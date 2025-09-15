Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας - Λευκορωσίας - Έκλεισε τα σύνορα η Πολωνία

Για επιθετική κίνηση κάνει λόγο η Πολωνία • Καθησυχάζει το Μινσκ.

Η Ρωσία από κοινού με την Λευκορωσία, προχώρησαν σήμερα σε κοινά στρατιωτικά γυμνάσια στη στρατιωτική βάση του Μπορισόφσκι, πραγματοποιώντας μια προσομοίωση δυτικής επίθεσης στη Λευκορωσία, εν μέσω μιας περιόδου γενικευμένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των δύο χωρών λαμβάνουν χώρα κάθε τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC. Τα φετινά γυμνάσιο ονομάζονται «Δύση 2025» (Zapad-2025) και πραγματοποιούνται παρουσία προσκεκλημένων από 23 χώρες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ουγγαρίας και της Τουρκίας.

«Θεωρούμε ότι η άσκηση είναι πρωτοφανής ως προς τη διαφάνειά της», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υποστράτηγος Βάλερι Ρεβένκο, βοηθός του υπουργού Άμυνας της Λευκορωσίας, στο πεδίο εκπαίδευσης. «Δεν απειλούμε κανέναν. Είμαστε υπέρ ενός εποικοδομητικού και ρεαλιστικού διαλόγου», πρόσθεσε.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ με αφορμή τις κοινές ασκήσεις εμφανίστηκε επιφυλακτικός παρά τις καθυσηχαστικές δηλώσεις του Μινσκ, καθώς χαρακτήρισε «πολύ επιθετικές» τις κοινές ασκήσεις Ρώσων και Λευκορώσων.

Για τον λόγο αυτό, η Πολωνία έκλεισε τα σύνορά της με τη Λευκορωσία, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται πως παρόμοιες ασκήσεις έγιναν το 2022, ωστόσο με την ολοκλήρωσή τους, τα ρωσικά στρατεύματα που συμμετείχαν στα γυμνάσια, μπήκαν στην Ουκρανία μέσα από τα λευκορωσικά εδάφη.

Ήδη το Κρεμλίνο φαίνεται να δοκιμάζει την υπομονή της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, καθώς μετά την είσοδο drones στη Πολωνία τη περασμένη εβδομάδα, το Σάββατο και η Ρουμανία κατήγγειλε τη Ρωσία για παραβίαση του εναέριου χώρου της, με το Κρεμλίνο να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Βουκουρεστίου, καταλογίζοντας ευθύνες για το περιστατικό στην Ουκρανία.

Ενώ το Μινσκ και το Κρεμλίνο κάνουν προσπάθειες για να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τη Ουάσινγκτον, οι σχέσεις με την Ευρώπη έχουν μείνει σε στασιμότητα, σχολιάζει ο ανταποκριτής του BBC στη Μόσχα, Στιβ Ρόσενμπεργκ.