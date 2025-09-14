Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 25 ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ της Μαδρίτης το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ισπανίας.
«Εκτός από τους 25 τραυματίες μετράμε και έναν νεκρό», επεσήμαναν οι υπηρεσίες διάσωσης, αφού ένας άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο μπαρ όπου σημειώθηκε η έκρηξη, πιθανόν λόγω διαρροής αερίου.
Το θύμα εντοπίστηκε το πρωί, «έπειτα από νέα έρευνα» που πραγματοποίησαν στον χώρο οι πυροσβέστες με τη βοήθεια αστυνομικών σκυλιών, όπως επεσήμαναν στο Χ.
Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου στις 3 (τοπική ώρα, 4 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας. Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο ενός κτιρίου κατοικιών που βρίσκεται κοντά στο πολυσύχναστο μπαρ.
Χθες οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει λόγο για 25 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σε σοβαρή κατάσταση και δύο σε «ενδεχομένως σοβαρή» κατάσταση. Όπως μετέδωσαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη είναι πιθανό να οφείλεται σε διαρροή αερίου.
Η Ινμακουλάδα Σανθ, αξιωματούχος της δημοτικής αρχής της Μαδρίτης αρμόδια για την ασφάλεια, τόνισε ωστόσο ότι «είναι πολύ νωρίς για να αποφανθούμε για τα πιθανά αίτια» του δυστυχήματος.
