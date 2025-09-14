Οι Βρετανοί εργάζονται υπό το βλέμμα του «Μεγάλου Αδερφού»

Πανεθνική έρευνα στη Βρετανία κατέγραψε πως το 1/3 των επιχειρήσεων χρησιμοποίει λογισμικά για να παρακολουθούν τους εργαζομένους τους.• Το ποσοστό ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο.

Μια δυστοπική είδηση έρχεται από την Βρετανία, καθώς ο Guardian φέρνει στο φως της δημοσιότητας έρευνα σύμφωνα με την οποία, μια στις τρεις βρετανικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν «λογισμικό επιτήρησης» για να παρακολουθούν τους εργαζομένους τους.

Η τεχνολογία παρακολούθησης των εργαζομένων, γνωστή και ως «bossware», ελέγχει την δραστηριότητα των υπαλλήλων εν ώρα εργασίας, με την πιο συνηθισμένη πρακτική να είναι η παρακολούθηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομίου αλλά και των ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Οι ιδιωτικές εταιρείες είναι οι πιο πιθανές να εφαρμόζουν αυτού του είδους την επιτήρηση, ενώ μία στις επτά δηλώνει ότι καταγράφει ή παρακολουθεί την οθόνη των υπαλλήλων της, σύμφωνα με πανεθνική έρευνα που αποκαλύπτει την έκταση αυτής της πρακτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα ευρήματα, που κοινοποιήθηκαν στον Guardian από το Chartered Management Institute (CMI), βασίζονται σε απαντήσεις εκατοντάδων μάνατζερ και δείχνουν μάλιστα πως υπάρχει μια αυξημένη τάση στη χρήση εργαλείων ψηφιακής επιτήρησης στο εργασιακό περιβάλλον.

Το 2023, λιγότερο από το 20% των εργαζομένων πίστευε ότι παρακολουθείται από τον εργοδότη του, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ICO). Όμως σήμερα περίπου το ένα τρίτο των μάνατζερ δηλώνει πως οι οργανισμοί τους παρακολουθούν τις online δραστηριότητες των εργαζομένων σε εταιρικές συσκευές – αν και το ποσοστό ίσως είναι μεγαλύτερο, καθώς πολλοί απάντησαν πως δεν γνωρίζουν αν γίνεται παρακολούθηση ή όχι.

Παρακολούθηση χωρίς εμπιστοσύνη

Πολλά συστήματα παρακολούθησης αποσκοπούν υποτίθεται στην αποτροπή εσωτερικών απειλών, στην προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και στον εντοπισμό της πτώσης της παραγωγικότητας. Όμως, η τάση αυτή προκαλεί ανησυχία. Ένα σημαντικό ποσοστό μάνατζερ αντιτίθεται στην πρακτική, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη και παραβιάζει την ιδιωτικότητα των εργαζομένων.

Ένας μάνατζερ ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία αναπτύσσονται συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για την παρακολούθηση της οθόνης των υπαλλήλων με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης, δήλωσε:

«Είναι ανησυχητικό. Δεν εμπιστεύονται τους υπαλλήλους να κάνουν τη δουλειά τους και μήπως σχεδιάζουν να τους αντικαταστήσουν με τεχνητή νοημοσύνη;»

Αντίδραση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ICO)

Η ICO προειδοποίησε ότι οι εργοδότες πρέπει να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τη φύση, την έκταση και τους λόγους παρακολούθησης καθώς και ότι η υπερβολική παρακολούθηση μπορεί να υπονομεύσει την ιδιωτικότητα, ειδικά στην τηλεργασία.

Η ICO πέρυσι έβαλε «μπλοκο» στην εταιρεία Serco που χρησιμοποιούσε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και αποτυπωμάτων για την παρακολούθησε των εργαζομένων της.

Αίσθηση Μεγάλου Αδελφού

Παρόλο που πολλές εταιρείες ισχυρίζονται πως απλώς ελέγχουν αν γίνεται πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, το CMI προειδοποιεί πως: «Μακροπρόθεσμα, αν νιώθεις πως παρακολουθείσαι συνεχώς, το περιβάλλον γίνεται αποπνικτικό».

Η Petra Wilton, διευθύντρια πολιτικής και εξωτερικών υποθέσεων του CMI, ανέφερε ότι «αν γίνεται παρακολούθηση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια. Αλλιώς, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων».