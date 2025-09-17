Foreign Policy: Ο Ζελένσκι χάνει την «επαφή με τη πραγματικότητα» με δύο παράξενες αποφάσεις

Ενώ η εμπιστοσύνη των Ουκρανών στην προεδρία Ζελένσκι αρχίζει να κλονίζεται, η Ουάσινγκτον ενέκρινε τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας στη χώρα με τη χρηματοδότηση των συμμάχων της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η ομάδα που τον περιβάλλει φαίνεται να έχει χάσει την επαφή με την ταλαιπωρημένη από τον πόλεμο ουκρανική κοινωνία.

Αυτό του καταλογίζει η ιστοσελίδα του περιοδικού Foreign Policy και ο αρθρογράφος Πωλ Χώκενος σε άρθρο του καθώς φαίνεται πως οι Ουκρανοί αποδοκιμάζουν δύο νέες ενέργειες οι οποίες έχουν ως σκοπό την τόνωση του ουκρανικού στρατού με έμψυχο δυναμικό την ώρα που συνεχίζει να καταγράφει απώλειες στα μέτωπα ανατολικά της Ουκρανίας από τις ρωσικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη τον Ιούλιο, σε ένα πρώτο στραβοπάτημα της ουκρανικής ηγεσίας, το κυβερνών κόμμα «Υπηρέτης του Λαού» πέρασε εσπευσμένα μια τροπολογία που αναίρεσε άμεσα κάτω από τις πιέσεις Βρυξελλών και πολιτών, έδωσε στον, εκλεκτό του προέδρου, γενικό εισαγγελέα την εξουσία να μεταφέρει υποθέσεις μακριά από το ανεξάρτητο Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και την Ειδική Εισαγγελία Κατά της Διαφθοράς και να αναθέτει εκ νέου εισαγγελείς.

Ειδικότερα, στα τέλη Αυγούστου αποφασίστηκε ότι άνδρες κάτω των 22 ετών θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα, ο στρατιωτικός νόμος όριζε ότι τα σύνορα της Ουκρανίας παραμένουν κλειστά για άνδρες 18 έως 60 ετών, παρότι η υποχρεωτική στράτευση αρχίζει στα 25. Η κυβέρνηση ήλπιζε να γίνει αποδεκτό το μέτρο από την ουκρανική κοινωνία, καλοπιάνοντας τους νεότερους Ουκρανούς, όμως επικράτησε αμηχανία καθώς με την εφαρμογή της διάταξης, αφήνει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με λιγότερο έμψυχο δυναμικό το 2027, σύμφωνα με τον Χώκενος.

Από την άλλη, στις αρχές Σεπτεμβρίου προκάλεσε νέες αντιδράσεις ένα νομοσχέδιο που προέβλεπε δρακόντειες ποινές για απείθεια στο στρατό, δηλαδή αυστηρότερη ποινική ευθύνη για αυθαίρετη απουσία από την υπηρεσία και λιποταξία. Σκοπός της διάταξης, την οποία η αρμόδια επιτροπή της ουκρανικής Βουλής απέσυρε από το νομοσχέδιο μετά τις διαμαρτυρίες, ήταν να σταματήσει τους νεοσύλλεκτους να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους, μια μάστιγα που έχει πλήξει τις υποστελεχωμένες ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως αναφέρεται στο αμερικανικό περιοδικό.

Το μέτρο προέβλεπε υποχρεωτικές ποινές 5 έως 10 ετών φυλάκισης για ευρέως οριζόμενη απείθεια, μεταξύ άλλων για τη μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού από μία ταξιαρχία σε άλλη, κάτι που μέχρι τώρα ήταν αποδεκτή πρακτική στον ουκρανικό στρατό που μάχεται κάπως πιο ανορθόδοξα. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η ποινή για λιποταξία οριζόταν στα 12 χρόνια, χωρίς αμνηστία για όσους επιστρέφουν οικειοθελώς. Αντίθετα, από την έναρξη του πολέμου, όσοι λιποτακτούσαν μπορούσαν να επιστρέψουν στην υπηρεσία χωρίς να αντιμετωπίσουν ποινικές συνέπειες.

Μπαίνουν 150 εκατ. δολάρια για τα ορυκτά

Και ενώ η δυσπιστία φαίνεται να αυξάνεται στο εσωτερικό της Ουκρανίας, στο μέτωπο του πολέμου, η Ουκρανία και ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα δεσμεύσουν από 75 εκατομμύρια δολάρια η κάθε χώρα σε ένα κοινό επενδυτικό ταμείο που αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Κιέβου με την Ουάσινγκτον για τα ορυκτά, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης των ΗΠΑ έχει προβεί σε πιλοτική δέσμευση ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που η Ουκρανία θα καλύψει», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (International Development Finance Corporation) αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η επένδυση θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη και θα ενισχύσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες φυσικών πόρων των ΗΠΑ.

Η παραπάνω ενέργεια σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής μιας συμφωνίας «αποικιοκρατικού χαρακτήρα» με τις ΗΠΑ η οποία υπογράφηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, με την οποία ιδρύθηκε εταιρεία που θα διαχειρίζεται τις «σπάνιες γαίες» και κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία, μετά από μια μετωπική σύγκρουση Κιέβου-Ουάσινγκτον για τους όρους της συμφωνίας.

«Πράσινο φως» από Ουάσινγκτον για τα πρώτα συμμαχικά πακέτα στρατιωτικής βοήθειας

Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιι Τίχιι, επιβεβαιώνοντας χθεσινές σχετικές πληροφορίες του Reuters.

Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται «Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία ή PURL», ανέφεραν οι πηγές.