O δεξιός που ονειρεύεται να γκρεμίσει τον Oρμπαν

Απόλυτα πεπεισμένος ότι το κόμμα του Σεβασμός και Ελευθερία (TISZA) θα πετύχει όχι μια «οριακή» αλλά μια ξεκάθαρη νίκη στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, την άνοιξη του 2026, δηλώνει ο αρχηγός του, ο Πέτερ Μάγκιαρ, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά, σε εκδήλωση παρουσία πολλών χιλιάδων οπαδών του, τον προεκλογικό του αγώνα.

Δημοσκοπικά το κεντροδεξιό TISZA είναι το μεγαλύτερο κόμμα της ουγγρικής αντιπολίτευσης και προηγείται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες του κυβερνώντος κόμματος του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπαν Ουγγρική Συμμαχία Πολιτών (Φίντες).

Ο 44χρονος Μάγκιαρ στην ομιλία του, στην Πλατεία των Ηρώων στο μικρό χωριό Κέτσε στα νοτιοδυτικά της χώρας, σε εκδήλωση που γινόταν σε απόσταση αναπνοής από μία άλλη -το παραδοσιακό «Πικνίκ των Πολιτών», που διοργανώνει κάθε χρόνο το Φίντες όπου παρευρισκόταν ο Ορμπαν- περιέγραψε την αφετηρία ενός νέου κεφαλαίου.

Τονίζοντας πως το 2026 δεν θα είναι μόνο έτος εκλογών, αλλά «μια τελευταία, τεράστια ευκαιρία και η χρονιά γέννησης μιας λειτουργικής χώρας», ο Μάγκιαρ προειδοποίησε πως ο Ορμπαν και ο περίγυρός του «θα κάνουν τα πάντα για να διατηρήσουν την εξουσία και τον κλεμμένο πλούτο τους, θα μας πλημμυρίσουν με πρωτοφανή ψέματα, θα μας δυσφημίσουν, θα ενσταλάξουν φόβο και θα μας εκβιάσουν».

Ο ίδιος παρέπεμψε στα «20 χαμένα τελευταία χρόνια που θα μπορούσαν να ήταν τα καλύτερά μας». Ενώ οι γειτονικοί λαοί χρησιμοποιούσαν ήδη το ευρώ και είχαν ξεπεράσει την Ουγγαρία σε οικονομική ανάπτυξη, βιοτικό επίπεδο, επιρροή και κύρος, «η χώρα, λόγω του Ορμπαν και του Σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Φέρεντς Τζιούρτσανι, είχε κολλήσει στο παρελθόν».

«Μαθήματα μίσους»

Προειδοποιώντας ότι η Ουγγαρία έχει γίνει η χώρα όπου οι δικτάτορες του μέλλοντος θα έρχονται για να «μάθουν τεχνικές μίσους και διαφθοράς», κατήγγειλε τον πλούτο του Ορμπαν: ένα κρυφά βιντεοσκοπημένο βίντεο με κινητά και ακίνητα της τεράστιας περιουσίας του νυν πρωθυπουργού έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο.

«Εμείς δεν έχουμε μισθοφόρους, δισεκατομμύρια, προπαγάνδα, μηχανή εξουσίας, κόμματα-δορυφόρους. Τα γραφεία στοιχημάτων δεν θα στοιχηματίσουν σε εμάς. Παρ’ όλα αυτά το TISZA θα κερδίσει τις εκλογές, όχι οριακά, αλλά αποφασιστικά», διαμήνυσε ο Μάγκιαρ.

Στη δική του ομιλία στο «Πικνίκ των Πολιτών», ο Ούγγρος πρωθυπουργός εξαπέλυσε επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για «πλήρη αναξιοπιστία». Διατύπωσε επαίνους για τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η Ευρώπη μόλις που μπορεί να σταθεί όρθια και η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να αναδιοργανωθεί». Κατά τη γνώμη του, η ευρωπαϊκή οικονομία καταστράφηκε, ωστόσο η ουγγρική οικονομία «δεν έπεσε θύμα της καθώς αποσχίστηκε από το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο το 2010».

