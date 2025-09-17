Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο φώναξαν «φασίστα» τον Τραμπ

Τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση του κόσμου από τη βασιλικού τύπου υποδοχή του • «Σταματήστε τον Τραμπ, σταματήστε τον φασισμό» • Τι πιστεύουν οι Βρετανοί για την επίσκεψη και για την προεδρία Τραμπ.

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει γίνει δεκτός με ιδιαίτερες τιμές από τον βασιλιά Κάρολο, ωστόσο οι Βρετανοί πολίτες επιφύλαξαν διαφορετική αντιμετώπιση στον Αμερικανό πρόεδρο, με αφορμή την επίσημη επίσκεψή του στη χώρα τους.

Unusual times to visit London!

Peaceful Anti Trump protests!@POTUS pic.twitter.com/OgTYBYWQYY — john sinisgalli (@johnvsinisgalli) September 17, 2025

Κόντρα, λοιπόν, στην άνευ προηγουμένου βασιλικού τύπου υποδοχή του Τραμπ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία του Αμερικανού προέδρου και για όσα αυτός συμβολίζει.

Ap photo

Πολλοί κρατούσαν πλακάτ που εξέφραζαν θυμό και απογοήτευση για ένα ευρύ φάσμα πολιτικών ζητημάτων: από την κλιματική αλλαγή και το δικαίωμα στην άμβλωση μέχρι τη γενοκτονία στη Γάζα, τον πυρηνικό αφοπλισμό, τη μοναρχία, την άνοδο της Μεταρρύθμισης και τον ρατσισμό. Κοινά πλακάτ έδειχναν συνθήματα που έγραφαν «κάντε όσους ρυπαίνουν να πληρώσουν», «όχι στον ρατσισμό, όχι στον Τραμπ», «σταματήστε τον εξοπλισμό του Ισραήλ» και «σταματήστε τον Τραμπ, σταματήστε τον φασισμό».

At least 4 million at the anti-Trump protest in London today.

NO violence NO police injured NO arrests.

This is how they do it on the left pic.twitter.com/zjmOFJLi80 — Florence Lox 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@floboflo) September 17, 2025

Ορισμένοι διαδηλωτές υιοθέτησαν δημιουργικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας που ντύθηκε ως το άγαλμα της Ελευθερίας, κρατώντας ένα βιβλίο που έγραφε «το άγαλμα της κατάληψης των ελευθεριών».

Ap photo

Διαδηλωτές δήλωσαν ότι συμμετείχαν για να εκφράσουν τόσο την αγανάκτησή τους για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, όσο και την οργή τους για την εξέχουσα θέση του Ντόναλντ Τραμπ στην παγκόσμια σκηνή και τον αντίκτυπο των διχαστικών πολιτικών του.

Ap photo

Η Διεθνής Αμνηστία του Ηνωμένου Βασιλείου, που στήριξε τη διαμαρτυρία κατά του Τραμπ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ απολαμβάνει το επίσημο δείπνο του, παιδιά λιμοκτονούν στη Γάζα λόγω της γενοκτονίας η οποία στηρίζεται από τις ΗΠΑ. Κοινότητες με έγχρωμους πολίτες στις ΗΠΑ τρομοκρατούνται από πράκτορες της ICE με καλυμμένα πρόσωπα, επιζώσες σεξουαλικής βίας – ακόμη και παιδιά – κινδυνεύουν με ποινικές διώξεις επειδή έκαναν άμβλωση, και η πόλωση ξεκινά από τον Λευκό Οίκο με κάθε ευκαιρία. Παρακολουθούμε με απόγνωση καθώς δικαιώματα και ελευθερίες καταργούνται σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Αλλά και εδώ, τα δικαιώματά μας στην ειρηνική διαμαρτυρία περιορίζονται, εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται επαρκούς πρόσβασης σε τροφή ή στέγαση, ασφαλείς διαδρομές για όσους ζητούν άσυλο έχουν κλείσει, και η κυβέρνησή μας δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό για να αποτρέψει ή να καταγγείλει τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Με ρατσιστές τραμπούκους να νιώθουν ασφαλείς να παρενοχλούν ανθρώπους στους δρόμους μας, η ζοφερή και μηδενιστική πολιτική του Τραμπ μπορεί να έρθει και εδώ. Η πορεία αφορά την αποστολή ενός ξεκάθαρου μηνύματος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες τις πολιτικές του Τραμπ. Απορρίπτουμε την αντι-ανθρώπινη ατζέντα του. Λέμε: όχι στο όνομά μας, όχι όσο είμαστε εμείς παρόντες.»

⇒ Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς πιστεύουν ότι η προεδρία Τραμπ ήταν κακή για το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov. Λιγότεροι από ένας στους 10 πιστεύουν ότι ήταν καλή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, η πλειονότητα των Βρετανών πιστεύει ότι η κυβέρνηση έκανε λάθος που προσκάλεσε τον Τραμπ για μια δεύτερη κρατική επίσκεψη. Μόνο το 30% εκτιμά πως η πρόσκληση στο Τραμπ ήταν σωστή, τη στιγμή που το 45% τονίζει πως ήταν λάθος.