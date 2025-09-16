Ντράγκι: Η Ευρώπη βρίσκεται ένα χρόνο μετά σε ακόμη χειρότερη θέση

Πριν από έναν χρόνο, συναντηθήκαμε εδώ για να συζητήσουμε τρεις προκλήσεις που τέθηκαν στην έκθεση: το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης δεχόταν εδώ και καιρό πιέσεις· οι εξαρτήσεις απειλούσαν την ανθεκτικότητά του· και χωρίς ταχύτερη ανάπτυξη, η Ευρώπη δεν θα ήταν σε θέση να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της για το κλίμα, την ψηφιοποίηση και την ασφάλεια—πόσο μάλλον να χρηματοδοτήσει τις γηράσκουσες κοινωνίες της.

Κατά το τελευταίο έτος, καθεμία από αυτές τις προκλήσεις έχει γίνει πιο οξεία.

Τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ανάπτυξης—η διευρυνόμενη παγκόσμια εμπορική δραστηριότητα και οι εξαγωγές υψηλής αξίας—έχουν εξασθενίσει ακόμη περισσότερο.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει τους υψηλότερους δασμούς τους από την εποχή του νόμου Smoot-Hawley. Η Κίνα έχει εξελιχθεί σε ακόμη ισχυρότερο ανταγωνιστή, τόσο σε τρίτες αγορές όσο και—καθώς οι αμερικανικοί δασμοί ανακατευθύνουν εμπορικές ροές—εντός της ίδιας της Ευρώπης. Από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 20%.

Διαπιστώσαμε επίσης πόσο περιορισμένη είναι η ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, εξαιτίας των εξαρτήσεών της.

Η εξάρτηση από τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας αναφέρθηκε ως ένας από τους λόγους για τους οποίους αναγκαστήκαμε να αποδεχτούμε μια εμπορική συμφωνία σε μεγάλο βαθμό με αμερικανικούς όρους. Η εξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες από την Κίνα έχει περιορίσει την ικανότητά μας να αποτρέψουμε την υπερπροσφορά της από το να κατακλύσει την Ευρώπη ή να αντιμετωπίσουμε τη στήριξή της προς τη Ρωσία.

Η Ευρώπη έχει αρχίσει να αντιδρά. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ απορροφούν περίπου τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, η απεξάρτηση από την αγορά τους είναι μη ρεαλιστική βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η συμφωνία Mercosur με τη Λατινική Αμερική μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση στους εξαγωγείς. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει στρατηγικά έργα για κρίσιμες πρώτες ύλες. Και οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται ραγδαία.

Ωστόσο, αυτές οι αμυντικές δεσμεύσεις προστίθενται σε ήδη τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες. Η ΕΚΤ εκτιμά πλέον ότι οι ετήσιες επενδυτικές ανάγκες για την περίοδο 2025–2031 ανέρχονται σε σχεδόν 1.200 δισεκατομμύρια ευρώ, από 800 δισ. που ήταν πριν ένα χρόνο. Το δημόσιο μερίδιο έχει σχεδόν διπλασιαστεί, από 24% σε 43%—μια επιπλέον επιβάρυνση 510 δισ. ευρώ ετησίως, καθώς η άμυνα χρηματοδοτείται κυρίως από το δημόσιο.

Το δημοσιονομικό περιθώριο είναι περιορισμένο. Ακόμα και χωρίς αυτές τις νέες δαπάνες, το δημόσιο χρέος της ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες την επόμενη δεκαετία, φθάνοντας στο 93% του ΑΕΠ—βάσει προβλέψεων ανάπτυξης πιο αισιόδοξων από τη σημερινή πραγματικότητα.

Ένα χρόνο μετά, η Ευρώπη βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση.

Το μοντέλο ανάπτυξής μας εξασθενεί. Οι ευαλωτότητες αυξάνονται. Και δεν υπάρχει σαφής τρόπος να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις που χρειαζόμαστε.

Και μας υπενθυμίζεται, με οδυνηρό τρόπο, ότι η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την ίδια μας την κυριαρχία.

Η έκθεση όρισε τρεις προτεραιότητες για την Ευρώπη: να κλείσει το χάσμα καινοτομίας στις προηγμένες τεχνολογίες· να χαράξει μια πορεία απανθρακοποίησης που στηρίζει την ανάπτυξη· και να ενισχύσει την οικονομική ασφάλεια.

Όπως έχει τονίσει η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν, αυτά αποτελούν επίσης την καρδιά της ατζέντας της Επιτροπής. Χαιρετίζω την απόφασή της να θέσει την ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο και το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης εκτιμούν τη σωστή διάγνωση των προβλημάτων, τις ξεκάθαρες προτεραιότητες και τα σχέδια δράσης.

Αλλά εκφράζουν και αυξανόμενη απογοήτευση.

Απογοητεύονται από το πόσο αργά κινείται η ΕΕ. Βλέπουν ότι αποτυγχάνουμε να συμβαδίσουμε με τον ρυθμό αλλαγής αλλού. Είναι έτοιμοι να δράσουν—αλλά φοβούνται ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Πολύ συχνά, βρίσκουμε δικαιολογίες για αυτή την αργοπορία. Λέμε ότι έτσι είναι φτιαγμένη η ΕΕ. Ότι πρέπει να σεβαστούμε μια περίπλοκη διαδικασία με πολλούς φορείς. Μερικές φορές, η αδράνεια παρουσιάζεται ακόμα και ως σεβασμός προς το κράτος δικαίου.

Αυτό είναι εφησυχασμός. Οι ανταγωνιστές μας στις ΗΠΑ και την Κίνα έχουν πολύ λιγότερους περιορισμούς, ακόμη και όταν ενεργούν εντός του νόμου. Το να συνεχίσουμε όπως πριν, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε πως θα μείνουμε πίσω.

Ένας διαφορετικός δρόμος απαιτεί νέα ταχύτητα, κλίμακα και ένταση.

Σημαίνει να δρούμε συλλογικά, όχι να κατακερματίζουμε τις προσπάθειές μας. Σημαίνει να εστιάζουμε τους πόρους εκεί όπου έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση. Και σημαίνει να φέρνουμε αποτελέσματα σε μήνες, όχι σε χρόνια.

Ας ξεκινήσουμε με την τεχνολογία.

Η τεχνητή νοημοσύνη συχνά αποκαλείται «μετασχηματιστική» τεχνολογία, όπως ο ηλεκτρισμός πριν από 140 χρόνια. Όμως, βασίζεται στον συντονισμό τουλάχιστον τεσσάρων άλλων τεχνολογιών: cloud για την αποθήκευση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, υπερυπολογιστική ισχύ για την επεξεργασία τους, κυβερνοασφάλεια για την προστασία κρίσιμων τομέων και προηγμένα δίκτυα—5G, οπτικές ίνες και δορυφόρους—για τη μετάδοση.

Σε ορισμένους τομείς, η Ευρώπη παρουσιάζει πρόοδο.

Υπάρχουν σχέδια για τουλάχιστον πέντε γιγα-εργοστάσια ΤΝ, το καθένα με πάνω από 100.000 προηγμένες μονάδες GPU. Η χωρητικότητα των data centers προβλέπεται να τριπλασιαστεί τα επόμενα επτά χρόνια. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται σημαντική μεταρρύθμιση στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Η πρόσφατη επένδυση της ASML στην εταιρεία Mistral είναι ένα ενθαρρυντικό σήμα για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας αυξάνεται επίσης: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) διαπιστώνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υιοθετούν προηγμένες τεχνολογίες με ρυθμό σχεδόν αντίστοιχο των αμερικανικών, αν και από χαμηλότερη αφετηρία.

Ωστόσο, τα κενά είναι έντονα. Στην αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, οι ΗΠΑ παρήγαγαν 40 μεγάλα βασικά μοντέλα το περασμένο έτος, η Κίνα 15, και η ΕΕ μόλις 3. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η υιοθέτηση ΤΝ παραμένει χαμηλή—με ποσοστά από 13% έως 21%. Και στον πιο στρατηγικό τομέα—την ανάπτυξη ΤΝ βασισμένης σε ευρωπαϊκή πνευματική ιδιοκτησία ώστε να υποστηριχθούν οι βασικοί μας κλάδοι—η πρόοδος είναι ελάχιστη.

Υπάρχουν τρεις τομείς όπου απαιτείται περισσότερη φιλοδοξία:

Πρώτον, η άρση των εμποδίων για την κλιμάκωση των νέων τεχνολογιών.

Πρέπει να γίνει πραγματικότητα ένα αληθινό «28ο καθεστώς»—που θα επιτρέπει στις καινοτόμες επιχειρήσεις να λειτουργούν, να εμπορεύονται και να χρηματοδοτούνται ομαλά σε όλα τα 27 κράτη μέλη, όπως μπορούν οι ανταγωνιστές τους σε άλλες μεγάλες οικονομίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να δοθεί στους νέους Ευρωπαίους μια ευκαιρία στην ήπειρό τους.

Η Επιτροπή κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά με αβέβαιη υποστήριξη από τα κράτη μέλη, το πρώτο βήμα θα περιοριστεί πιθανότατα στη δημιουργία μιας ψηφιακής επιχειρηματικής ταυτότητας.

Η χρηματοδότηση αρχικού σταδίου χρειάζεται επίσης ισχυρότερη υποστήριξη. Το Ταμείο Scaleup Europe μπορεί να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν—αρκεί το μέγεθός του να ανταποκρίνεται στις πραγματικές οικονομικές τους ανάγκες.

Η προβλεπόμενη αύξηση του Horizon Europe στα 175 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ευπρόσδεκτη. Όμως, για να υπάρξει πραγματικά πρωτοποριακή έρευνα, αυτό το ποσό δεν θα είναι αρκετό, εκτός αν οι επιπλέον πόροι συγκεντρωθούν σε μεγάλα προγράμματα υψηλής προτεραιότητας. Αυτή η αύξηση θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος.

Οι πόροι πρέπει να διοχετευθούν σε κέντρα αριστείας. Πρέπει να εστιάζουν σε έργα υψηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης, που επιλέγονται μέσω διαδικασιών τύπου DARPA. Πρέπει να ενισχύονται με ισχυρούς δεσμούς βιομηχανίας–πανεπιστημίων ώστε η έρευνα να μετατρέπεται σε πραγματικές εφαρμογές. Η υλοποίηση πρέπει να ανατίθεται σε έμπειρους διαχειριστές έργων—όχι σε γραφειοκράτες. Και η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να κάνει απευθείας επενδύσεις σε λίγες, μεγάλες, στρατηγικές πρωτοβουλίες στον τομέα της deep tech.

Δεύτερον, η ρύθμιση.

Σε όλο το φάσμα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μία από τις πιο ξεκάθαρες απαιτήσεις είναι η ριζική απλοποίηση του GDPR—όχι μόνο του βασικού κανονισμού αλλά και των αυστηρών επιπρόσθετων ρυθμίσεων που έχουν εισαγάγει τα κράτη μέλη. Η εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ απαιτεί τεράστιους όγκους δημόσιων δεδομένων από το διαδίκτυο. Όμως η νομική αβεβαιότητα γύρω από τη χρήση τους προκαλεί καθυστερήσεις και αυξάνει το κόστος, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Η έρευνα το επιβεβαιώνει: το GDPR έχει αυξήσει το κόστος διαχείρισης δεδομένων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά περίπου 20% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αμερικανικές. Ωστόσο, η μόνη αλλαγή που έχει προταθεί μέχρι στιγμής είναι η χαλάρωση στην τήρηση αρχείων και η επέκταση των εξαιρέσεων για τις ΜΜΕ και σε μεσαίες επιχειρήσεις. Πιο ευρεία μεταρρύθμιση προς απλούστερους, εναρμονισμένους κανόνες παραμένει ακόμη ασαφής.

Ο Κανονισμός για την ΤΝ (AI Act) είναι μια ακόμη πηγή αβεβαιότητας. Οι πρώτοι κανόνες—συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης για συστήματα «μη αποδεκτού κινδύνου»—υιοθετήθηκαν χωρίς σοβαρά προβλήματα. Οι κώδικες πρακτικής που υπεγράφησαν από τους περισσότερους μεγάλους προγραμματιστές, μαζί με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής του Αυγούστου, βοήθησαν στην αποσαφήνιση των ευθυνών.

Ωστόσο, το επόμενο στάδιο—που καλύπτει συστήματα υψηλού κινδύνου σε τομείς όπως κρίσιμες υποδομές και υγεία—πρέπει να είναι αναλογικό και να στηρίζει την καινοτομία και την ανάπτυξη. Κατά την άποψή μου, η εφαρμογή αυτού του σταδίου θα πρέπει να ανασταλεί μέχρι να κατανοήσουμε καλύτερα τα μειονεκτήματα.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η επιβολή της συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται σε εκ των υστέρων αξιολόγηση, δηλαδή να κρίνεται με βάση τις πραγματικές δυνατότητες των μοντέλων και τους αποδεδειγμένους κινδύνους.

Τρίτον, η κάθετη ενσωμάτωση της ΤΝ στη βιομηχανία.

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ανά τομέα είναι ακόμη πιο κρίσιμες από την ακατέργαστη υπολογιστική ισχύ. Εδώ, η Ευρώπη έχει πραγματικό πλεονέκτημα: οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατέχουν πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς σε λύσεις βιομηχανικού αυτοματισμού—έναν θεμέλιο λίθο της βιομηχανικής ΤΝ. Κι όμως, μόνο περίπου το 10% των βιομηχανικών επιχειρήσεων χρησιμοποίησε ΤΝ το περασμένο έτος.

Η βιομηχανία και οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν για να μετατρέψουν αυτό το προβάδισμα σε ευρωπαϊκές, ιδιόκτητες λύσεις. Η στρατηγική της Επιτροπής «Apply AI» που αναμένεται το φθινόπωρο, θα αποτελέσει βασικό τεστ.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην ΕΕ παραμένουν σχεδόν τετραπλάσιες σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Οι βιομηχανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι κατά μέσο όρο πάνω από διπλάσιες. Εκτός αν μειωθεί αυτή η διαφορά, η μετάβαση σε μια υψηλής τεχνολογίας οικονομία θα σταματήσει.

Η ενέργεια είναι τόσο θεμελιώδης όσο και η τεχνολογία για την προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά 70% μέχρι το 2030. Η ενέργεια ήδη αντιπροσωπεύει έως και το 40% του λειτουργικού τους κόστους.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποιεί ότι χωρίς δράση, ένα στα πέντε προγραμματισμένα έργα παγκοσμίως μπορεί να καθυστερήσει λόγω συμφόρησης στο δίκτυο. Μόνο οι χώρες που ευθυγραμμίζουν την ενεργειακή στρατηγική τους με την ψηφιακή πολιτική θα καταφέρουν να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη στον αγώνα της ΤΝ.

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει το «Καθαρό Βιομηχανικό Σύμφωνο» και το Σχέδιο Δράσης για Προσιτή Ενέργεια, και τα δύο συμβατά με την ατζέντα της έκθεσης. Όμως το βασικό μέτρο μέχρι στιγμής ήταν η χαλάρωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων ώστε τα κράτη μέλη να επιδοτούν τις τιμές.

Αυτό μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά δεν διορθώνει τις δομικές αιτίες της ακριβής ενέργειας στην Ευρώπη.

Μεταξύ αυτών είναι οι τιμές φυσικού αερίου, που μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραμένουν σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με τα προ-Covid επίπεδα· ένα σύστημα τιμολόγησης όπου το φυσικό αέριο ορίζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στις περισσότερες περιπτώσεις, παρά την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών· καθώς και υψηλοί φόροι και επιβαρύνσεις.

Η αποανθρακοποίηση είναι ο καλύτερος μακροπρόθεσμος δρόμος για την Ευρώπη ώστε να επιτύχει ενεργειακή ανεξαρτησία παρά την έλλειψη φυσικών πόρων. Αλλά απαιτεί πολύ πιο γρήγορες επενδύσεις για να λειτουργήσει ένα σύστημα με βαρύτητα στις ανανεώσιμες πηγές: στα δίκτυα, στους διασυνδετήριους αγωγούς και στην καθαρή βασική παραγωγή όπως η πυρηνική ενέργεια.

Σήμερα, το ήμισυ της διασυνοριακής χωρητικότητας που χρειάζεται μέχρι το 2030 δεν έχει σχέδιο επένδυσης. Ακόμα και τα εγκεκριμένα έργα απαιτούν πάνω από δέκα χρόνια, με το μισό χρόνο να χάνεται σε αδειοδοτήσεις.

Το «Πακέτο Δικτύου» που αναμένεται στο τέλος της χρονιάς και η προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού για διασυνοριακούς συνδέσμους είναι βήματα μπροστά. Όμως το υπάρχον σύστημα—εθνικός συντονισμός αδειοδοτήσεων και χρηματοδότησης—δεν είναι κατάλληλο για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Τα διασυνοριακά έργα χρειάζονται σχεδιασμό και εκτέλεση σε επίπεδο ΕΕ.

Παράλληλα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: αυτά τα μέτρα δεν θα μειώσουν τις τιμές ενέργειας γρήγορα. Γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε πάνω σε εκείνους τους μοχλούς που μπορούν να φέρουν ταχύτερη ανακούφιση.

Δύο ξεχωρίζουν: η βελτίωση της λειτουργίας των αγορών φυσικού αερίου και η αποδέσμευση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο.

Η Ευρώπη είναι ήδη ο μεγαλύτερος αγοραστής LNG από τις ΗΠΑ, και έχει δεσμευτεί να αγοράσει ενεργειακά προϊόντα αξίας έως 750 δισ. δολαρίων. Όποιες και αν είναι οι προϋποθέσεις της συμφωνίας, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως ευκαιρία να αναδιοργανώσουμε τον τρόπο που αγοράζουμε φυσικό αέριο.

Από τον Μάρτιο, το LNG που φτάνει στην Ευρώπη κοστίζει 60–90% περισσότερο απ’ ό,τι στις ΗΠΑ, ακόμα και μετά από τα κόστη μεταφοράς και επαναεριοποίησης. Η συλλογική αγορά από την ΕΕ, όπως προτάθηκε αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή, μπορεί σίγουρα να μειώσει αυτή τη διαφορά, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική μας ισχύ, μειώνοντας τα περιθώρια των μεσαζόντων και προστατεύοντάς μας από τις διακυμάνσεις των spot αγορών.

Παράλληλα, η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της Ομάδας Εργασίας για την Αγορά Φυσικού Αερίου και να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στο εμπόριο ενέργειας. Τα κέρδη των τεσσάρων μεγαλύτερων παγκόσμιων εμπόρων τετραπλασιάστηκαν μεταξύ 2020 και 2022. Η κοινή εποπτεία και ένας ισχυρότερος κανόνας είναι επιτακτική ανάγκη.

Έπειτα, πρέπει να αποσυνδέσουμε την αμοιβή των ανανεώσιμων πηγών και της πυρηνικής από τη συμβατική παραγωγή με την επέκταση των συμβολαίων αγοράς ενέργειας—όπως οι Συμφωνίες Αγοραπωλησίας Ενέργειας (PPAs) και τα Διμερή Συμβόλαια Διαφοράς (CfDs).

Κάποιες χρήσιμες πρωτοβουλίες τρέχουν, όπως η πιλοτική εγγύηση PPA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όμως απαιτείται πολύ πιο αποφασιστική δράση: τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια πρέπει να επεκταθούν σε όλα τα ενεργειακά έργα ΑΠΕ και πυρηνικά—νέα και υπάρχοντα. Ο τρέχων μηχανισμός καθορισμού τιμών δίνει υπεραξίες σε πολλές εδραιωμένες ομάδες συμφερόντων.

Καθώς προχωράμε στην αποανθρακοποίηση, η μετάβαση πρέπει να είναι ευέλικτη και ρεαλιστική. Η Επιτροπή έχει χαλαρώσει μερικές από τις πιο επιβαρυντικές απαιτήσεις αναφοράς μέσω της Ολοκληρωμένης Πράξης για τη Βιωσιμότητα. Αλλά σε κάποιους τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι στόχοι βασίζονται σε υποθέσεις που πλέον δεν ισχύουν.

Η προθεσμία για μηδενικές εκπομπές από τους αγωγούς καυσαερίων το 2035 ήταν σχεδιασμένη να δημιουργήσει έναν κύκλο θετικής ανάπτυξης: αυστηροί στόχοι θα οδηγούσαν σε επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης, θα μεγάλωναν την εγχώρια αγορά, θα τροφοδοτούσαν την καινοτομία στην Ευρώπη και θα έκαναν τα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων πιο προσιτά. Οι παρακείμενες βιομηχανίες—μπαταρίες, τσιπ—θα αναπτυσσόντουσαν παράλληλα, με υποστήριξη από στοχευμένη βιομηχανική πολιτική.

Όμως αυτό δεν συνέβη. Η εγκατάσταση σημείων φόρτισης πρέπει να επιταχυνθεί τρεις έως τετραπλάσια τα επόμενα πέντε χρόνια για να επιτευχθεί επαρκής κάλυψη. Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων αναπτύσσεται πιο αργά από το αναμενόμενο. Η ευρωπαϊκή καινοτομία υστερεί, τα μοντέλα παραμένουν ακριβά και η πολιτική εφοδιαστικής αλυσίδας είναι κατακερματισμένη.

Στην πραγματικότητα, ο ευρωπαϊκός στόλος των 250 εκατομμυρίων οχημάτων γερνά και οι εκπομπές CO₂ έχουν μειωθεί ελάχιστα τα τελευταία χρόνια.

Όπως προτείνεται στην έκθεση, η επερχόμενη αναθεώρηση των κανονισμών εκπομπών CO₂ πρέπει να ακολουθήσει τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση και να λάβει υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας.

Χρειαζόμαστε επίσης μια συνολική προσέγγιση για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων—που να καλύπτει την εφοδιαστική αλυσίδα, τις υποδομές και το δυναμικό των καυσίμων μηδενικού άνθρακα.

