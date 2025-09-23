Οι ερωτήσεις της «Εφ.Συν.» στην Κομισιόν για τα Τέμπη και τον Πάνο Ρούτσι

Τον ρόλο του... Ποντίου Πιλάτου έπαιξε για ακόμη μία φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των Τεμπών.

Η «Εφ.Συν.» ρώτησε τους αρμόδιους εκπροσώπους για τα όσα καταγγέλλουν οι συγγενείς των Τεμπών για τη διαδικασία, δηλαδή για τις σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης, αλλά και για τις αμφιβολίες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ωστόσο, οι απαντήσεις για ακόμα μια φορά ήταν εξαιρετικά θεσμικές και θεωρητικές.

«Θέλουμε να εφαρμόζονται οι νόμοι για το Κράτος Δικαίου», είπε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλαφ Τζιλ, ενώ ο ειδικός για θέματα Δικαιοσύνης μας παρέπεμψε στην έκθεση για το Κράτος Δικαίου τον επόμενο Ιούλιο!

Ζητώντας τους να στείλουν ένα μήνυμα για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, αλλά και τους συγγενείς των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, η απάντηση ήταν η εξής: «Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναλαμβάνουμε και εκφράζουμε εκ νέου τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεαρού άνδρα που έχασε τη ζωή του στο φρικτό ατύχημα. Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά χαίρομαι που το επαναλαμβάνω».

Πιο αυστηρή ήταν η εκπρόσωπος για τις μεταφορές. Αναφέρθηκε στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, στηρίζοντάς την απολύτως: «Η έκθεση επιβεβαίωσε την ύπαρξη συστημικών προβλημάτων στη λειτουργία του σιδηροδρομικού τομέα στην Ελλάδα και τόνισε επίσης ότι απαιτούνται επείγουσες βελτιώσεις. Την χαιρετίζουμε, χαιρετίζουμε τα ευρήματά της. Δημοσιεύτηκε και διεξήχθη από την Ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικής και Σιδηροδρομικής Ασφάλειας. Με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας των Σιδηροδρόμων», είπε.

«Η ελληνική κυβέρνηση όντως ετοίμασε ένα σχέδιο δράσης και εμείς με βάση την έκθεση αυτού του ατυχήματος στα Τέμπη και μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, παρακολουθούμε τώρα την εφαρμογή του», κατέληξε επιβεβαιώνοντας την στενή συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών νόμων.

Ολόκληρη η στιχομυθία στο μπρίφινγκ της Κομισιόν:

ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΑ: Γεια σας ξανά, Μαρία Ψαρά από το Euronews και την εφημερίδα «Εφ.Συν.». Θέλω να σας γυρίσω πίσω στην Αθήνα επειδή υπάρχουν τρία άτομα που κάνουν απεργία πείνας στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς μπροστά από το κοινοβούλιο. Ένας από αυτούς είναι ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που πέθανε κατά τη διάρκεια του τρομερού σιδηροδρομικού ατυχήματος στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023. Ο πατέρας κάνει απεργία πείνας επειδή οι δικαστές αρνούνται το δικαίωμα για εκταφή μελών του σώματος του νεκρού γιου του.

Οι συγγενείς παραπονιούνται επίσης για προσπάθειες συγκάλυψης και παραπονιούνται επίσης ότι ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, που έχουν δαπανηθεί τόσα πολλά κονδύλια της ΕΕ, δεν είναι ακόμα ασφαλής σήμερα μετά από αυτό το τρομερό ατύχημα πριν από δύο χρόνια. Θα ήθελα ένα σχόλιο από την Επιτροπή. Τόσο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, αλλά και για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ.

ΟΛΑΦ ΤΖΙΛ, επικεφαλής εκπρόσωπος Κομισιόν: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω με τον Μάρκους για τις πτυχές του κράτους δικαίου και στη συνέχεια, αν έχουμε κάτι να πούμε για την κατάσταση των μεταφορών, η Άννα Κάισα θα έρθει μετά, αλλά θα χωρίσουμε τις ερωτήσεις, οπότε θα δεχτώ περαιτέρω ερωτήσεις από τον Μάρκους. Προχώρα, Μάρκους.

