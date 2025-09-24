Αθήνα, 28°C
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
Κυβερνοεπίθεση αεροδρόμιο
(Maja Smiejkowska/PA via AP)

Μια σύλληψη στη Βρετανία για την κυβερνοεπίθεση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr

Χειροπέδες σε έναν άνδρα 40 ετών πέρασαν οι βρετανικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η εταιρεία Collins Aerospace την περασμένη εβδομάδα.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο λογισμικό της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για το check in των επιβατών και των αποσκευών, είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες πτήσεις να καθυστερήσουν και δεκάδες να ακυρωθούν στα αεροδρόμια: Χίθροου του Λονδίνου, το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελών και το αεροδρόμιο Βρανδεμβούργο του Βερολίνου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου ο άντρας συνελήφθη την Τρίτη με την υποψία αδικημάτων που ορίζει ο νόμος για την κακή χρήση υπολογιστών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος την Τετάρτη με περιοριστικούς όρους.

«Παρόλο που αυτή η σύλληψη αποτελεί ένα θετικό βήμα, η έρευνα για το περιστατικό αυτό βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και συνεχίζεται», δήλωσε ο Πολ Φόστερ, επικεφαλής της εθνικής μονάδας καταπολέμησης κυβερνοεγκλήματος της NCA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός πως βρέθηκαν πρακτικές λύσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο λογισμικό της Collins Aerospace , κάποιες αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν καθυστερήσεις καθώς η αυτοματοποιημένη διαδικασία του check- in γίνεται ακόμη χειροκίνητα. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί άλλη μια εβδομάδα μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.

Τέλος σύμφωνα με την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ η επίθεση αυτή ανήκει στην κατηγορία ransomware. Πρόκειται για μορφή κυβερνοεπίθεσης όπου οι δράστες «κλειδώνουν» ή κρυπτογραφούν τα δεδομένα ενός υπολογιστή ή συστήματος και στη συνέχεια απαιτούν λύτρα (ransom), συνήθως σε κρυπτονομίσματα, για να τα ξεκλειδώσουν ή να επιτρέψουν ξανά την πρόσβαση στο σύστημα.

Μια σύλληψη στη Βρετανία για την κυβερνοεπίθεση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

