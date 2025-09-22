Αθήνα, 28°C
Oukrania_Zaporizia_vomves_1020_1
AP

Νέες ρωσικές επιθέσεις με τρεις νεκρούς στην Ουκρανία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 132 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι κατέγραψε πλήγματα σε πολλούς οικισμούς.

Η Ρωσία τη Δευτέρα το πρωί πραγματοποίησε επίθεση στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων δύο, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δήλωσαν ακόμα πως οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν κατά την επίθεση τουλάχιστον 10 αεροπορικές βόμβες σ’ αυτή την πόλη των περίπου 700.000 κατοίκων.

Είπαν επίσης ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 15 κτίρια διαμερισμάτων και 10 κατοικίες καθώς και σε άλλα κτίρια, και προσέθεσαν ότι το πτώμα μιας γυναίκας ανασύρθηκε από τα συντρίμμια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 132 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι κατέγραψε πλήγματα σε πολλούς οικισμούς.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια του Σούμι, επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν την Κυριακή τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ενώ προκάλεσαν επίσης ζημιές σε πολιτικές υποδομές και κατοικίες, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροβ. Από την επίθεση τραυματίσθηκε ένας άνθρωπος και προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια διαμερισμάτων και κατοικίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

