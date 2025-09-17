Εμπορικές κυρώσεις στο Ισραήλ από την Κομισιόν

Πρόταση αναστολής εμπορικών διατάξεων, κυρώσεις εναντίον εξτρεμιστών Ισραηλινών υπουργών, αλλά και στελεχών της Χαμάς • Τι εφαρμόζεται άμεσα και τι απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των 27 κρατών-μελών.

Τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ε.Ε. με το Ισραήλ ζήτησε σήμερα η Κομισιόν, ως απάντηση στην κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κομισιόν, από τις κυρώσεις που αναμένεται να επιβάλει, το Ισραήλ θα πληρώσει παραπάνω 227 εκατομμύρια ευρώ σε δασμούς, ενώ ακόμα 14 εκ. ευρώ που προορίζονταν σε διάφορους Ισραηλινούς φορείς αναμένεται να «παγώσουν».

Στις προτάσεις συμπεριλαμβάνεται η απαγόρευση εισόδου και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων δύο ακραίων υπουργών του Ισραήλ, όπως και εποίκων με ακραία συμπεριφορά, αλλά και 10 μελών του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Γι' αυτές όμως τις αποφάσεις χρειάζεται ομοφωνία.

Όταν το Συμβούλιο εγκρίνει τις αποφάσεις, θα χρειαστεί ένας επιπλέον μήνας για να εφαρμοστούν. «Πάντα δίνουμε αυτό το διάστημα για προετοιμασία της άλλης πλευράς και δε θέλαμε να το αλλάξουμε για λόγους προβλεψιμότητας», είπε υψηλόβαθμη πηγή της Κομισιόν.

Μόλις χθες, οι παρατηρητές του ΟΗΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό που συμβαίνει από το Ισραήλ είναι μια συνεχιζόμενη «γενοκτονία». Και, την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από δύο χρόνια, η πρόεδρος της Κομισιόν είχε μιλήσει για πρώτη φορά για τις παραβιάσεις του Ισραήλ, ζητώντας από τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε κυρώσεις κατά του Τελ Αβίβ.

Σήμερα λοιπόν, η Κομισιόν παρουσίασε τις προτάσεις της: κάποιες αφορούν αποφάσεις που έλαβε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων και μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, αλλά κάποιες άλλες χρειάζονται την σύμφωνη γνώμη των 27 κρατών-μελών.

Οι προτάσεις έρχονται σε συνέχεια της επανεξέτασης της συμμόρφωσης του Ισραήλ με το Άρθρο 2 της Συμφωνίας, το οποίο διαπίστωσε ότι οι ενέργειες που έπραξε η ισραηλινή κυβέρνηση αποτελούν παραβίαση ουσιωδών στοιχείων που σχετίζονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Αυτό δίνει το δικαίωμα στην Ε.Ε. να αναστείλει μονομερώς τη Συμφωνία.

Συγκεκριμένα, η παραβίαση αυτή αναφέρεται στην ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα μετά τη στρατιωτική επέμβαση του Ισραήλ, τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, την εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την απόφαση των ισραηλινών αρχών να προωθήσουν το σχέδιο εποικισμού στην λεγόμενη περιοχή E1 της Δυτικής Όχθης, κάτι που υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Τα φρικτά γεγονότα που συμβαίνουν στη Γάζα σε καθημερινή βάση πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός, απεριόριστη πρόσβαση για κάθε ανθρωπιστική βοήθεια και απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας και ακλόνητος υποστηρικτής της λύσης των δύο κρατών. Αντανακλώντας αυτές τις δεσμεύσεις αρχής και λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές πρόσφατες εξελίξεις στη Δυτική Όχθη, προτείνουμε να αναστείλουμε τις εμπορικές παραχωρήσεις με το Ισραήλ, να επιβάλουμε κυρώσεις σε εξτρεμιστές υπουργούς και βίαιους εποίκους και να θέσουμε σε αναστολή τη διμερή υποστήριξη προς το Ισραήλ, χωρίς να επηρεαστεί το έργο μας με την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών ή το Γιαντ Βασέμ».

Η αναστολή αφορά τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας που σχετίζονται με το εμπόριο και στην πράξη σημαίνει ότι οι εισαγωγές από το Ισραήλ θα χάσουν την προνομιακή τους πρόσβαση στην αγορά της Ε.Ε. Συνεπώς, σε αυτά τα αγαθά θα επιβάλλονται δασμοί στο επίπεδο που εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα με την οποία η ΕΕ δεν έχει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών.

Επόμενα βήματα

Αναστολή διατάξεων που σχετίζονται με το εμπόριο.

Η Επιτροπή προτείνει απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την αναστολή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας που σχετίζονται με το εμπόριο και εμπίπτουν στην κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης. Το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει την απόφαση με ειδική πλειοψηφία. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσής της. Μόλις εγκριθεί η απόφαση, το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ θα ενημερωθεί για την αναστολή. Η αναστολή θα τεθεί σε ισχύ 30 ημέρες μετά την κοινοποίηση στο Συμβούλιο Σύνδεσης.