Ο Ορμπαν ανέφερε ως επιτεύγματα της θητείας του τη δημιουργία «ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας» και μια «Ουγγαρία χωρίς μετανάστες», διαβεβαιώνοντας ότι όλες οι προεκλογικές υποσχέσεις, όπως η αύξηση των συντάξεων και του κατώτατου μισθού, θα τηρηθούν.

Ο ίδιος κυβερνά με ολοένα και πιο αυταρχικές μεθόδους για σχεδόν 15 χρόνια, παραμένοντας ολοένα και περισσότερο σε τροχιά σύγκρουσης με την Ε.Ε., η οποία πιστεύει από την πλευρά της ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου έχουν πλέον περιοριστεί σοβαρά στη χώρα, γι’ αυτό και έχει παγώσει μέρος των κονδυλίων προς την Ουγγαρία.

Αποστάτης του Φίντες

Ο δεξιοεθνικιστής πρωθυπουργός βρίσκεται υπό πίεση και στο εσωτερικό από τότε που στην πολιτική σκηνή μπήκε, πριν από ενάμιση χρόνο, ως σοβαρός αμφισβητίας του, ο θεωρούμενος μετριοπαθής δεξιός, δικηγόρος και επιχειρηματίας, Πέτερ Μάγκιαρ. Προέρχεται από το Φίντες και υπήρξε στο παρελθόν ένας από τους έμπιστους συνεργάτες του Ορμπαν.

Ο Μάγκιαρ είναι πρώην σύζυγος της καθαιρεθείσας -για συμμετοχή στο σκάνδαλο της απονομής χάριτος σε καταδικασμένο συνεργό παιδόφιλου- πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Γιούντιθ Βάργκα, η οποία προοριζόταν για επικεφαλής των υποψηφίων στις περυσινές ευρωεκλογές.

Αφότου ο πρωθυπουργός την οδήγησε σε παραίτηση, ο πρώην σύζυγός της παραιτήθηκε από όλες τις κομματικές θέσεις και πέρασε δυνατά σε αντικυβερνητική επίθεση, ασκώντας, σε πολλές συνεντεύξεις του, δριμεία κριτική στον τρόπο που η κυβέρνηση αντέδρασε στο σκάνδαλο.

Ο ίδιος διοργάνωνε από τον Μάρτιο του 2024 σειρά διαδηλώσεων κατά τις οποίες δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι πολίτες είχαν κατεβεί στους δρόμους της Βουδαπέστης για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη δεξιοεθνικιστική κυβέρνησή τους, φωνάζοντας ένα «Φτάνει πια!», που φαίνεται να το επιβεβαίωσαν με την ψήφο τους μαζικά οι ψηφοφόροι στις ευρωεκλογές πέρσι τον Ιούνιο.

Και μπορεί να βρέθηκαν «μόνο» στη δεύτερη θέση, ωστόσο ο Μάγκιαρ και το νεοϊδρυθέν τότε κόμμα του, το TISZA, που στις 9 Ιουνίου 2024 συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκλογική αναμέτρηση, ήταν οι πραγματικοί νικητές των ευρωεκλογών στην Ουγγαρία. Κατακτώντας ένα εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό, πάνω από 30%, έθεταν πλέον δυναμικά υπό αμφισβήτηση τη μακροχρόνια κυριαρχία του Ορμπαν.

Ο πρωθυπουργός υπήρξε ο μεγάλος χαμένος εκείνων των εκλογών, καθώς, με ένα 43% (μειωμένο κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες και κατά δύο έδρες, σε σχέση με το 2019), κατέγραψε το χειρότερο έως τώρα αποτέλεσμά του σε εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα 20 χρόνια συμμετοχής της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.