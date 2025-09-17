Η γερμανική βιομηχανία μαραζώνει και η ακροδεξιά ανθίζει

Για πρώτη φορά το AfD είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία • Νέες περικοπές θέσεων εργασίας από την Ford • Σε συμπληγάδες η Bosch.

Τα τελευταία χρόνια η άλλοτε κυρίαρχη και ακμάζουσα γερμανική οικονομία και βιομηχανία βρίσκεται σε περιδίνηση, καθώς χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται «καπνός» ενώ η χώρα βρίσκεται σε υφεσιακή τροχιά.

Η δυσοίωνη αυτή κατάσταση της χώρας επιδεινώνεται συνεχώς κάτι που από ότι φαίνεται ευνοεί την ακροδεξιά.

Την ώρα που η Ford ανακοίνωνε την κατάργηση επιπλέον 1.000 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιό της στην Κολωνία, αναθεωρώντας το ήδη εφαρμοζόμενο σχέδιο λιτότητας, το οποίο προέβλεπε περικοπές 2.900 θέσεων έως το 2027 και η Bosch ανακοίνωσε περικοπές δαπανών και θέσεων εργασίας, δημοσκόπηση εμφάνισε το AfD για πρώτη φορά στην πρώτη θέση.

Σύμφωνα με την έρευνα, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27% (+2 από την προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου Ινστιτούτου), ενώ CDU/CSU περιορίζονται στο 26% (-1). Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15% (+1), οι Πράσινοι με 11% (-1) και η Αριστερά με 9% (-1). Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) παραμένει στο όριο εισόδου στην Βουλή με 5%, ενώ το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξακολουθεί να υπολείπεται, με 4% (+1).

Από 20.000 εργαζόμενους σε 7.600

Λόγω της περιορισμένης ζήτησης των ηλεκτρικών οχημάτων της, η Ford προχωρά σε κατάργηση από τον Ιανουάριο της δεύτερης βάρδιας εργασίας στην γραμμή παραγωγής στην Κολωνία. Πριν από έναν χρόνο, η διοίκηση της εταιρίας είχε ανακοινώσει ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο μάλιστα είχε οδηγήσει και στην πρώτη στην ιστορία απεργία εργαζομένων στο εργοστάσιο της Κολωνίας, το οποίο λειτουργεί από το 1930.

Μόλις πρόσφατα διοίκηση και εργαζόμενοι κατέληξαν σε συμφωνία, με την πλευρά των εργαζομένων να εκφράζει ακόμη την απροθυμία και την δυσαρέσκειά της. Το σχέδιο, το οποίο ξεκίνησε το 2024, προέβλεπε συνολικά κατάργηση 2.900 θέσεων εργασίας έως το τέλος του 2027 - συμπεριλαμβανομένων των τομέων της διοίκησης. Οι εργαζόμενοι θα είχαν την επιλογή εθελουσίας εξόδου με αποζημίωση απόλυσης ή την μερική συνταξιοδότηση.

Το σχέδιο ανασυγκρότησης επεκτείνεται τώρα ώστε να συμπεριλάβει την κατάργηση ακόμη 1.000 θέσεων και εργοδότες και εργαζόμενοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις σχετικές συνομιλίες. Εάν πάντως εφαρμοστούν τελικά τα σχέδια της εταιρίας, η Ford θα απασχολεί στο τέλος του 2027 μόνο 7.600 εργαζόμενους, ενώ στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας απασχολούσε 20.000. Ως μεγαλύτερο πρόβλημα της εταιρίας θεωρείται η καθυστέρησή της στην μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, η οποία την οδήγησε σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αρχή Αυτοκινητοβιομηχανίας, κατά το τρέχον έτος η Ford έχει πουλήσει στην Γερμανία 74.000 οχήματα, εκ των οποίων μόνο τα 20.000 είναι ηλεκτροκίνητα. Το μερίδιο αγοράς της εταιρίας έχει πάντως αυξηθεί κατά το τρέχον έτος, από 3 σε 4,5%, αν και η αύξηση δεν αρκεί προκειμένου να καλύψει τις απώλειες. Επιπλέον, το κόστος της μετατροπής της γραμμής παραγωγής στην Κολωνία σε ηλεκτρική έφθασε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με το σκεπτικό ότι μέχρι το 2023 τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Γερμανία θα αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το 35% του συνόλου των αυτοκινήτων που ταξινομούνται, ενώ σήμερα είναι μόνο το 18%.

Δυσθεώρητα ελλείμματα για την Bosch

Ο μεγαλύτερος προμηθευτής αυτοκινήτων στον κόσμο, η Robert Bosch, αντιμετωπίζει εντεινόμενο μείγμα αυξανόμενων εξόδων, εμπορικών τριβών και υποτονικής ζήτησης που επιβαρύνει την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η εταιρεία δήλωσε την Τρίτη ότι η μονάδα Mobility — η οποία κατασκευάζει προϊόντα όπως μπεκ ψεκασμού καυσίμου και λογισμικό υποβοήθησης οδηγού — αντιμετωπίζει ετήσιο έλλειμμα κόστους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η εταιρεία επεσήμανε τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, καθώς και τις ασθενέστερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις αυτοκινήτων και την καθυστερημένη υιοθέτηση ηλεκτρικών και αυτόνομων τεχνολογιών.

Μείωση κόστους σε όλους τους τομείς

«Ως αποτέλεσμα, θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσαρμογές του χαρτοφυλακίου και των διαρθρωτικών προσαρμογών μας», δήλωσε η Bosch σε ανακοίνωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Αυτό περιλαμβάνει τη μείωση του κόστους σε όλους τους τομείς — από τα υλικά και την εφοδιαστική έως τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποφύγουμε περαιτέρω μειώσεις προσωπικού πέρα ​​από αυτές που έχουμε ήδη ανακοινώσει».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την πίεση που δέχονται οι ευρωπαίοι κατασκευαστές ανταλλακτικών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ασθενή παγκόσμια ζήτηση, ενώ παράλληλα επενδύουν σε ανακατασκευή εργοστασίων και στη μετάβαση από τους κινητήρες καύσης. Αρκετοί κατασκευαστές αντιμετωπίζουν αδρανή παραγωγική ικανότητα και δέχονται πιέσεις από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να μειώσουν τις τιμές, ακόμη και καθώς το δικό τους κόστος εισροών αυξάνεται.

Η Bosch είχε ήδη ξεκινήσει περικοπές θέσεων εργασίας στη Γερμανία και περιορίζει το χαρτοφυλάκιό της για να ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους, επενδύοντας παράλληλα δισεκατομμύρια ευρώ σε μελλοντικές τεχνολογίες. Η εταιρεία εξακολουθεί να αναμένει ότι το τμήμα Mobility θα σημειώσει μέτρια ανάπτυξη φέτος – λίγο κάτω από 2% προσαρμοσμένο για τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών – αλλά αυτό υπολείπεται κατά πολύ των προηγούμενων προσδοκιών.