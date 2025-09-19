Αυξάνεται η ένταση: Η Εσθονία ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Ο Εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση απειλής σε ένα από τα μέλη του, μετά την εισβολή τριών ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της.
«Μια τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ» σχετικά με παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ στην πλατφόρμα X.
Τον Οκτώβρη η σύσκεψη στην Ε.Ε.
Μετά τις εξελίξεις αυτές, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες της Ε.Ε. θα συζητήσουν μια συλλογική απάντηση στις παραβιάσεις του ρωσικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία.
«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είναι μία ακόμη απαράδεκτη πρόκληση» δήλωσε ο Κόστα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.
«Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πτέρυγας, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίησης των πιέσεων στη Ρωσία».
Απερίσκεπτη ενέργεια
Το ΝΑΤΟ από την πλευρά του επιβεβαίωσε πως μαχητικά της συμμαχίας αναχαίτισαν τα ρωσικά μαχητικά, με την εκπρόσωπο να σημειώνει «αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά».
Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής τοποθέτηση από την πλευρά της Μόσχας για το συμβάν.
Νέα καταγγελία από την Πολωνία
Μέσα σε αυτό το επικίνδυνο κλίμα, μάλιστα, έρχεται και καινούργια καταγγελία από την Πολωνία, η οποία ανακοίνωσε ότι ρωσικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλό πέρασμα από την πλατφόρμα της Petrobaltic, παραβιάζοντας τη ζώνη ασφαλείας.
«Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες αρχές ειδοποιήθηκαν» αναφέρει η συνοριοφυλακή της χώρας.
