Έτοιμος δηλώνει ο Πούτιν για παράταση της συμφωνίας «New Start»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα σε συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει κατά ένα έτος την τρέχουσα συνθήκη ελέγχου των όπλων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, η οποία περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων που διαθέτει κάθε πλευρά, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πράξει το ίδιο.
«Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να τηρεί τα κεντρικά αριθμητικά όρια της νέας συνθήκης "Start" για ένα έτος μετά τις 5 Φεβρουαρίου 2026», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.
«Στη συνέχεια, με βάση την ανάλυση της κατάστασης, θα αποφασίσουμε εάν θα διατηρήσουμε αυτούς τους εθελοντικούς αυτοεπιβαλλόμενους περιορισμούς. Πιστεύουμε ότι το μέτρο αυτό θα είναι βιώσιμο μόνο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργήσουν με παρόμοιο τρόπο και δεν λάβουν μέτρα που υπονομεύουν ή παραβιάζουν την υφιστάμενη ισορροπία των αποτρεπτικών δυνατοτήτων», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με το Reuters, η Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (αλλιώς New Start) η οποία περιορίζει τον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και την ανάπτυξη πυραύλων και βομβαρδιστικών αεροσκαφών που βασίζονται σε ξηρά και υποβρύχια για τη μεταφορά τους, πρόκειται να λήξει στις 5 Φεβρουαρίου 2026.
Oι διαφορές σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία σημαίνουν ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για την ανανέωση ή την αναθεώρηση της συνθήκης, αν και ο Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνάψει μια νέα συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, αν και με τη συμμετοχή και της Κίνας.
