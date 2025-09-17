Ο Τραμπ στη Βρετανία: «Φωτό» με τον Έπσταϊν, διαδηλώσεις και ένας μαινόμενος δήμαρχος

Με τον Βασιλιά Κάρολο θα περάσει την ημέρα του σήμερα ο Τραμπ στη Βρετανία • Ο Βασιλιάς έχει επιστρατευθεί για να καλοπιάσει τον Τραμπ για το ουκρανικό • Ο Σαντίκ Καν σε άρθρο του στον Guardian εξαπέλυσε δριμύ «κατηγορώ» στον αμερικανό πρόεδρο • Στους δρόμους κατεβαίνουν οι Βρετανοί για να καταδικάσουν τις τραμπικές πολιτικές.

«Θερμή» υποδοχή επιφύλαξαν οι Βρετανοί στον Τραμπ, ο οποίος έφτασε αργά το βράδυ της Τρίτης στο Λονδίνο στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης με ατζέντα συζήτησης το ουκρανικό αλλά και την εμπορική πολιτική.

Ο Τραμπ πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του έστειλε κάποια οκνηρά τελεσίγραφα που προϊδεάζουν πως ο Τραμπ θα παραμείνει σταθερός στην αμήχανη και αποστασιοποιημένη στάση του για το ουκρανικό.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι δηλώνουν πως γνωρίζουν το παιχνίδι του Τραμπ για το ζήτημα, αλλά επιλέγουν να συμμετέχουν και αυτοί γιατί πιστεύουν πως μόνο με μια ενεργή θέση του Τραμπ θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις για το θέμα.

Για αυτό κιόλας επιχειρούν να τον καλοπιάσουν. Η GFK ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει επενδύσεις 50 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, η Κομισιόν εξετάζει κυρώσεις στην Κίνα, ενώ θα επιστρατεύσουν και τον Βασιλιά Κάρολο για το «μασάζ», καθώς θεωρείται άνθρωπος που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον Τραμπ.

Τσάι με τον Βασιλιά

Ο Τραμπ θα περάσει σήμερα την ημέρα του στον βασιλικό οίκο του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Ουίνδσορ, πίνωντας τσάι με τον Βασιλιά Κάρολο.

Πριν καταφθάσει ο Αμερικανός πρόεδρος στο βασιλικό κάστρο προβλήθηκε μια φωτογραφία του Τραμπ με τον Έπσταϊν. Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τέσσερις με την κατηγορία της «κακόβουλης επικοινωνίας» έπειτα από «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» σε έναν από τους δύο πύργους του Κάστρου του Ουίνδσορ και παραμένουν υπό κράτηση.

Διαδηλώσεις στο Λονδίνο

Ενώ ο Τραμπ θα απολαμβάνει την ημέρα του με κολακείες, οι Βρετανοί θα κατέβουν στους δρόμους καθώς έχουν προγραμματιστεί μεγάλες αντι-τραμπικές διαδηλώσεις.

Η Διεθνής Αμνηστία του Ηνωμένου Βασιλείου στηρίζει τη σημερινή διαμαρτυρία κατά του Τραμπ στο Λονδίνο. Εξηγώντας το γιατί, η διευθύντρια επικοινωνίας της οργάνωσης, Κέρι Μοσκογκιούρι, δήλωσε στον Guardian:

«Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ απολαμβάνει το επίσημο δείπνο του, παιδιά λιμοκτονούν στη Γάζα λόγω της γενοκτονίας η οποία στηρίζεται από τις ΗΠΑ. Κοινότητες με έγχρωμους πολίτες στις ΗΠΑ τρομοκρατούνται από πράκτορες της ICE με καλυμμένα πρόσωπα, επιζώσες σεξουαλικής βίας – ακόμη και παιδιά – κινδυνεύουν με ποινικές διώξεις επειδή έκαναν άμβλωση, και η πόλωση ξεκινά από τον Λευκό Οίκο με κάθε ευκαιρία. Παρακολουθούμε με απόγνωση καθώς δικαιώματα και ελευθερίες καταργούνται σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Αλλά και εδώ, τα δικαιώματά μας στην ειρηνική διαμαρτυρία περιορίζονται, εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται επαρκούς πρόσβασης σε τροφή ή στέγαση, ασφαλείς διαδρομές για όσους ζητούν άσυλο έχουν κλείσει, και η κυβέρνησή μας δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό για να αποτρέψει ή να καταγγείλει τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Με ρατσιστές τραμπούκους να νιώθουν ασφαλείς να παρενοχλούν ανθρώπους στους δρόμους μας, η ζοφερή και μηδενιστική πολιτική του Τραμπ μπορεί να έρθει και εδώ. Η πορεία αφορά την αποστολή ενός ξεκάθαρου μηνύματος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες τις πολιτικές του Τραμπ. Απορρίπτουμε την αντι-ανθρώπινη ατζέντα του. Λέμε: όχι στο όνομά μας, όχι όσο είμαστε εμείς παρόντες.»

Ανελέητο σφυροκόπημα από τον δήμαρχο του Λονδίνου

Σε άρθρο του στον Guardian, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν δήλωσε ότι, αν και κατανοεί τους πρακτικούς λόγους για τη διατήρηση καλών σχέσεων με τις ΗΠΑ, η Βρετανία δεν πρέπει να φοβάται να επικρίνει έναν ηγέτη που – μαζί με τους συμμάχους του – «ίσως να έχει κάνει τα περισσότερα για να ρίξει λάδι στη φωτιά του διχαστικού και ακροδεξιού λόγου παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια».

Ο Καν, ο οποίος είχε δημόσια σύγκρουση με τον Τραμπ κατά την πρώτη του επίσημη επίσκεψη το 2019, καταδίκασε τη χρήση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε πολυπολιτισμικές πόλεις, καθώς και τις απελάσεις Αμερικανών πολιτών χωρίς τις δέουσες νομικές διαδικασίες: «Αυτές οι ενέργειες δεν είναι απλώς ασύμβατες με τις δυτικές αξίες – είναι κατευθείαν από το εγχειρίδιο των αυταρχικών.»

Ο Καν σημείωσε ότι η λεγόμενη «ειδική σχέση» Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ προϋποθέτει «ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη», προσθέτοντας: «Καμιά φορά αυτό σημαίνει να είμαστε κριτικοί φίλοι και να λέμε την αλήθεια στην εξουσία. Αυτό περιλαμβάνει το να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι απορρίπτουμε την πολιτική του φόβου και του διχασμού.»

Ο Καν άσκησε επίσης κριτική στους Βρετανούς πολιτικούς και τα μέσα ενημέρωσης επειδή δεν καταδικάζουν επαρκώς την αυξανόμενη μισαλλοδοξία και ρητορική μίσους, λέγοντας ότι αυτό οδήγησε άμεσα στη μαζική ακροδεξιά διαδήλωση που έγινε στο Λονδίνο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

«Οι σκηνές που είδαμε δεν εμφανίστηκαν τυχαία,» είπε για τη διαδήλωση, η οποία ηγήθηκε από τον ακροδεξιό, Τόμι Ρόμπινσον.

«Για πολύ καιρό, οι πολιτικοί και οι σχολιαστές αρνούνταν να καταδικάσουν το αυξανόμενο κύμα μίσους στη χώρα, επιλέγοντας αντίθετα να παίζουν με «σφυρίγματα σκύλων» (dog-whistle politics) και επικίνδυνη ρητορική.»

Συνέχισε: «Για τους ηγέτες μας, η σιωπή δεν αρκεί πια. Ήρθε η ώρα να σταθούμε όρθιοι και να πούμε: αυτό δεν μας εκπροσωπεί.»