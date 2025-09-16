Politico: «Μυστική» επίσκεψη στελεχών του AfD στον Λευκό Οίκο

Δυναμική σχέση αναπτύσσεται μεταξύ ακροδεξιάς και κυβέρνησης Τραμπ • Ο Τζέι Ντι Βανς τάχθηκε κατά του πολιτικού αποκλεισμού του AfD στη Γερμανία.

Η Μπέατριξ φον Στορχ, αναπληρώτρια ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), συναντήθηκε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico.

Η επίσκεψη αυτή επισημαίνει τη δυναμική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του AfD και της κυβέρνησης Trump, καθώς ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε εκφράσει τη στήριξή του στο κόμμα αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο.

Στην επίσκεψη συμμετείχε και ο Χοακίμ Πολ, πολιτικός του AfD από το κρατίδιο Rheinland-Pfalz της δυτικής Γερμανίας, ο οποίος διεκδικεί τη δημαρχία της πόλης Ludwigshafen, αλλά αφαιρέθηκε από το εκλογικό ψηφοδέλτιο λόγω νομικών διαφορών.

Οι δύο πολιτικοί συναντήθηκαν με αξιωματούχους του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, του Υπουργείου Εξωτερικών και του γραφείου του Βανς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε τη συνάντηση, προσθέτοντας ότι παρόντες ήταν εκπρόσωποι του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του γραφείου του αντιπροέδρου και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι επικείμενες εκλογές

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη συμμετοχή και τις διαδικασίες εκλογών στη Γερμανία, σύμφωνα με αξιωματούχους του AfD και του Λευκού Οίκου.

Ο Πολ, του οποίου η υποψηφιότητα απορρίφθηκε από γερμανικό δικαστήριο νωρίτερα φέτος, παρουσιάστηκε ως παράδειγμα για το τι περιγράφει το AfD ως περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών στη Γερμανία.

Στην Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, ο Βανς προκάλεσε αίσθηση όταν αμφισβήτησε την «πυρίμαχη ζώνη» της Γερμανίας απέναντι στο AfD, δηλαδή τη συμφωνία άλλων πολιτικών δυνάμεων να αποκλείσουν το ακροδεξιό κόμμα από την κυβερνητική συνεργασία.

Τα κυρίαρχα κόμματα υποστηρίζουν ότι η πολιτική αυτή έχει ως στόχο να αποτραπεί η επανάληψη της ναζιστικής εποχής.

Σε ομιλία του που επικεντρώθηκε στην δημοκρατική εκπροσώπηση, ο Βανς υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός του ακροδεξιού κόμματος από το διάλογο υπονομεύει τη νομιμότητα των ψηφοφόρων.

«Δεν υπάρχει χώρος για πυρίμαχες ζώνες», δήλωσε, με τα σχόλια αυτά να ερμηνεύονται από πολλούς ως αναφορά στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας.

Αργότερα, στο Μόναχο, ο Βανς πήγε ένα βήμα παραπέρα, συναντώντας την συμπρόεδρο του AfD, Άλις Βάιντελ.

Η περίπτωση της Βραζιλίας

Οι συζητήσεις ανέφεραν επίσης την περίπτωση του Εδουάρδο Μπολσονάρο, γιου του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο ο οποίος καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε 27 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις βραζιλιάνικες εκλογές του 2022.

Ο Εδουάρδο, ο οποίος είναι ομοσπονδιακός βουλευτής στο Κογκρέσο της Βραζιλίας και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ποινικά αδικήματα, ζει στις ΗΠΑ υπό καθεστώς αυτοεξορίας και έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με δεξιές πολιτικές δυνάμεις στην Αμερική και την Ευρώπη.

Ο νεότερος Μπολσονάρο έχει θέσει τον εαυτό του ως υπερασπιστή των συντηρητικών αιτίων και σφοδρό επικριτή των αριστερών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική, καθιστώντας τον συχνά σημείο αναφοράς για ακροδεξιούς πολιτικούς που αναζητούν διεθνή αλληλεγγύη.

Ένας αξιωματούχος του AfD δήλωσε ότι οι Αμερικανοί συνομιλητές παρείχαν υλικό αναφοράς σχετικά με το εκλογικό δίκαιο και εξέφρασαν ανησυχία για την πιθανότητα περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης.

Ο αξιωματούχος του AfD, συνοψίζοντας την ερμηνεία του κόμματος για τις συνομιλίες, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί δεν αποδέχονται περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στις ΗΠΑ, οι υποψήφιοι δεν θα μπορούσαν απλώς να αφαιρεθούν από τα ψηφοδέλτια.

Η επίσκεψη έλαβε την έγκριση της εθνικής διοίκησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD, ανέφεραν οι πηγές.

Η φον Στορχ και ο Πολ αναμένεται να παραμείνουν στην Ουάσιγκτον για αρκετές ακόμη ημέρες, προκειμένου να έχουν ακόλουθες συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων με το Υπουργείο Εξωτερικών.