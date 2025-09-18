Έκλεισαν ντιλ δισεκατομμυρίων, τσιμουδιά για ουκρανικό

Ο Κιρ Στάρμερ επιδιώκει να διαχειριστεί την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ανακοίνωση επένδυσης ύψους 150 δισ. λιρών από τις ΗΠΑ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε εντός των ασφαλών ορίων του Κάστρου του Ουίνδσορ.

Καθώς χιλιάδες διαδηλωτές εξέφραζαν την οργή τους στο Λονδίνο κατά της τραμπικής πολιτικής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, συνοδευόμενος από τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα, προτίμησε να μην αντιμετωπίσει τους επικριτές του. Άφησε πίσω του τον πόλεμο στην Ουκρανία και δείπνησε μέσα στα ασφαλή όρια του Κάστρου του Ουίνδσορ, μαζί με κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, κλείνοντας ντιλ δισεκατομμυρίων.

Άλλωστε, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του με κατεύθυνση τη Βρετανία, την Τρίτη, πέταξε το μπαλάκι στον Ζελένσκι και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στη λύση του ουκρανικού, δηλώσεις που ερμηνεύτηκαν ως αποστασιοποιημένα τελεσίγραφα, παρόλο που θεωρείται το πρόσωπο-κλειδί για την ειρήνη.

Με τον Βασιλιά Κάρολο θα περάσει την ημέρα του σήμερα ο Τραμπ στη Βρετανία • Ο Σαντίκ Καν σε άρθρο του στον Guardian εξαπέλυσε δριμύ «κατηγορώ» στον αμερικανό πρόεδρο • Στους δρόμους κατεβαίνουν οι Βρετανοί για να καταδικάσουν τις τραμπικές πολιτικές.https://t.co/quqV4IXPUc — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 17, 2025

Αλλού φαίνεται να στρέφεται το ενδιαφέρον της επίσημης επίσκεψής του πάντως.

Η Βρετανία είχε «ταρακουνηθεί» από την πρόσφατη απόλυση του Πίτερ Μάντελσον από τη θέση του Βρετανού πρέσβη στην Ουάσιγκτον λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, επισκιάζοντας μάλιστα έντονα στο δημόσιο διάλογο την άφιξη του Τραμπ.

Ωστόσο, τα επιχειρηματικά «ντιλς» που κλείστηκαν έδωσαν ανάσα στον Βρετανό πρωθυπουργό καθώς του έδωσαν πάτημα για θετικές ειδήσεις.

Σύμφωνα με τον Στάρμερ συμφωνήθηκε το μεγαλύτερο πακέτο επενδύσεων που έγινε ποτέ στη χώρα του από την επίσκεψη του Τραμπ.

Πώς κατανέμεται η επένδυση των 150 δισ. λιρών

Από τα 150 δισεκατομμύρια λίρες, τα 90 δισεκατομμύρια λίρες ήταν δέσμευση της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Blackstone για επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό προστέθηκε στα 10 δισεκατομμύρια λίρες που η εταιρεία δεσμεύτηκε για ένα κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα φέτος.

Άλλες ανακοινώσεις περιλαμβάνουν 3,9 δισεκατομμύρια λίρες από την επενδυτική εταιρεία Prologis και 1,5 δισεκατομμύριο λίρες από την τεχνολογική εταιρεία Palantir. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι το πακέτο θα δημιουργήσει 7.600 θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια και οι βιοεπιστήμες.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι «με φίλους όπως οι ΗΠΑ», το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε «να βοηθήσει στη διαμόρφωση του μέλλοντος για τις επόμενες γενιές και να βελτιώσει τη θέση των ανθρώπων σε όλη τη χώρα», προσθέτοντας: «Αυτές οι επενδύσεις αποτελούν απόδειξη» της οικονομικής ισχύος της Βρετανίας, στέλνοντας παράλληλα «ένα έντονο μήνυμα ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή, φιλόδοξη και έτοιμη να ηγηθεί».

Πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφεραν ότι τα 150 δισεκατομμύρια λίρες επενδύσεων ξεπερνούν τις συνολικές επενδύσεις του περασμένου έτους και ότι ο πρωθυπουργός αισθάνεται «πολύ αισιόδοξος» επειδή ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Η ανακοίνωση ακολούθησε μια ξεχωριστή δέσμευση για επενδύσεις δισεκατομμυρίων λιρών από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, η οποία ανακοίνωσε ένα πακέτο δαπανών 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων (22 δισεκατομμύρια λίρες), το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ εκτός ΗΠΑ.

Ωστόσο, υπήρξε ένα πλήγμα την Τετάρτη, όταν ο Νικ Κλεγκ, ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός που κατείχε έναν από τους ανώτερους ρόλους στη Meta μέχρι νωρίτερα φέτος, περιέγραψε τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο ως «απρόσεκτη».

Μιλώντας στο συνέδριο της Βασιλικής Εταιρείας Τηλεόρασης στο Κέιμπριτζ, ο Κλεγκ είπε για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας: «Αυτές οι εταιρείες χρειάζονται ούτως ή άλλως αυτούς τους πόρους υποδομής. Κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Ίσως πιέστηκαν λίγο πιο μπροστά μόνο και μόνο για να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα με την επίσκεψη αυτής της εβδομάδας. Αλλά όλα είναι μονόδρομος».

«Απλώς πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές σχετικά με τη δύσκολη θέση στην οποία είμαστε και να γίνουμε λίγο πιο σταθεροί σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, αντί για αυτό που νομίζω ότι βλέπουμε με αυτή τη συμφωνία τεχνολογίας ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είναι ουσιαστικά απλώς μερικά απρόσεκτα δευτερόλεπτα από τη Σίλικον Βάλεϊ».

Πότε οριστικοποιείται η συμφωνία

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η συμφωνία τεχνολογίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί στην συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τραμπ στο Chequers την Πέμπτη, δεν υποστηρίζει ιδιαίτερα την εγχώρια τεχνολογική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου και αμφισβητούν τις παραχωρήσεις που θα μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας σε θέματα ρύθμισης και φορολογίας.

Αφού προσγειώθηκε με ελικόπτερο στο Κάστρο του Ουίνδσορ το πρωί της Τετάρτης, ο Τραμπ συνόδευσε τον βασιλιά με άμαξα με άλογα, αλλά η πομπή παρέμεινε εντός του βασιλικού κτήματος και μακριά από το κοινό, για λόγους ασφαλείας.

Στον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του, Μελάνια, παρέθεσαν δείπνο ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα μέσα στο Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη, μαζί με αρκετά κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI.