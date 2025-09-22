Τουσκ: Η Πολωνία θα καταρρίπτει ό,τι παραβιάζει τον εναέριο χώρο της

Πάντως, ανέφερε ότι θα υιοθετηθεί πιο συνετή τακτική για περιστατικά που δεν είναι σαφή.

Σε σαφή προειδοποίηση με αποδέκτη τη Ρωσία προχώρησε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. Με νωπή την καταγγελία για εισβολή τριών ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της, ο Τουσκ ανακοίνωσε ότι η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και συνιστούν απειλή.

Πάντως, ανέφερε ότι θα υιοθετήσει πιο συνετή τακτική για περιστατικά που δεν είναι σαφή.

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση. Όταν θα έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που δεν είναι τελείως ξεκάθαρες, όπως η πτήση ρωσικών μαχητικών επάνω από την πλατφόρμα της Petrobaltic - αλλά χωρίς παραβίαση, διότι δεν πρόκειται για τα χωρικά μας ύδατα- πρέπει να σκεφτεί κανείς δύο φορές αν θα προβεί σε ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν οξεία φάση στη διαμάχη».

Ο Τουσκ τόνισε επίσης ότι η Πολωνία θα πρέπει να είναι βέβαιη ότι δεν θα είναι μόνη αν ξεκινήσει κλιμάκωση. «Πρέπει επίσης να είμαι τελείως βέβαιος...ότι όλοι οι σύμμαχοι θα το αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο με εμάς», είπε.

Τι προηγήθηκε

Η καταγγελία της Εσθονίας δημιούργησε αναστάτωση σε χώρες που ανήκουν στην Ατλαντική Συμμαχία για τις προθέσεις της Μόσχας. Η Εσθονία ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Από την πλευρά της, η Ρωσία διέψευσε τους ισχυρισμούς της Εσθονίας, τονίζοντας πως στόχος είναι να αυξηθεί η ένταση.

Σημειώνεται εξάλλου ότι τη νύκτα της 10ης προς την 11η Σεπτεμβρίου, 20 ρωσικά drones φέρεται εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Η Βαρσοβία κατήγγειλε επίσης πως την περασμένη Παρασκευή δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας εξόρυξης της Petrobaltic στην Θάλασσα της Βαλτικής. Τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, η Βαρσοβία προέβη στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών, για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας.