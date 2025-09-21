Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Η κυβέρνηση της Βρετανίας αναμένεται να αναγνωρίσει σήμερα το κράτος της Παλαιστίνης, παρά τις σθεναρές πιέσεις των ΗΠΑ να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Υπενθυμίζεται άλλωστε πως κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία, ο Τραμπ σε κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ κατέληξε πως συμφωνούν σε όλα εκτός από το παλαιστινιακό που αποτελεί «μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».

Ο βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον Ιούλιο πως η χώρα του θα αναγνώριζε το παλαιστινιακό κράτος με την ευκαιρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν το Ισραήλ λάμβανε σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαπιστώνοντας πως όχι μόνο δεν έχει κηρυχθεί εκεχειρία, αλλά ότι το Ισραήλ εντείνει τη γενοκτονική του πολιτική, ο Στάρμερ αναμένεται να επικυρώσει την απόφασή του, σύμφωνα με δημοσιεύματα του BBC, της Guardian και του Press Association.

Ο Κιρ Στάρμερ λέει πως με το διάβημα αυτό η Βρετανία επιδιώκει να προωθήσει αληθινή ειρηνευτική διαδικασία. Αντιδρώντας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τον κατηγόρησε πως επιβραβεύει την «τερατώδη τρομοκρατία» και ασκεί πολιτική κατευνασμού έναντι της «τζιχαντιστικής» ιδεολογίας.

Η πίεση εντάθηκε στον Βρετανό πρωθυπουργό αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως το Παρίσι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακολουθούμενο από περίπου δέκα ακόμη χώρες.

Περί τα τρία τέταρτα των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, την ίδρυση του οποίου ανακήρυξε η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1998.