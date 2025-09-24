«Αρκούδα, όχι χάρτινη τίγρης» - Η ρωσική απάντηση στον Τραμπ

Το Κρεμλίνο «δεν έχει άλλη εναλλακτική» από το να συνεχίσει τον πόλεμο • «Ταφόπλακα» στην προσέγγιση Ουάσινγκτον - Μόσχας ;

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί από την τρομακτική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ, αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για το ουκρανικό, όπου υποστήριξε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακαταλάβει τα εδάφη που έχει χάσει και να τελειώσει τον πόλεμο.

Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου ήταν να ανακοινώσει χωρίς πολλά πολλά ότι «οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα», όμως σήμερα το μεσημέρι η Μόσχα σήκωσε το γάντι.

Η Ρωσία διαψεύδει ότι είναι «χάρτινη τίγρη» και προτιμά να την χαρακτηρίζουν «αρκούδα» και διαβεβαιώνει ότι δεν έχει άλλη «εναλλακτική» παρά να συνεχίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2022 στην Ουκρανία.

Απαντώντας σήμερα με συνέντευξη στο ρωσικό ραδιοφωνικό δίκτυο RBC ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει άλλη επιλογή από την συνέχιση του πολέμου που η ίδια ξεκίνησε με την εισβολή στη Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους που (...) ο πρόεδρος της χώρας μας έθεσε εξαρχής. Και ενεργούμε έτσι για τον πρόεδρο και για το μέλλον της χώρας μας, για το πλήθος των ερχόμενων γενεών. Αρα, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση», είπε ο Πεσκόφ.

«Χάρτινες αρκούδες δεν υπάρχουν»

Ο Πεσκόφ απέρριψε τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ μέσω του Truth Social ότι η χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν «μοιάζει πολύ με χάρτινη τίγρη» που διεξάγει από το 2022 «χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση έναν πόλεμο που μία Αληθινή Στρατιωτική Δύναμη θα είχε κερδίσει σε μία εβδομάδα».

«Η Ρωσία δεν είναι τίγρη. Η Ρωσία μοιάζει περισσότερο με αρκούδα. Και χάρτινες αρκούδες δεν υπάρχουν», απάντησε ο Πεσκόφ. Αναφερόμενος δε στην κατάσταση της οικονομίας της είπε ότι είναι «σταθερή». «Η Ρωσία διατηρεί την οικονομική της σταθερότητα», είπε. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «η Ρωσία αντιμετωπίζει εντάσεις και προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας».

«Σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα»

Το Κρεμλίνο, επίσης, δηλώνει ότι η προσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα».

«Στις σχέσεις μας (ΗΠΑ-Ρωσίας), ο ένας στόχος είναι η εξάλειψη των παραγόντων τριβής (...). Αλλά αυτό προχωρά αργά. Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδενικά», δήλωσε σήμερα ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε ότι ο Πούτιν «έτεινε το χέρι» προς την Ουάσινγκτον προτείνοντας την παράταση κατά έναν χρόνο των ορίων που προβλέπονται από την συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών New Start, η ισχύς της οποίας εκπνέει τον Φεβρουάριο.

«Ολες οι προτάσεις καλής πολιτικής βούλησης του Πούτιν δεν θα παραμείνουν παρά αν η Ουάσινγκτον υιοθετήσει αντίστοιχη προσέγγιση», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.