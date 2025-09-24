Ο μιλιταρισμός ξανάρχεται

Η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχεδιάζει τη στρατολόγηση δεκάδων χιλιάδων επαγγελματιών και εφέδρων μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η «αναβίωση» του πρωσικού μιλιταριστικού πνεύματος στην Ομοσπονδιακή Γερμανία συνδέεται με τις ηλεκτρισμένες σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) με τη Ρωσία, καθώς και με τη διάθεση όλο και περισσότερων κονδυλίων από το Βερολίνο για εξοπλισμούς, τόσο γερμανικής κατασκευής όσο και αμερικανικής, γαλλικής κ.λπ.

Η υποχρεωτική θητεία έχει καταργηθεί από το 2011 και σήμερα στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις υπηρετούν «μόνο» 180.000 επαγγελματίες. Στόχος είναι ο αριθμός να φτάσει τις 280.000 προσφέροντας ευκαιρίες καριέρας με υψηλές αποδοχές και παροχές σε νέους και νέες.

«Λόγω του μεγέθους και της οικονομικής της ισχύος, η Γερμανία είναι η χώρα που πρέπει να έχει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στο ΝΑΤΟ στην Ευρώπη», δήλωσε ο Χριστιανοδημοκράτης Μερτς. Αυτή η φιλοδοξία απέχει παρασάγγας από τη στρατιωτική επιφυλακτικότητα που κυριάρχησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω του ναζιστικού παρελθόντος.

Η Γερμανία άρχισε να αναπτύσσεται στρατιωτικά μετά την επανένωση του 1990. Συμμετείχε σε κάποιες αποστολές του ΟΗΕ, όπως στο Αφγανιστάν, και σήμερα έχει εγκαταστήσει μία ταξιαρχία στη Λιθουανία, χώρα σύμμαχο στη βορειοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ απέναντι από τη Ρωσία.

Στο βάθος, υποχρεωτική θητεία

«Η αξιόπιστη αποτροπή απαιτεί επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και η επιχειρησιακή ετοιμότητα απαιτεί υλικό, προσωπικό, εκπαίδευση και... άσκηση, άσκηση, άσκηση», λέει ο αρχηγός της Bundeswehr, των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Μπρόγερ.

Οι υψηλότερες αμοιβές είναι ένας τρόπος για να γίνει η προαιρετική θητεία πιο ελκυστική. Στο βάθος των νέων σχεδιασμών υπάρχει και το ενδεχόμενο της επιστροφής στην υποχρεωτική θητεία, αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζουν στρατηγοί και πολιτικοί. Αλλά κάτι τέτοιο παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλές στη γερμανική κοινή γνώμη και θα προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις.

Μαχητικά αεροσκάφη F-35, μεταγωγικά ελικόπτερα Σινούκ, άρματα μάχης Leopard 2, φρεγάτες και άλλο υλικό είναι σε παραγγελία μετά τη σύσταση ενός ειδικού ταμείου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2022 για τον εκσυγχρονισμό της γερμανικής πολεμικής μηχανής, ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος για να ενταχθούν στο δυναμικό των ομοσπονδιακών ενόπλων δυνάμεων.

Ημέρα βετεράνων

Η κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα για τον στρατό και τη θητεία. Διαφημίσεις που προτρέπουν τους νέους να καταταγούν έχουν εμφανιστεί σε κουτιά πίτσας, σε περιτυλίγματα κεμπάπ και αλλού. Επίσης το Γενικό Επιτελείο στέλνει εξατομικευμένες επιστολές, έγχαρτες και ηλεκτρονικές, σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, υποδεικνύοντας ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Υπάρχει και κανάλι στο TikTok με τίτλο «Κάνε καριέρα στον γερμανικό στρατό».

Φέτος τον Ιούνιο, η Γερμανία γιόρτασε για πρώτη φορά μια ετήσια «ημέρα βετεράνων». Με το εγκληματικό παρελθόν της Βέρμαχτ επί Χίτλερ, κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατον πριν από λίγες δεκαετίες, όσο ήταν ακόμη εν ζωή οι Γερμανοί που πολέμησαν στη φοβερή πενταετία 1940-1945. Παράλληλα οι εθελοντές νεοσύλλεκτοι που συμπληρώνουν τη βασική τους εκπαίδευση, συχνά λαμβάνουν μέρος σε πανηγυρικές τελετές ορκωμοσίας σε περίοπτους χώρους. Πρόσφατα, για παράδειγμα, μια «σειρά» ορκίστηκε στο Ντίσελντορφ έξω από το κρατιδιακό Κοινοβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, του πιο πυκνοκατοικημένου κρατιδίου της χώρας.

Μία από τις γυναίκες που έλαβαν μέρος στην τελετή, η ηλικίας 21 ετών Λίνα, που όπως και οι συνάδελφοί της είχε το δικαίωμα να δώσει μόνο το μικρό της όνομα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κατάσταση στον πλανήτη είναι όλο και πιο φορτισμένη. Αν κανείς δεν παρουσιαστεί για να υπηρετήσει, πώς θα λειτουργήσει ο στρατός;».

Ενας άλλος, ο 26χρονος Βίνσεντ, είπε ότι επιθυμεί να συμβάλει στην άμυνα της Γερμανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της. «Δεν μπορώ απλώς να πω ότι είναι σημαντικό, χωρίς να κάνω κάτι και εγώ ο ίδιος».