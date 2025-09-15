Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
28°C
29.0° 26.3°
4 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.8° 26.5°
4 BF
64%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
28.0° 27.7°
1 BF
66%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
61%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.2° 25.2°
2 BF
64%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
26%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
28.3° 28.3°
2 BF
53%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 24.9°
4 BF
53%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.9° 25.4°
4 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
6 BF
60%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
24°C
23.7° 23.7°
1 BF
73%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
5 BF
61%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.6°
3 BF
54%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 28.8°
2 BF
51%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.6°
5 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
2 BF
36%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 23.3°
0 BF
78%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
81%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
43%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
Στρατιωτικές ασκήσεις
(AP Photo/Pavel Bednyakov)

Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας - Λευκορωσίας - Έκλεισε τα σύνορα η Πολωνία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Για επιθετική κίνηση κάνει λόγο η Πολωνία • Καθησυχάζει το Μινσκ.

Η Ρωσία από κοινού με την Λευκορωσία, προχώρησαν σήμερα σε κοινά στρατιωτικά γυμνάσια στη στρατιωτική βάση του Μπορισόφσκι, πραγματοποιώντας μια προσομοίωση δυτικής επίθεσης στη Λευκορωσία, εν μέσω μιας περιόδου γενικευμένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των δύο χωρών λαμβάνουν χώρα κάθε τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC. Τα φετινά γυμνάσιο ονομάζονται «Δύση 2025» (Zapad-2025) και πραγματοποιούνται παρουσία προσκεκλημένων από 23 χώρες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ουγγαρίας και της Τουρκίας. 

«Θεωρούμε ότι η άσκηση είναι πρωτοφανής ως προς τη διαφάνειά της», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υποστράτηγος Βάλερι Ρεβένκο, βοηθός του υπουργού Άμυνας της Λευκορωσίας, στο πεδίο εκπαίδευσης. «Δεν απειλούμε κανέναν. Είμαστε υπέρ ενός εποικοδομητικού και ρεαλιστικού διαλόγου», πρόσθεσε. 

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ με αφορμή τις κοινές ασκήσεις εμφανίστηκε επιφυλακτικός παρά τις καθυσηχαστικές δηλώσεις του Μινσκ, καθώς χαρακτήρισε «πολύ επιθετικές» τις κοινές ασκήσεις Ρώσων και Λευκορώσων.

Για τον λόγο αυτό, η Πολωνία έκλεισε τα σύνορά της με τη Λευκορωσία, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται πως παρόμοιες ασκήσεις έγιναν το 2022, ωστόσο με την ολοκλήρωσή τους, τα ρωσικά στρατεύματα που συμμετείχαν στα γυμνάσια, μπήκαν στην Ουκρανία μέσα από τα λευκορωσικά εδάφη. 

Ήδη το Κρεμλίνο φαίνεται να δοκιμάζει την υπομονή της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, καθώς μετά την είσοδο drones στη Πολωνία τη περασμένη εβδομάδα, το Σάββατο και η Ρουμανία κατήγγειλε τη Ρωσία για παραβίαση του εναέριου χώρου της, με το Κρεμλίνο να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Βουκουρεστίου, καταλογίζοντας ευθύνες για το περιστατικό στην Ουκρανία. 

Ενώ το Μινσκ και το Κρεμλίνο κάνουν προσπάθειες για να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τη Ουάσινγκτον, οι σχέσεις με την Ευρώπη έχουν μείνει σε στασιμότητα, σχολιάζει ο ανταποκριτής του BBC στη Μόσχα, Στιβ Ρόσενμπεργκ. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας - Λευκορωσίας - Έκλεισε τα σύνορα η Πολωνία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual