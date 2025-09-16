Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.9° 29.1°
3 BF
37%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.8° 27.5°
3 BF
56%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
32.0° 29.4°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
35%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
50%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
3 BF
55%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.1° 30.1°
3 BF
35%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.3° 26.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.2°
4 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
5 BF
47%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
0 BF
33%
Λαμία
Αίθριος καιρός
31°C
31.6° 29.5°
2 BF
40%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.8° 29.3°
5 BF
65%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.1° 30.8°
2 BF
26%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 28.3°
3 BF
45%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
3 BF
81%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
0 BF
36%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Lebanon_1020
Το λιμάνι της Βηρυτού μετά τη φονική έκρηξη το 2020. | Ap Photo

Συνελήφθη στη Βουλγαρία ο ιδιοκτήτης του πλοίου που συνδέεται με την έκρηξη στη Βηρυτό το 2020

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ο Γκρετσούσκιν συνελήφθη βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ κατά την άφιξή του προερχόμενος από την Πάφο της Κύπρου • Ο 48χρονος είναι ρώσος επιχειρηματίας και κάτοικος Κύπρου.

Ο ιδιοκτήτης του πλοίου, που συνδέεται με την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, συνελήφθη στις 5 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο της Σόφιας, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του δικαστηρίου της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

Ο 48χρονος Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, ρώσος επιχειρηματίας και κάτοικος Κύπρου, έχει αναφερθεί από τις λιβανικές αρχές ως ο ιδιοκτήτης του Rhosus, του πλοίου που μετέφερε το νιτρικό αμμώνιο που είχε ξεφορτωθεί στο λιμάνι της Βηρυτού όπου είχε εκραγεί, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες ζημιές.

Μετά τη σύλληψή του, ο Γκρετσούσκιν εμφανίσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου ενώπιον δικαστηρίου της Σόφιας και «τέθηκε υπό κράτηση με μέγιστη διάρκεια 40 ημερών», διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, οι αρχές που ζητούν να εκδοθεί ένας ύποπτος έχουν προθεσμία 40 ημερών για να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που δικαιολογούν τη μεταγωγή του καταζητουμένου.

Ο Γκρετσούσκιν είχε συλληφθεί βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ κατά την άφιξή του προερχόμενος από την Πάφο της Κύπρου, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλη πηγή στη βουλγαρική δικαιοσύνη, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Συνελήφθη στη Βουλγαρία ο ιδιοκτήτης του πλοίου που συνδέεται με την έκρηξη στη Βηρυτό το 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual