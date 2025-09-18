Πολωνικό F-16 χτύπησε το σπίτι στην... Πολωνία και όχι ρωσικό drone

Σε πύραυλο που εκτόξευσε πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος με στόχο να καταρρίψει ρωσικό drone αποδίδεται πλέον το πλήγμα σε σπίτι στο χωριό Βιρίκι-Βόλα της περιφέρειας Λούμπλιν, όπως δήλωσε χθες Τετάρτη υπουργός της πολωνικής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με προηγούμενη εκτίμηση των πολωνικών αρχών, το σπίτι χτυπήθηκε από ένα εκ των 21 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο, η εφημερίδα Rzeczpospolita ανέφερε την Τρίτη πως το σπίτι χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από πολωνικό F-16, λόγω δυσλειτουργίας στο σύστημα κατεύθυνσης του πυραύλου.
«Όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για πύραυλο που εκτοξεύτηκε από αεροσκάφος μας το οποίο υπερασπιζόταν την Πολωνία, την πατρίδα και τους πολίτες μας», παραδέχτηκε χθες στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 ο υπουργός Τόμας Σιέμονιακ ο οποίος είναι αρμόδιος για τις υπηρεσίες πληροφοριών, συμπληρώνοντας πως οι έρευνες συνεχίζονται.
