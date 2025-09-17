Σύγκρουση Νετανιάχου - Ερντογάν για «κυριότητα» της Ιερουσαλήμ 

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ευθαρσώς «είναι δική μας», με τον Τούρκο πρόεδρο να απαντά «η Ιερουσαλήμ δεν υποτάχθηκε ποτέ, ούτε στους σταυροφόρους ούτε στους ιμπεριαλιστές».

Νέος πόλεμος δηλώσεων ανάμεσα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς η διπλωματική σύγκρουση Άγκυρας - Τελ Αβίβ συνεχίζεται στη σκιά της γενοκτονίας στη Γάζα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε, χθες, προς τον Ταγίπ Ερντογάν για να υπογραμμίσει «Ιερουσαλήμ δεν είναι δική σας. Είναι δική μας πόλη και θα είναι πάντα δική μας». Τα λόγια αυτά έρχονται μετά από δηλώσεις από τον Τούρκο πρόεδρο πως ο Νετανιάχου «είναι ιδεολογικά συγγενής του Χίτλερ. Θα έχει την ίδια τελική μοίρα με τον Χίτλερ».

Η απάντηση, φυσικά, από την Άγκυρα δεν άργησε να έρθει με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν να δηλώνει πως «η Ιερουσαλήμ δεν υποτάχθηκε ποτέ, σε όλη την ιστορία της, ούτε στους σταυροφόρους ούτε στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις», προσθέτοντας: «Αυτή η ευλογημένη πόλη έχει αποτελέσει το σκηνικό της μεγαλύτερης ήττας πολλών φιλόδοξων και αλαζονικών χαρακτήρων που ισχυρίζονταν ότι ανήκει μόνο σε αυτούς».

Ο Τούρκος εκπρόσωπος κατέληξε λέγοντας ότι «τα λόγια του Νετανιάχου είναι ανυπόστατα».

Σε ακόμη πιο σκληρό ύφος, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Ομέρ Τσελίκ δήλωσε ότι «τα λόγια του Νετανιάχου, του αρχηγού του δικτύου γενοκτονίας, που στοχεύουν τον πρόεδρό μας, είναι άκυρα» και υποστήριξε πως «αυτές οι παραληρηματικές δηλώσεις, που θεωρούν την Ιερουσαλήμ ιδιοκτησία τους, εκφράζουν εχθρότητα προς όλες τις αξίες της ανθρωπότητας. Η απάντηση που θα δοθεί πρέπει να είναι η απάντηση της συμμαχίας της ανθρωπότητας».