακόμα και τώρα, μετά από όλες τις αλλαγές, η Συρία εξακολουθεί να πρέπει να απευθύνεται στον κόσμο για να χαλαρώσουν οι κυρώσεις που ασφυκτιούν την οικονομία της. Πρέπει να ζητάει και να περιμένει. Η Συρία αξίζει την ισχυρότερη υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα».

Επιστρέφοντας στη Ρωσία, ο Ζελένσκι έκανε μνεία και στην τύχη της Γεωργίας μαζί με τη Λευκορωσία και τη Μολδαβία. «Έχουμε ήδη χάσει τη Γεωργία στην Ευρώπη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας του κρατικού συστήματος εκεί συρρικνώνονται, η Γεωργία εξαρτάται από τη Ρωσία και εδώ και πολλά χρόνια η Λευκορωσία κινείται επίσης προς την εξάρτηση από τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει να χάσει και τη Μολδαβία», τόνισε.