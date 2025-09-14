Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη

«Πολύ νωρίς για να αποφανθούμε για τα πιθανά αίτια», λένε οι δημοτικές αρχές • Τουλάχιστον 25 τραυματίες κι ένας νεκρός από την τραγωδία.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 25 ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ της Μαδρίτης το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ισπανίας.

«Εκτός από τους 25 τραυματίες μετράμε και έναν νεκρό», επεσήμαναν οι υπηρεσίες διάσωσης, αφού ένας άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο μπαρ όπου σημειώθηκε η έκρηξη, πιθανόν λόγω διαρροής αερίου.

Un muerto y 25 heridos, 5 graves, en una explosión en un bar de Puente de #Vallecashttps://t.co/ZXW6cSO7fd — VallecasEnRed (@vallecasenred) September 14, 2025

Το θύμα εντοπίστηκε το πρωί, «έπειτα από νέα έρευνα» που πραγματοποίησαν στον χώρο οι πυροσβέστες με τη βοήθεια αστυνομικών σκυλιών, όπως επεσήμαναν στο Χ.

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου στις 3 (τοπική ώρα, 4 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας. Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο ενός κτιρίου κατοικιών που βρίσκεται κοντά στο πολυσύχναστο μπαρ.

A gas explosion ripped through a Madrid building Saturday, killing 1 people and injuring 25 people, two critically. The blast, which struck a ground-floor café and nearby shops around 3 p.m., left four trapped victims rescued from the rubble, while authorities continue probing… pic.twitter.com/SALOelzaAU — CGTN Frontline (@Frontlinestory) September 14, 2025

Χθες οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει λόγο για 25 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σε σοβαρή κατάσταση και δύο σε «ενδεχομένως σοβαρή» κατάσταση. Όπως μετέδωσαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη είναι πιθανό να οφείλεται σε διαρροή αερίου.

🇪🇸 | Madrid, 13 sep (EFE).- Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas graves, a causa de una explosión registrada en un bar en Puente de Vallecas, un barrio obrero a las afueras de Madrid, informaron los servicios de emergencias de la capital.



👉El suceso tuvo lugar… pic.twitter.com/41HQ9CeX9S — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 13, 2025

Η Ινμακουλάδα Σανθ, αξιωματούχος της δημοτικής αρχής της Μαδρίτης αρμόδια για την ασφάλεια, τόνισε ωστόσο ότι «είναι πολύ νωρίς για να αποφανθούμε για τα πιθανά αίτια» του δυστυχήματος.