Τους επόμενους μήνες, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας θα δοκιμάσει την ικανότητα της Ευρώπης να ευθυγραμμίσει τη ρύθμιση, τις υποδομές και την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μια συνεκτική στρατηγική για μια βιομηχανία που απασχολεί πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την αξιακή αλυσίδα.

Η έκθεση κάλεσε σε ενεργή χρήση της βιομηχανικής πολιτικής — για τη μείωση των εξαρτήσεων και την προστασία από τον ανταγωνισμό που υποστηρίζεται από κράτη.

Την εποχή εκείνη, υπήρχαν ανησυχίες για οικονομικό εθνικισμό, προστατευτισμό και τον κίνδυνο η Ευρώπη να εγκαταλείψει τους παγκόσμιους κανόνες.

Όμως, ο τελευταίος χρόνος έχει δείξει καθαρά ότι λειτουργούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Η γραμμή ανάμεσα στην οικονομία και την ασφάλεια θολώνει όλο και περισσότερο. Τα κράτη χρησιμοποιούν κάθε εργαλείο στη διάθεσή τους για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.

Μέχρι τώρα, η αντίδραση της Ευρώπης έχει πέσει σε δύο παγίδες: αποσπασματικές εθνικές προσπάθειες ή τυφλή πίστη ότι οι δυνάμεις της αγοράς θα χτίσουν νέους τομείς.

Η πρώτη δεν μπορεί ποτέ να προσφέρει κλίμακα. Η δεύτερη είναι αδύνατη όταν άλλοι διαστρεβλώνουν τις αγορές και κλίνουν το πεδίο του ανταγωνισμού.

Αντίθετα, πρέπει να χτίσουμε την ικανότητα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και να αντέξουμε τις πιέσεις σε βασικά σημεία—την άμυνα, τη βαριά βιομηχανία και τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον.

Υπάρχουν τρεις μοχλοί που μπορούν να μας δώσουν την κλίμακα και την ένταση που χρειαζόμαστε.

Πρώτος μοχλός: Μία νέα προσέγγιση στον συντονισμό των κρατικών ενισχύσεων.

Στην πράξη, οι κρατικές ενισχύσεις συχνά λειτουργούν ως προστατευτισμός — κλειδώνοντας τη δραστηριότητα μέσα στα σύνορα αντί να χτίζουν ευρωπαϊκές βιομηχανίες με παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Έρευνα του ΔΝΤ δείχνει ότι οι ενισχύσεις σε μία χώρα συχνά γίνονται εις βάρος της ανάπτυξης στις γειτονικές χώρες.

Η Ευρώπη έχει εργαλεία συντονισμού, όπως τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEIs), που μπορούν να εστιάσουν τη στήριξη και να μειώσουν αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, το 2023 τα κράτη μέλη της ΕΕ ξόδεψαν σχεδόν 190 δισεκατομμύρια ευρώ σε κρατικές ενισχύσεις — πενταπλάσιο ποσό από αυτό που έχει διατεθεί στα IPCEIs από το 2018.

Χρησιμοποιημένα στρατηγικά, τα IPCEIs θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ευρώπη να επιτύχει κλίμακα σε τομείς όπως οι καινοτόμες πυρηνικές τεχνολογίες (όπως οι μικροί αντιδραστήρες) ή στην αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας για προσιτά οχήματα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να κάνει τέτοια έργα πιο ελκυστικά και προσβάσιμα.

Ωστόσο, το μοντέλο IPCEI παραμένει ουσιαστικά εθνικό στον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση, κάτι που δημιουργεί έναν εγγενή φραγμό σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας.

Για παράδειγμα, το ευρωπαϊκό IPCEI για τα ημιαγωγούς που εγκρίθηκε το 2023 κινητοποιεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης, κατανεμημένα σε 14 κράτη μέλη, 68 έργα και 56 εταιρείες. Ο συνολικός στόχος — να φτάσει το 20% μερίδιο στην παγκόσμια παραγωγή ημιαγωγών μέχρι το 2030 — θεωρείται ήδη από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο «πολύ απίθανο» να επιτευχθεί.

Η Ιαπωνία, με το Rapidus, ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση. Δημιουργήθηκε το 2022 και διοχετεύει 12 δισεκατομμύρια δολάρια δημόσιας στήριξης — παρότι η οικονομία της Ιαπωνίας είναι μικρότερη — σε έναν μόνο μεγάλο ηγέτη στα προηγμένα τσιπ. Εστιάζει σε σαφή στόχο, υποστηριζόμενο από μεγάλες εταιρείες ως επενδυτές και βασικούς πελάτες. Και προχωρά πολύ πιο γρήγορα, με στόχο τη μαζική παραγωγή το 2027.

Η Ευρώπη πρέπει να μάθει από αυτό το συγκεντρωτικό μοντέλο και να το επεκτείνει και σε άλλες προηγμένες τεχνολογίες — συνδυάζοντας δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για καινοτομίες που θα αλλάξουν τα δεδομένα και μεγάλα βιομηχανικά έργα.

Δεύτερος μοχλός: Δημόσιες προμήθειες.

Οι κρατικές ενισχύσεις από μόνες τους δεν μπορούν να χτίσουν νέα προσφορά σε κρίσιμες τεχνολογίες χωρίς να υπάρχει ανάλογη ευρωπαϊκή ζήτηση.

Ο κανονισμός μπορεί να βοηθήσει αφαιρώντας εμπόδια στην υιοθέτηση, αλλά οι δημόσιες προμήθειες είναι το ισχυρότερο εργαλείο για τη δημιουργία αγορών.

Λειτουργούν με δύο τρόπους: Πρώτον, με το σύνολο των δημόσιων προμηθειών να ισούται με το 16% του ΑΕΠ της ΕΕ, ακόμα και μια μικρή κατεύθυνση προς ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα δημιουργούσε σταθερή ζήτηση για καινοτομία και θα ενίσχυε στρατηγικούς τομείς.

Δεύτερον, σε βιομηχανίες όπου η κλίμακα είναι καθοριστική, οι εναρμονισμένοι κανόνες μπορούν να οδηγήσουν στην τυποποίηση και να υποστηρίξουν μακροχρόνιους, κεφαλαιακά απαιτητικούς κύκλους επενδύσεων.

Το δυναμικό είναι σαφές σε πολλούς τομείς: κρατώντας ποσοστό της προμήθειας τσιπ στην άμυνα στην ΕΕ, υποστηρίζοντας τον ευρωπαϊκό cloud και κάθετο AI, ή θέτοντας ποσοστώσεις για προϊόντα καθαρής τεχνολογίας όπως πράσινο ατσάλι και αλουμίνιο.

Έχουν ήδη αρχίσει να δουλεύουν κανόνες προτιμησιακών δημοσίων προμηθειών για τον δημόσιο τομέα, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς. Ωστόσο, η επιτυχία θα εξαρτηθεί από τον εναρμονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Χωρίς αυτόν, οι προμήθειες — όπως και οι κρατικές ενισχύσεις — κινδυνεύουν να μετατραπούν σε εθνικό προστατευτισμό και να μην προσφέρουν κλίμακα.

Τρίτος μοχλός: Πολιτική ανταγωνισμού.

Στην άμυνα και το διάστημα — και στις τεχνολογίες διπλής χρήσης που τα στηρίζουν — οι δυναμικές της αγοράς είναι πολύ διαφορετικές από τις καταναλωτικές αγορές.

Εδώ, η συγκέντρωση δεν αποτελεί απαραίτητα απειλή για τους καταναλωτές. Μπορεί να είναι τρόπος μείωσης της διπλής έρευνας και ανάπτυξης, μείωσης κόστους, επιτάχυνσης καινοτομίας και εστίασης των προϋπολογισμών προμηθειών.

Οι ανταγωνιστές στις ΗΠΑ και την Ασία επωφελούνται όχι μόνο από την κρατική στήριξη και τις τεράστιες αγορές προμηθειών, αλλά και από τη συγκέντρωση σε αυτούς τους τομείς.

Η Ευρώπη παραμένει χωρισμένη μεταξύ πολλών εθνικών πρωταθλητών και αλληλεπικαλυπτόμενων βιομηχανικών βάσεων.

Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να προστατεύει τον ανταγωνισμό ενώ ταυτόχρονα προωθεί τη συγκέντρωση και την καινοτομία.

Μία αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για συγχωνεύσεις είναι σε εξέλιξη, αλλά η βιομηχανία δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το 2027 — την προθεσμία που έχει επιλεγεί.

Η ανθεκτικότητα και η καινοτομία πρέπει να ενσωματωθούν στην πολιτική ανταγωνισμού τώρα. Τουλάχιστον, πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα μια διαδικασία ταχείας εκδίκασης.

Η επόμενη ερώτηση είναι πώς να αυξήσουμε την ταχύτητα.

Σε ορισμένους τομείς, η ΕΕ μπορεί να κάνει περισσότερα με τις εξουσίες που ήδη διαθέτει. Ο κανονισμός είναι ο χώρος όπου η Ένωση μπορεί να δράσει πιο γρήγορα και αποφασιστικά. Η Ευρώπη εδώ και καιρό αυτοπροσδιορίζεται ως μια ρυθμιστική δύναμη — τώρα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο.

Σε άλλους τομείς, απαιτούνται βαθύτερες μεταρρυθμίσεις: στις αρμοδιότητες, στη λήψη αποφάσεων και στη χρηματοδότηση. Τελικά, σε κάποιους κρίσιμους τομείς, η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί λιγότερο σαν συνομοσπονδία και περισσότερο σαν ομοσπονδία. Αλλά τέτοιες μεταρρυθμίσεις θα χρειαστούν χρόνο — χρόνο που ίσως να μην έχουμε.

Στο μεταξύ, η πρόοδος μπορεί να εξαρτηθεί από συνασπισμούς διατεθειμένων κρατών, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς όπως η ενισχυμένη συνεργασία. Ακόμα και χωρίς αλλαγή της Συνθήκης, η Ευρώπη θα μπορούσε ήδη να πάει πολύ πιο μακριά συγκεντρώνοντας έργα και συνδυάζοντας πόρους.

Αν καταφέρουμε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας με αυτόν τον τρόπο, το λογικό επόμενο βήμα είναι να εξετάσουμε την κοινή έκδοση χρέους για κοινά έργα — είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε μεταξύ συνασπισμού κρατών μελών — ώστε να πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη του συντονισμού.

Η κοινή έκδοση δεν θα διευρύνει μαγικά τον δημοσιονομικό χώρο. Αλλά θα επιτρέψει στην Ευρώπη να χρηματοδοτήσει μεγαλύτερα έργα σε τομείς που αυξάνουν την παραγωγικότητα — καινοτομίες ρήξης, τεχνολογίες μεγάλης κλίμακας, έρευνα και ανάπτυξη στην άμυνα ή δίκτυα ενέργειας — όπου η κατακερματισμένη εθνική δαπάνη πλέον δεν αρκεί.

Με την αύξηση της παραγωγής ταχύτερα από τα επιτόκια, τέτοια έργα θα αποκαταστήσουν σταδιακά τον δημοσιονομικό χώρο και θα καταστήσουν ευκολότερη τη χρηματοδότηση ευρύτερων αναγκών επενδύσεων. Η έκθεση εκτίμησε ότι ακόμα και μια μέτρια αύξηση 2% στην ολική παραγωγικότητα συντελεστών μέσα σε μια δεκαετία θα μπορούσε να μειώσει το δημοσιονομικό βάρος κατά το ένα τρίτο.

Και αν μειώσουμε τα εμπόδια στην ενιαία αγορά και αφήσουμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πιο γρήγορα, θα επιταχύνουμε επίσης την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Αυτές μπορούν να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού μέρους των επενδυτικών αναγκών.

Όσο περισσότερο προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις, τόσο περισσότερο ιδιωτικό κεφάλαιο θα κινητοποιηθεί — και τόσο λιγότερα δημόσια χρήματα θα χρειαστούμε.

Φυσικά, αυτή η πορεία θα σπάσει μακροχρόνιους ταμπού. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος έχει ήδη σπάσει τα δικά του. Για την επιβίωση της Ευρώπης, πρέπει να κάνουμε ό,τι δεν έχει γίνει ποτέ πριν και να αρνηθούμε να κρατηθούμε πίσω από αυτοεπιβαλλόμενους περιορισμούς.

Πιο σημαντικό ακόμα, πρέπει να ξεπεράσουμε τις γενικές στρατηγικές και τα αναβλητικά χρονοδιαγράμματα. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες ημερομηνίες και παραδοτέα — και να λογοδοτούμε γι’ αυτά. Οι προθεσμίες πρέπει να είναι αρκετά φιλόδοξες ώστε να απαιτούν πραγματική εστίαση και συλλογική προσπάθεια.

Αυτή ήταν η συνταγή πίσω από τα πιο επιτυχημένα έργα της Ευρώπης — την Ενιαία Αγορά και το ευρώ. Και τα δύο προχώρησαν μέσα από σαφείς φάσεις, ξεκάθαρα ορόσημα και διαρκή πολιτική δέσμευση.

Οι πολίτες της Ευρώπης ζητούν από τους ηγέτες τους να σηκώσουν το βλέμμα τους από τα καθημερινά προβλήματα προς το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον και να αντιληφθούν το μέγεθος της πρόκλησης. Μόνο η ενότητα της βούλησης και η αίσθηση του επείγοντος θα δείξουν ότι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε εξαιρετικές εποχές με εξαιρετικές δράσεις.