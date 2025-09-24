Κλιμάκιο της Επιτροπής Αναφορών στην Ελλάδα για τα Τέμπη

Για να διερευνήσει από κοντά τις καταγγελίες των συγγενών για το έγκλημα • Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Την αποστολή κλιμακίου ευρωβουλευτών στην Ελλάδα για να διερευνήσει από κοντά τα καταγγελλόμενα των συγγενών και τις εξελίξεις για τα Τέμπη γενικότερα αποφάσισε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η απόφαση λήφθηκε ύστερα από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ύστερα από πρόταση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκου Παππά. Η πρότασή του είχε κατατεθεί από αρχές Σεπτέμβρη.

Ωστόσο, οι αναφορές των συγγενών που εστάλησαν με την έναρξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Η ανακοίνωση της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Στην Αθήνα η Επιτροπή Αναφορών για τα Τέμπη με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά

Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επισκεφθεί την Αθήνα μέσα στο 2026 προκειμένου να συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

Μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών, ο Νίκος Παππάς, κατάφερε να πείσει την Επιτροπή να επισκεφτεί την Αθήνα, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς και τις οικογένειες των θυμάτων να ακουστούν από πρώτο χέρι.

Η Ευρώπη μεταφέρει τη διαδικασία στην Αθήνα, φέρνοντας τη δικαιοσύνη στον τόπο της τραγωδίας και διασφαλίζοντας ότι οι ευθύνες θα διερευνηθούν πλήρως χωρίς οι οικογένειες να χρειαστεί να ταξιδέψουν για άλλη μια φορά στις Βρυξέλλες για να ζητήσουν τη διερεύνηση των συνθηκών και την απόδοση ευθυνών για το έγκλημα αυτό.

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αντανακλά την απόλυτη ανάγκη των οικογενειών για δικαιοσύνη. Η απελπισία των γονέων έχει φτάσει στα άκρα· η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που ζητά την εκταφή του παιδιού του για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου, είναι η ζωντανή έκφραση αυτής της απόγνωσης. Κάθε μέρα της απεργίας του, θυμίζει ότι η αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης είναι για τις οικογένειες ζήτημα ζωής ή θανάτου.

Η επίσκεψη θα επιτρέψει στα μέλη της Επιτροπής να συνομιλήσουν άμεσα με τις οικογένειες, με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και με εργαζόμενους στον ελληνικό σιδηρόδρομο, κατανοώντας το μέγεθος της τραγωδίας και τα ζητήματα παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου.

«Η προσπάθεια αυτή δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας για τις οικογένειες που υπoφέρουν, μια υπόσχεση ότι η δικαιοσύνη μπορεί να αποδοθεί και μια υπενθύμιση ότι η κοινωνία δεν ξεχνά.» δήλωσε ο Νίκος Παππάς.