ΜΑΡΚΟΥΣ ΛΑΜΕΡΤ, εκπρόσωπος για Κράτος Δικαίου:

Ευχαριστώ, Μαρία. Ναι, μπορώ να είμαι σχετικά σύντομος/η για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε. Αυτό είναι κάτι που καλύπτουμε ή έχουμε καλύψει, και καλύπτουμε εκτενώς κάθε χρόνο στην έκθεσή μας για το κράτος δικαίου. Θα σας παραπέμψω λοιπόν στην έκθεση που εκδόθηκε πριν από μερικούς μήνες.

ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΑ: Ποιο θα ήταν το μήνυμα σε αυτούς τους συγγενείς που παραπονιούνται για συγκάλυψη από τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα; Δηλαδή, εντάξει, μια έκθεση για το κράτος δικαίου που θα εκδοθεί τον επόμενο Αύγουστο είναι πολύ μακριά, και έχουμε απεργία πείνας ενός συγγενή. Ενός νεαρού ατόμου που πέθανε εκεί. Ένα μήνυμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ.

ΟΛΑΦ ΤΖΙΛ: Ευχαριστώ. Ο Μάρκους εξήγησε ότι η έκθεση για το κράτος δικαίου είναι η θέση μας, αλλά αν θέλετε να πούμε κάτι πριν από τότε, μπορούμε να πούμε ότι υποστηρίζουμε το κράτος δικαίου. Υποστηρίζουμε την ορθή διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό και σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο σε αυτό το σημείο. Τώρα θα δεχτώ άλλες ερωτήσεις από τον Μάρκους, καθώς τον έχω εδώ στο βήμα. Προχωρήστε.

ΜΑΡΙΑ ΑΡΩΝΗ: Μια ακόμη ερώτηση σχετικά με αυτό, Μαρία Αρώνη από το Open TV Greece. Η ερώτησή μου είναι πώς απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους ισχυρισμούς ότι η έρευνα για τον σιδηρόδρομο των Τεμπών έχει παρεμποδιστεί, ενδεχομένως παραβιάζοντας τις αρχές του κράτους δικαίου της ΕΕ;

ΟΛΑΦ ΤΖΙΛ: Λοιπόν, η απάντηση είναι η ίδια, το κράτος δικαίου πρέπει να γίνεται σεβαστό, η νόμιμη διαδικασία πρέπει να γίνεται σεβαστή. Δεν είμαι ειδικός στην υπόθεση που περιγράφετε, αλλά οι συνάδελφοι θα μου πουν αν πω κάτι λάθος, αλλά υποθέτω ότι αυτό διερευνάται σε εθνικό πλαίσιο. Και η Άννα Κάισα θα μου το επιβεβαιώσει σε λίγο. Αλλά αυτή είναι η πτυχή των μεταφορών.

ΑΝΝΑ ΚΑΪΖΑ ΙΤΚΟΝΕΝ, εκπρόσωπος Κομισιόν για Μεταφορές:

Σχετικά με την έρευνα των Τεμπών, για να σηματοδοτήσουμε την πολύ θλιβερή επέτειο, υπήρξε μια έκθεση έρευνας για το ατύχημα που συντάχθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους και έχουμε δηλώσει ότι χαιρετίζουμε τα ευρήματα αυτής της έκθεσης και είναι πολύ, πολύ σημαντικό.

Ειδικά τώρα στο πλαίσιο των ερωτήσεων που έχετε θέσει στον Μάρκους σχετικά με το Κράτος Δικαίου, είναι πολύ, πολύ σημαντικό να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό.

Από τη δημοσίευση της έκθεσης έρευνας, δεν έχουμε δώσει ή κάνει σχόλια σχετικά με τους διάφορους ισχυρισμούς σχετικά με την ολοκλήρωση αυτής και αυτή παραμένει η θέση μας. Η έκθεση επιβεβαίωσε την ύπαρξη συστημικών προβλημάτων στη λειτουργία του σιδηροδρομικού τομέα στην Ελλάδα και τόνισε επίσης ότι απαιτούνται επείγουσες βελτιώσεις.

