Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, 2025
AP Photo/Martin Meissner

Η Γερμανία κουνάει το δάχτυλο στις χώρες που θα μποϊκοτάρουν την Eurovision

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
«Η Eurovision ιδρύθηκε για να φέρει κοντά τα έθνη χάρη στη μουσική», λέει ο υπουργός Πολιτισμού της Γερμανίας.

Η Γερμανία, η οποία είναι αντιμέτωπη με τις ενοχές του παρελθόντος της, επέλεξε να επικρίνει τις χώρες που δεν θα συμμετάσχουν στη Eurovision επειδή θα συμμετάσχει το Ισραήλ στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, σε μια κίνηση καταγγελίας της γενοκτονίας που συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Eurovision ιδρύθηκε για να φέρει κοντά τα έθνη χάρη στη μουσική. Το να αποκλεισθεί σήμερα το Ισραήλ, σημαίνει πως πηγαίνουμε κόντρα σ' αυτή τη θεμελιώδη ιδέα και πως μετατρέπουμε σε δικαστήριο μια γιορτή συνεννόησης μεταξύ των λαών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Βόλφραμ Βάιμερ, ο γερμανός υπουργός Πολιτισμού, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστρίας, της χώρας στην οποία θα διεξαχθεί ο επόμενος διαγωνισμός και η οποία είχε ήδη εκφράσει, την Πέμπτη, τη λύπη της για τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν πως δεν θα στείλουν αντιπρόσωπο στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη, εφόσον επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει σ' αυτόν.

Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία, εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ενός μποϊκοτάζ. Έχουν περιθώριο μέχρι το Δεκέμβριο για να αποφασίσουν.

«Η Eurovision βασίζεται στην αρχή ότι οι καλλιτέχνες κρίνονται για την τέχνη τους και όχι για την εθνικότητά τους. Η κουλτούρα της ακύρωσης δεν είναι η λύση - η λύση είναι η διαφορετικότητα και η συνοχή», πρόσθεσε ο συντηρητικός υπουργός.

«Ακριβώς επειδή η Eurovision γεννήθηκε από τα ερείπια του πολέμου, δεν πρέπει να γίνει μια σκηνή αποκλεισμού», συνέχισε.

Στην πραγματικότητα, η Eurovision γίνεται συχνά θέατρο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Η Ρωσία αποκλείσθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το 2022. Η Λευκορωσία είχε αποκλεισθεί ένα χρόνο νωρίτερα μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Εξαιτίας της ιστορικής ευθύνης της για την εξόντωση έξι εκατομμυρίων εβραίων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία είναι, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ.

