Μολδαβία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για «σκηνικό αστάθειας» ενόψει βουλευτικών εκλογών

Πυροδοτούν το προεκλογικό κλίμα στη Μολδαβία οι 74 συλλήψεις πολιτών που έφεραν εκρηκτικά και όπλα. Το Κισινάου κατηγορεί τη Μόσχα για δημιουργία κλίματος εξέγερσης με τη Μόσχα να διαψεύδει τους ισχυρισμούς.

Η Μολδαβή πρόεδρος, Μάια Σάντου, σε σημερινό τηλεοπτικό διάγγελμα προς τους Μολδαβούς, προειδοποίησε ότι το μέλλον της ένταξης στην Ε.Ε. αλλά και της ανεξαρτησίας της Μολδαβίας, τίθεται σε κίνδυνο, μετά τη σύλληψη από την αστυνομία 74 πολιτών, οι οποίοι είχαν εκρηκτικά και όπλα μαζί τους. Οι συλλήψεις έλαβαν χώρα λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις αρχές της Μολδαβίας, οι εν λόγω συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκονται σε σενάριο «βίαιης εξέγερσης», με τη μολδαβική αστυνομία να ισχυρίζεται ότι πίσω από αυτό το σχέδιο είναι η Ρωσία. Η αστυνομία της Μολδαβίας ισχυρίζεται ότι ορισμένοι εκ των συλληφθέντων είχαν μεταβεί στη Σερβία για να λάβουν εκπαίδευση από Ρώσους. Η Σάντου στο τηλεοπτικό διάγγελμά της ισχυρίστηκε ότι το Κρεμλίνο έχει «δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» προκειμένου να προκαλέσει βία και να διασπείρει τον φόβο και τη παραπληροφόρηση. «Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι είμαστε όλοι προς πώληση. Ότι είμαστε πολύ μικροί για να αντισταθούμε. Ότι δεν είμαστε χώρα, αλλά μόνο ένα έδαφος. Αλλά η Μολδαβία είναι η πατρίδα μας. Και η πατρίδα μας δεν είναι προς πώληση», τόνισε η Μολδαβή πρόεδρος.

Η φιλορωσική αντιπολίτευση της χώρας κατηγορεί τη Σάντου ότι τους υποτιμά και επηρεάζει την ψήφο των πολιτών.

Η ίδια κάλεσε από τη πλευρά της τους ψηφοφόρους του κόμματος Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) να προσέλθουν στις βουλευτικές κάλπες αυτής της Κυριακής, καθώς οι εκλογές είναι κρίσιμες για την μελλοντική πορεία διαδικασίας ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι φιλορωσικές πολιτικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν διά της ψήφου να αμφισβητήσουν το φιλοευρωπαϊκό status quo. Για την ίδια, η υψηλή συμμετοχή – ειδικά της διασποράς – είναι καθοριστικής σημασίας.

Το ιστορικό υπόβαθρο

Η Μολδαβία κήρυξε την ανεξαρτησία της όταν η ΕΣΣΔ διαλύθηκε πριν από 30 χρόνια, αλλά έχει σημαντικό ρωσόφωνο πληθυσμό. Η αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, που υποστηρίζεται από τη Μόσχα, εξακολουθεί να φιλοξενεί ένα σώμα ρωσικών στρατευμάτων.

Για χρόνια, η επιρροή της Μόσχας παρέμενε έντονη στην πολιτική του Κισινάου (πρωτεύουσα της Μολδαβίας). Ωστόσο, υπό την προεδρία της Σάντου, η χώρα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην ΕΕ και πέρυσι διεξήγαγε δημοψήφισμα στο οποίο οι ψηφοφόροι επέλεξαν την ένταξης στην Ένωση. Το δημοψήφισμα ήταν πρωτοβουλία της προέδρου, μια προσπάθεια να χαράξει οριστικά την πορεία της Μολδαβίας προς την Ε.Ε.

Διαψεύδει το Κρεμλίνο

Τη Δευτέρα, το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg ανέφερε ότι είχε δει έγγραφα που περιγράφουν εκτεταμένα ρωσικά σχέδια για τη σπορά αναταραχών και τη διαστρέβλωση των εκλογών.

Η ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών SVR εξέδωσε τη δική της δήλωση και ισχυρίζεται ότι οι ίδιες οι ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν την «κατάφωρη παραποίηση» του αποτελέσματος της Κυριακής, προκειμένου να προκαλέσουν διαμαρτυρίες.

Η SVR προειδοποιεί ότι η Ε.Ε. θα μπορούσε να οργανώσει «ένοπλη εισβολή και de facto κατοχή» της Μολδαβίας, ισχυριζόμενη ψευδώς ότι η Ρωσία αναπτύσσει στρατεύματα.