Και πάλι, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον ρόλο μας σε αυτήν την έρευνα. Την χαιρετίζουμε, χαιρετίζουμε τα ευρήματά της. Δημοσιεύτηκε και διεξήχθη από την Ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικής και Σιδηροδρομικής Ασφάλειας (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας των Σιδηροδρόμων.

Όπως έχουν δηλώσει όλοι, αυτό αφορά τις εθνικές αρχές και δεν έχουμε κανένα σχόλιο να κάνουμε για τυχόν ισχυρισμούς που έγιναν στην έκθεση από τη δημοσίευσή της.

ΟΛΑΦ ΤΖΙΛ: Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, πριν κάνετε την επόμενη ερώτησή σας, Μαρία, έχουμε παράσχει την αυστηρή νομική και διαδικαστική απάντηση στην ερώτησή σας. Φυσικά, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναλαμβάνουμε και εκφράζουμε εκ νέου τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεαρού άνδρα που έχασε τη ζωή του στο φρικτό ατύχημα. Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά χαίρομαι που το επαναλαμβάνω. Και τώρα έχετε μια συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ.

ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΑ: Τα θύματα ήταν 57, οι περισσότεροι από αυτούς νέοι, που φοιτούσαν στο πανεπιστήμιο, και καταλαβαίνω τα συλλυπητήριά σου, Όλοφ. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ασφάλεια των τρένων, είπατε οτι είναι αρμοδιότητα του κράτους-μέλους. Έχετε ασφαλίσεις από την ελληνική κυβέρνηση, από την Ελλάδα; Ότι το τρένο στην Ελλάδα είναι ασφαλές μετά από αυτό το τρομερό ατύχημα.

ΑΝΝΑ-ΚΑΪΖΑ ΙΤΚΟΝΕΝ: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η έκθεση περιελάμβανε αρκετές συστάσεις και φυσικά έχουμε νομοθεσία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σε αυτό το πλαίσιο και εντός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, φυσικά είμαστε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι σχετικά με αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε, όπως κάνουμε με όλα τα κράτη μέλη μας, για να διασφαλίσουμε ότι, πρώτα απ 'όλα, όλη η νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων κ.λπ., που μεταφέρεται και εφαρμόζεται σωστά στην εθνική νομοθεσία.

Σε αυτά τα ζητήματα, φυσικά, παραμένουμε σε επαφή, όπως κάνουμε προφανώς και με άλλα κράτη μέλη, και προσφέρουμε οποιαδήποτε υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο που μπορούμε ενδεχομένως να διορθώσουμε. Οτιδήποτε από τις ελλείψεις που υπογράμμισε η έκθεση.

ΜΑΡΙΑ ΑΡΩΝΗ: Σημαίνει αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να εγγυηθεί τη διαφάνεια στον χειρισμό των αποδεικτικών στοιχείων και την λογοδοσία για οποιαδήποτε κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ που σχετίζονται με σιδηροδρομικές υποδομές;

ΑΝΝΑ-ΚΑΪΖΑ ΙΤΚΟΝΕΝ: Αυτή η ερώτηση αναφέρεται τώρα στις λειτουργίες της EPPO. Είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός. Δεν έχω κανένα σχόλιο να κάνω για το έργο τους. Θα ήθελα όμως να προσθέσω μια ακόμη μικρή λεπτομέρεια στην ερώτησή σας σχετικά με το τι κάνει τώρα η επιτροπή και τι συμβαίνει.

Η ελληνική κυβέρνηση όντως ετοίμασε ένα σχέδιο δράσης και εμείς... Με βάση την έκθεση αυτού του ατυχήματος στα Τέμπη. Και μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, παρακολουθούμε τώρα την εφαρμογή του. Επομένως, αυτό είναι λίγο πιο συγκεκριμένο για να προσθέσω σε αυτά που είπα.