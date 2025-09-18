Αθήνα, 23°C
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025



Εργαστηριακές εξετάσεις δείχνουν δηλητηριασμό του Ναβάλνι

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Η Γιούλια Ναβάλνι έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για τη δολοφονία του συζύγου της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως παράλογες.

Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του εκλιπόντος Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε ότι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο του εξωτερικού σε δείγμα βιολογικού υλικού που ελήφθη από τον σύζυγό της, έδειξαν ότι δηλητηριάστηκε.

Ο 47χρονος Ναβάλνι πέθανε ξαφνικά στις 16 Φεβρουαρίου του 2024 σε ρωσική φυλακή του Αρκτικού Κύκλου με αποτέλεσμα η ρωσική αντιπολίτευση να χάσει τον πιο δημοφιλή ηγέτη της.

Η Γιούλια έχει επανειλημμένως κατηγορήσει τη Ρωσία ότι τον δολοφόνησε, κάτι το οποίο απορρίπτει το Κρεμλίνο ως ανοησία.

Η ίδια ανήρτησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο λέει ότι βιολογικό υλικό από το πτώμα του Ναβάλνι μεταφέρθηκε στα κρυφά στο εξωτερικό το 2024 και ότι το εξέτασαν δύο εργαστήρια.

«Τα εργαστήρια αυτά σε δύο διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: Ο Αλεξέι δολοφονήθηκε. Και πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», είπε η Ναβάλναγια.

Η χήρα του δημοφιλούς αντιφρονούντα απαίτησε να δώσουν τα εργαστήρια στη δημοσιότητα τα ευρήματά τους σχετικά με την «άβολη αλήθεια», όπως την χαρακτήρισε.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιο ήταν το δηλητήριο που εντόπισαν τα εργαστήρια.

Τον περασμένο χρόνο η Ναβάλναγια απέρριψε τις πληροφορίες ρώσων ερευνητών ότι ο σύζυγός της πέθανε από «ένα συνδυασμό ασθενειών».

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διαπιστώσει ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν διέταξε τον φόνο του Ναβάλνι, σύμφωνα με το AP και την Wall Street Journal.

