Η υπουργοποίηση του ρομπότ έφερε χάος στην αλβανική Βουλή [βίντεο]

Μια νέα υπουργός στην Αλβανία αναλαμβάνει τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, με την πρόταση του Έντι Ράμα τη θέση αυτή να αναλάβει ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη, να προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στο Κοινοβούλιο.

Σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχτηκαν την Πέμπτη στη Βουλή της Αλβανίας με αντικείμενο διαμάχης την Ντιέλα (Ήλιος στα ελληνικά), το πρώτο ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, Έντι Ράμα.

Η υπουργοποίηση του ρομπότ ωστόσο προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για αντισυνταγματική κίνηση, καθώς, όπως ανέφερε, η Ντιέλα δεν είναι άνθρωπος, δεν έχει αλβανική υπηκοότητα και ενδέχεται να ανοίξει νέο δρόμο στη διαφθορά κι όχι να την καταπολεμήσει.

Όπως μεταδίδουν ΜΜΕ, η κατάσταση τέθηκε εκτός ελέγχου, με δύο βουλευτές να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό πάνω από το κεφάλι του Αλβανού πρωθυπουργού.

VIDEO: 🇦🇱 Albania's new AI-generated minister makes first address to parliament



The world's first AI government minister defended her role as "not here to replace people, but to help them". 'Diella' was appointed by Prime Minister Edi Rama last week pic.twitter.com/2dFh082DLz — AFP News Agency (@AFP) September 18, 2025

Ο τελευταίος επρόκειτο να παρουσιάσει το ρομπότ, το οποίο μίλησε στην Ολομέλεια μέσω οθόνης, ενώ στη συνέχεια η συνεδρίαση διεκόπη.

«Δεν βρίσκομαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω», ανέφερε η ψηφιακή υπουργός στο μήνυμά της λίγο πριν από την ψήφιση της νέας κυβέρνησης.

«Είναι αλήθεια, δεν έχω καμία υπηκοότητα, ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ή συμφέροντα», δήλωσε η Ντιέλα. «Με πληγώνει που με αποκαλούν “αντισυνταγματική υπουργό” μόνο επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι» πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε επίσης τον Ράμα για την απουσία ουσιαστικής συζήτησης πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή.

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ο Ράμα μίλησε για την πρώτη υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέφερε ότι θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή, που θα ονομάζεται AI4, έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας.

«Αυτή η κυβέρνηση βασίζεται στο έγκλημα, στη διαφθορά, στα ναρκωτικά και στην παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων της χώρας», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στην Ντιέλα ως μέλος του νέου υπουργικού συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου και η ομιλία της στο κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί», δήλωσε ο Ράμα.