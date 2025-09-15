Ο πολωνικός στρατός κατέρριψε drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια

Η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους της Πολωνίας (SOP) εξουδετέρωσε ένα drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτήρια, συμπεριλαμβανομένης της οδού Πάρκοβα και του Παλατιού Μπελβέντερ, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στo X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά από πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία με 19 drones στα σύνορά της με τη Λευκορωσία.
Δύο Λευκορώσοι συνελήφθησαν από τις αρχές και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.
Υπενθυμίζεται ότι τη Τετάρτη, ένα σμήνος ρωσικών drones κατευθύνθηκε στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας με αποτέλεσμα να παρέμβουν δυτικές εναέριες δυνάμεις. Οι παραβιάσεις αυτές οδήγησαν για πρώτη φορά στη κατάρριψη ρωσικών στόχων από δυτικά μαχητικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Ουκρανία και αναζωπύρωσαν τους φόβους σε μια περιοχή που παραμένει σε ένταση από τότε που η Μόσχα προχώρησε στον πόλεμο το 2022.
Ο Πολωνός πρωθυπουργός ήδη εδώ και κάποιες μέρες προειδοποιεί ότι ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος είναι πιο κοντά από ποτέ.
