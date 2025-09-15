Τελικά ποιος βγήκε κερδισμένος από τις γερμανικές εκλογές;

Με ποσοστό 33,3% το CDU σφραγίζει τη νίκη του στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, με το ακροδεξιό AfD ωστόσο να έχει επίσης λόγους να πανηγυρίζει αφού οι ψήφοι του τριπλασιάστηκαν.

Η κεντροδεξιά παράταξη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), μείζων κόμμα του σε ομοσπονδιακό επίπεδο «μεγάλου» συνασπισμού, αναδεικνύεται όπως αναμενόταν πρώτη δύναμη μετά τις χθεσινές τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, τουλάχιστον με βάση τα πρώτα, ακόμη μη οριστικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας.

Με ποσοστό 33,3% το CDU και ο Φρίντριχ Μερτς σφραγίζουν τη νίκη τους, με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να έχει επίσης λόγους να πανηγυρίζει.

Ειδικότερα, το κόμμα του καγκελάριου εξασφαλίζει περί το 33,3% των ψήφων, ακολουθούμενο από το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD, ήσσον στον κυβερνητικό συνασπισμό) που συγκεντρώνει 22,1%.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εξασφάλισε το 14,5% των ψήφων.

Οι Πράσινοι κέρδισαν το13,5%, ενώ το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke) 5,6%, το φίλα προσκείμενο στον κόσμο των επιχειρήσεων κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) 3,7%.

Τα – ακόμη πρώτα και προκαταρκτικά – αποτελέσματα αυτά γενικά συνάδουν με τις πρώτες προβλέψεις του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου WDR.

Διακυβεύονταν κάπου 20.000 έδρες, μεταξύ δημοτικών συμβουλίων πόλεων και δήμων, 31 περιφερειών και του κρατιδιακού κοινοβουλίου στο βιομηχανικό κέντρο Ρουρ.

Αν κανένας από τους υποψήφιους για σημαντικά αξιώματα δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων, θα χρειαστεί δεύτερος γύρος της διαδικασίας, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τη μεθεπόμενη Κυριακή 28η Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα ψήφου είχαν σχεδόν 14 εκατομμύρια κάτοικοι.

Σύμφωνα με το WDR, η συμμετοχή σε αυτή την εκλογική διαδικασία ανήλθε στο 56,5%, επίπεδο αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση με τις τοπικές εκλογές του 2020 (51,9%).

Κερδίζουν έδαφος οι ακροδεξιές δυνάμεις

Από τα πιο «αξιοσημείωτα» στοιχεία της χθεσινής κάλπης στη Γερμανία αφορά την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), η οποία αύξησε θεαματικά τα ποσοστά της, διεισδύοντας πλέον και στα δυτικά κρατίδια.

Η AfD έχει σημειώνει σταθερή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει αναδειχθεί η δεύτερη ισχυρότερη πολιτική δύναμη σε εθνικό επίπεδο. Αν και η βάση των ψηφοφόρων του ακροδεξιού κόμματος προέρχεται κυρίως από κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας, η AfD ελπίζει να εκμεταλλευτεί τη στροφή προς τα δεξιά στη δυτική Γερμανία.

Και ξεκίνησε από το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, όπου αύξησε το ποσοστό της κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 14,5% και έχασε οριακά τη νίκη στην κούρσα για την δημαρχία στη βιομηχανική πόλη Γκελζενκίρχεν, σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Οι εκλογές δείχνουν πώς η επιρροή της AfD μπορεί να εξαπλωθεί στην βιομηχανική καρδιά της Γερμανίας, όπου οι ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας αυξάνονται, σχολιάζει το πρακτορείο Bloomberg. Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχει 18 εκατομμύρια κατοίκους- έχει δηλαδή πληθυσμό αντίστοιχο με της Ολλανδίας- και φιλοξενεί μεγάλες βιομηχανικές πόλεις όπως το Ντούισμπουργκ, το Ντόρτμουντ και το Έσσεν. Η ζώνη της σκουριάς της Γερμανίας έχει αποσταθεροποιηθεί από την τεχνολογική αλλαγή, το κλείσιμο ανθρακωρυχείων και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα, αναφέρει επίσης.

Οι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ — του οποίου η κυβέρνηση έχει εκφράσει την υποστήριξή της προς την AfD — έχουν επιδεινώσει την κατάσταση που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

«Αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε και δεν μπορεί να μας αφήσει να ηρεμήσουμε», όπως το έθεσε ο Χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός του κρατιδίου Χέντρικ Βουεστ.

Εκλογές με φόντο μια αποδυναμωμένη Γερμανία

Βλέπουμε πλέον πως οι ακροδεξιές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος, συχνά εκμεταλλευόμενες την κοινωνική δυσαρέσκεια και την κρίση εμπιστοσύνης προς τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας.

Όπως σχολιάζει ο Guardian, πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές το AfD βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επαναλάβει τα μεγάλα κέρδη που έχει σημειώσει στην Ανατολική Γερμανία, όπου έχει καταφέρει να αξιοποιήσει με μεγαλύτερη επιτυχία τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων. Έχει θέσει ως στόχο του να εισέλθει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση έως το 2027. Επί του παρόντος, είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε με φόντο μια αποδυναμωμένη γερμανική οικονομία, την αυξανόμενη ανεργία και την αυξανόμενη ανησυχία για το μεταναστευτικό – το βασικό ζήτημα του AfD. Ο Μερτς έχει δεσμευτεί να επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά, να μειώσει τη μετανάστευση και να περιορίσει την άκρα δεξιά.

Από τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, το AfD έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε αρκετές δημοσκοπήσεις. Όσο μεγαλύτερη επιτυχία σημειώνει το AfD στην εξασφάλιση εδραίωσης σε τοπικές θέσεις (σε δημαρχιακές ή θέσεις δημοτικών συμβούλων), τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τα κυρίαρχα κόμματα να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να διατηρήσουν ένα «τείχος προστασίας» που θα εμποδίζει την πολιτική συνεργασία με το AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σχολιάζουν οι ειδικοί.

Τα διεθνή ζητήματα έπαιξαν επίσης ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ακόμη και αν επηρεάζουν έμμεσα μόνο τα τοπικά ζητήματα, με τον Μερτς να θεωρείται πιο τολμηρή προσωπικότητα στην εκπροσώπηση των συμφερόντων της Γερμανίας στο εξωτερικό από τον προκάτοχό του, Όλαφ Σολτς.

Η ακροδεξιά έχει παρουσιαστεί ως μια σίγουρη εναλλακτική λύση, κερδίζοντας πόντους στους ψηφοφόρους σε θέματα όπως η ακρίβεια, η εκπαίδευση, αλλά κυρίως το μεταναστευτικό.