Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.7° 28.6°
4 BF
44%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
30.3° 27.5°
3 BF
49%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
31.0° 29.4°
1 BF
49%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
41%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.8° 29.8°
3 BF
52%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
1 BF
30%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
32.0° 32.0°
3 BF
36%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
27.2° 25.8°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.9° 28.2°
4 BF
46%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
5 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
65%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
42%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 27.8°
3 BF
47%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.2° 27.8°
5 BF
74%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.8°
3 BF
39%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
57%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
62%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.5° 28.5°
0 BF
47%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Μαδρίτη έκρηξη
φωτογραφία Χ

Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
«Πολύ νωρίς για να αποφανθούμε για τα πιθανά αίτια», λένε οι δημοτικές αρχές • Τουλάχιστον 25 τραυματίες κι ένας νεκρός από την τραγωδία.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 25 ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ της Μαδρίτης το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ισπανίας.

«Εκτός από τους 25 τραυματίες μετράμε και έναν νεκρό», επεσήμαναν οι υπηρεσίες διάσωσης, αφού ένας άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο μπαρ όπου σημειώθηκε η έκρηξη, πιθανόν λόγω διαρροής αερίου.

Το θύμα εντοπίστηκε το πρωί, «έπειτα από νέα έρευνα» που πραγματοποίησαν στον χώρο οι πυροσβέστες με τη βοήθεια αστυνομικών σκυλιών, όπως επεσήμαναν στο Χ.

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου στις 3 (τοπική ώρα, 4 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας. Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο ενός κτιρίου κατοικιών που βρίσκεται κοντά στο πολυσύχναστο μπαρ.

Χθες οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει λόγο για 25 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σε σοβαρή κατάσταση και δύο σε «ενδεχομένως σοβαρή» κατάσταση. Όπως μετέδωσαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη είναι πιθανό να οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Η Ινμακουλάδα Σανθ, αξιωματούχος της δημοτικής αρχής της Μαδρίτης αρμόδια για την ασφάλεια, τόνισε ωστόσο ότι «είναι πολύ νωρίς για να αποφανθούμε για τα πιθανά αίτια» του δυστυχήματος.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual