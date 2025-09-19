Σε ρυθμούς πολέμου, οι ΗΠΑ «μοιράζουν» όπλα στην Πολωνία

Με φόντο την ένταση με τη Ρωσία, η Ουάσιγκτον εγκρίνει την πώληση 2.500 και πλέον αντιαρματικών πυραύλων Javelin, 253 ελαφρών συστημάτων ελέγχου πυρός και συναφούς εξοπλισμού.

Στον απόηχο της έντασης μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας με φόντο την παραβίαση των εναέριων χώρων της συμμάχου της Ουκρανίας τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, κατά την οποία χτυπήθηκε σπίτι στην περιφέρεια Λούμπλιν από πύραυλο που εκτόξευσε πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος, οι ΗΠΑ... μοιράζουν όπλα.

Ειδικότερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ενέκρινε την πώληση 2.500 και πλέον αντιαρματικών πυραύλων Javelin, 253 ελαφρών συστημάτων ελέγχου πυρός και συναφούς εξοπλισμού κι υπηρεσιών στην Πολωνία, που γειτονεύει με την Ουκρανία, έναντι τιμήματος 780 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια συμμάχου στο NATO που αποτελεί δύναμη για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση και η DSCA διαβίβασε την απαιτούμενη από τον νόμο ειδοποίηση στο Κογκρέσο, που αναμένεται να δώσει και τυπικά πράσινο φως στη συναλλαγή.

Η Πολωνία χαρακτηρίζεται σύμμαχος – κλειδί της Ουκρανίας.

Επικαλούμενη τη ρωσική απειλή, η Βαρσοβία έχει αποδυθεί τα τελευταία χρόνια σε ταχύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της, υπογράφοντας σειρά συμβάσεων για την αγορά εξοπλισμών, ειδικά με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Η Πολωνία θα διαθέσει την επόμενη χρονιά 4,8% του ΑΕΠ της για στρατιωτικές δαπάνες, από 4,7% φέτος.