Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
26.2° 24.1°
2 BF
49%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.4° 21.6°
1 BF
78%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 23.0°
1 BF
63%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
77%
Βέροια
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 22.0°
1 BF
65%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
52%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.6° 23.6°
1 BF
58%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.1° 23.8°
4 BF
73%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.8°
3 BF
49%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
63%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
65%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
78%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 21.7°
1 BF
66%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.6° 25.8°
4 BF
77%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
19°C
21.6° 18.8°
0 BF
63%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.3° 17.3°
0 BF
94%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
96%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 21.3°
1 BF
57%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Ντόναλντ Τουσκ
(Chancellery of the Prime Minister of Poland via AP)

Ο πολωνικός στρατός κατέρριψε drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, δύο Λευκορώσοι συνελήφθησαν.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους της Πολωνίας (SOP) εξουδετέρωσε ένα drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτήρια, συμπεριλαμβανομένης της οδού Πάρκοβα και του Παλατιού Μπελβέντερ, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στo X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά από πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία με 19 drones στα σύνορά της με τη Λευκορωσία.

Δύο Λευκορώσοι συνελήφθησαν από τις αρχές και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.

Υπενθυμίζεται ότι τη Τετάρτη, ένα σμήνος ρωσικών drones κατευθύνθηκε στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας με αποτέλεσμα να παρέμβουν δυτικές εναέριες δυνάμεις. Οι παραβιάσεις αυτές οδήγησαν για πρώτη φορά στη κατάρριψη ρωσικών στόχων από δυτικά μαχητικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Ουκρανία και αναζωπύρωσαν τους φόβους σε μια περιοχή που παραμένει σε ένταση από τότε που η Μόσχα προχώρησε στον πόλεμο το 2022.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός ήδη εδώ και κάποιες μέρες προειδοποιεί ότι ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος είναι πιο κοντά από ποτέ. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο πολωνικός στρατός κατέρριψε drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual