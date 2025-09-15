Απειλεί με μποϊκοτάζ την Eurovision και η Ισπανία σε περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ

Μετά την Ιρλανδία, την Ολλανδία και την Ισλανδία, η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα που δεν θα συμμετάσχει στην Eurovision σε περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ.

Πληθαίνουν τα ευρωπαϊκά κράτη που θα μποϊκοτάρουν τον ευρωπαϊκό διαγωνωσιμό τραγουδιού, δηλαδή την Eurovision, σε περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Η τελευταία χώρα είναι η Ισπανία, η οποία προχωρά το τελευταίο διάστημα σε διάφορες ενέργειες προκειμένου να καταδικάσει το κράτος - τρομοκράτη του Ισραήλ για τη γενοκτονία που διαπράττει στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Ισπανία θα πρέπει να μποϊκοτάρει τον επόμενο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision αν συμμετάσχει το Ισραήλ», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν.

Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα μετά τη διακοπή του ποδηλατικού Γύρου της Ισπανίας (La Vuelta), εξαιτίας μεγαλειωδών φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στο κέντρο της Μαδρίτης.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη Eurovision. Όπως έχουν ήδη πράξει η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία, αν δεν καταφέρουμε να αποβάλουμε το Ισραήλ, η Ισπανία δεν θα πρέπει να συμμετάσχει», δήλωσε ο Ουρτασούν στη δημόσια ραδιοφωνία της Ισπανίας.

Αρχικά, ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE, ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/9) ότι θα μποϊκοτάρει τη διοργάνωση, σημειώνοντας ότι τυχόν συμμετοχή του Ισραήλ θα είναι κάτι «απαράδεκτο» λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα.

Μία ημέρα μετά την Ιρλανδία η Ολλανδία, με ανακοίνωση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας AvroTros, έγινε η δεύτερη χώρα που διαμήνυσε ότι δεν θα δώσει το «παρών» στη διοργάνωση, αν βρεθεί σε αυτή και το Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Ο AvroTros δήλωσε ότι έλαβε επίσης υπόψη τον μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων που έχουν πεθάνει στη Γάζα αποφασίζοντας να μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026, τον οποίο παρακολούθησαν 166 εκατομμύρια άνθρωποι στην τηλεόραση φέτος, εάν το Ισραήλ συμμετάσχει.

Σε συνέντευξή του στην ισλανδική ηλεκτρονική εφημερίδα Vísir, ο Στεφάν Γιον Χαφστάιν, πρόεδρος του ισλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Rúv, δήλωσε ότι ο και αυτός εξέφρασε ανησυχίες στη Γενική Συνέλευση της EBU τον Ιούλιο σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Συνέχισε αναφέροντας ότι προσωπικά πιστεύει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει στην Eurovision και ότι «[Ο Rúv] έχει καταστήσει σαφές σε όλους ότι υπάρχει επιφύλαξη σχετικά με τη συμμετοχή μας [στην Eurovision 2026]».

Σε απάντηση αυτών των αντιδράσεων, η EBU έχει δηλώσει ότι κατανοεί τις «ανησυχίες και τις βαθιά ριζωμένες απόψεις γύρω από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή». «Εξακολουθούμε να διαβουλευόμαστε με όλα τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision», δήλωσε ο διευθυντής Martin Green σε μια δήλωση που έστειλε μέσω email.

«Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να επιβεβαιώσουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση της επόμενης χρονιάς στη Βιέννη. Εναπόκειται σε κάθε μέλος να αποφασίσει εάν θέλει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση λάβουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς».