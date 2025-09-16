Ο Κερκ, η Μελόνι και η «ένοχη Αριστερά»

Oι συνέπειες της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ γίνονται αισθητές με ακραίο τρόπο και στην Ιταλία. Αρχικά η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε υπογραμμίσει ότι «πρόκειται για μια βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στη δημοκρατία και στην ελευθερία».

Στη συνέχεια, όμως, αποφάσισε να προσπαθήσει να μεταφέρει την οξεία αντιπαράθεση που προκλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

Στο μήνυμά της σε εκδήλωση του ακροδεξιού ισπανικού κόμματος Vox, αφού απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα υπερσυντηρητικό ακτιβιστή, πρόσθεσε: «Η θυσία του μάς υπενθύμισε, για ακόμα μια φορά, σε ποια πλευρά βρίσκονται η βία και η έλλειψη ανοχής».

Η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας αναφέρθηκε «στους θιασώτες του μίσους και στους δασκάλους που φορούν κουστούμια και κρύβονται στα σαλόνια» και διαβεβαίωσε τους ομοϊδεάτες της: «Δεν πρόκειται να πέσουμε στην παγίδα τους, στην παγίδα όσων θέλουν να σύρουν τις χώρες μας σε μια δίνη βίας».

Το μήνυμα είναι σαφές: οι θιασώτες του μίσους, οι οποίοι σπέρνουν μίσος, στη λογική της Μελόνι είναι η Αριστερά και -σε μια ακόμα «ευρύτερη προσέγγιση»- αρκετές δυνάμεις της κοινωνικής και πολιτικής αντιπολίτευσης.

Αφορμή για την «έκρηξη» της Ιταλίδας πρωθυπουργού στάθηκε η τοποθέτηση του Ιταλού μαθηματικού και διανοούμενου Πιερτζόρτζιο Οντιφρέντι, ο οποίος δήλωσε ότι «το μίσος φέρνει μίσος» και πως «εκπλήσσεται λιγότερο όταν κάποιος ο οποίος προτρέπει στη βία -όπως ο Κερκ- δολοφονείται».

«Το να πυροβολείς τον Τραμπ ή τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δεν είναι το ίδιο πράγμα» διότι «όποιος σπέρνει άνεμο, θερίζει θύελλες», είπε ο Ιταλός καθηγητής. Πρόκειται για τοποθέτηση με την οποία μπορεί κανείς να διαφωνήσει, αλλά δεν είναι σαφές πώς και γιατί πρέπει να θεωρηθεί ως σημείο αναφοράς όλης της αριστερής διανόησης και πολιτικής δράσης. Η συζήτηση είναι ευρύτατη, ξεκινά από τη δύναμη της μη βίας και καταλήγει στην αξία της κάθε ανθρώπινης ζωής.

Η Μελόνι έσπευσε να σχολιάσει την τοποθέτηση του Οντιφρέντι για να κατηγορήσει την Αριστερά ότι με την πάγια στάση της δικαιολογεί ακραία φαινόμενα και για να προειδοποιήσει ότι «και στην Ιταλία το κλίμα γίνεται αφόρητο».

Ολα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα η οποία δοκιμάστηκε από την τραγική εμπειρία των Ερυθρών Ταξιαρχιών και της νεοφασιστικής τρομοκρατίας. Μια χώρα στην οποία οι κύριοι πολιτικοί ιθύνοντες θα έπρεπε να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες με στόχο να αποτρέψουν την «εισαγωγή πολιτικής έντασης» από το εξωτερικό.

O υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι, Ματέο Πιαντεντόζι, μετά την τοποθέτηση της πρωθυπουργού του προσπάθησε να ρίξει τους τόνους και υπενθύμισε ότι «η Ιταλία από κοινωνικής και πολιτικής απόψεως απέχει πολύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες», διότι «δόξα τω Θεώ πρόκειται για μια κοινωνία η οποία διαθέτει ακόμα αντισώματα κατά της βίας».

Χθες βράδυ, τέλος, άρχισε η νέα σεζόν της γνωστότερης εκπομπής πολιτικής ανάλυσης και σχολιασμού της ιταλικής τηλεόρασης. Λέγεται «Otto e Mezzo» («Οκτώμισι») και μεταδίδεται από το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι La7. H πολύπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστριά της Λίλι Γκρούμπερ κάλεσε για ακόμα μια φορά την πρωθυπουργό της χώρας να απαντήσει στις ερωτήσεις της για τα σημαντικότερα διεθνή και εσωτερικά προβλήματα. Από τότε που ανέλαβε τα ηνία της Ιταλίας, όμως, η Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να μην επισκεφτεί ποτέ πια το πλατό της συγκεκριμένης εκπομπής.