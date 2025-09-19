Η Μόσχα απάντηση στην «απογοήτευση» Τραμπ με Πούτιν

Θέση για τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ από το Λονδίνο, ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, πήρε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης, Ντμίτρι Πεσκόφ, επισήμανε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης.

Συμπλήρωσε, πάντως, ότι η συναισθηματική του φόρτιση μπροστά σε αυτή την κατάσταση είναι απολύτως κατανοητή.

«Βασιζόμαστε στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά ο πρόεδρος Τραμπ διατηρούν την πολιτική τους βούληση και την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης. Επομένως, φυσικά, ο πρόεδρος Τραμπ είναι αρκετά συναισθηματικός, ας πούμε, σε σχέση με αυτό το θέμα. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό», δήλωσε ο Πεσκόφ σε απάντηση στην ερώτηση πώς αντιδρά ο Πούτιν σε τέτοιες δηλώσεις του Τραμπ.