Ισραηλινοί στρατιώτες παραθερίζουν ινκόγκνιτο στη Σαρδηνία

Η πρώτη αναφορά στο όλο θέμα είχε γίνει στις αρχές του χρόνου από ακτιβιστές στην περιφέρεια Μάρκε, στην κεντρική Ιταλία, με πρωτεύουσα την Ανκόνα. Τις τελευταίες μέρες όμως νέες καταγγελίες έφτασαν και από το νησί της Σαρδηνίας. Σύμφωνα με μεγάλο μέρος του ιταλικού Τύπου, Ισραηλινοί στρατιώτες φιλοξενούνται σε γνωστά θέρετρα της χώρας «για περίοδο διακοπών η οποία συμβάλλει στην ψυχολογική τους αποσυμπίεση».

Η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano μάλιστα προσθέτει ότι πρόκειται για μέλη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε και η Rai, η δημόσια τηλεόραση της χώρας. Οργανώσεις που μάχονται για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων υποστηρίζουν ότι «απρόσκλητοι Ισραηλινοί στρατιώτες» συνεχίζουν να φτάνουν στην Σαρδηνία με προοπτική τουλάχιστον το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Στις αρχές του καλοκαιριού ενεργοποιήθηκε και πάλι η απευθείας αεροπορική σύνδεση του Τελ Αβίβ με την πόλη Ολμπια, η οποία βρίσκεται στο συγκεκριμένο ιταλικό νησί. Πριν από περίπου δέκα μέρες μέλη αντιμιλιταριστικής οργάνωσης της Σαρδηνίας μπλόκαραν πούλμαν που μετέφεραν Ισραηλινούς στρατιώτες από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο τους. Κατά μέσο όρο η παραμονή τους στην Ιταλία υπολογίζεται στη μία εβδομάδα και αντικαθίστανται συνεχώς από νέες ομάδες συναδέλφων τους.

Υπάλληλοι διάφορων ξενοδοχείων αποκάλυψαν σε μέσα ενημέρωσης ότι πρόκειται για γυμνασμένους άντρες και γυναίκες και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραδέχτηκαν ότι είναι μέλη των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων. Καταγράφηκε μάλιστα επίθεση ενός εκ των «φιλοξενούμενων» κατά πάγκου σε υπαίθρια αγορά, όπου πωλούνταν παλαιστινιακές κεφίγιες.

Ερωτηθείσα σχετικά από τους δημοσιογράφους η ιταλική αστυνομία απάντησε ότι -σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει- δεν πρόκειται για στρατιώτες, αλλά για υπαλλήλους της ισραηλινής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Cellcom, η οποία συνδέεται πάντως πολύ στενά με τον στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας και στο διαδίκτυο έχει υποστηρίξει όλες τις επιχειρήσεις σε βάρος του πληθυσμού της Γάζας.

Ο Τομέας Ειδικών Επιχειρήσεων της Ιταλικής Αστυνομίας πάντως παραδέχτηκε ότι παρέχεται «εξ αποστάσεως προστασία» στους συγκεκριμένους επισκέπτες και πρόσθεσε ότι θεωρούνται ευαίσθητοι στόχοι λόγω των εξελίξεων στη Λωρίδα της Γάζας και των κινητοποιήσεων υπέρ της Παλαιστίνης.

To όλο θέμα προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις στον χώρο της ιταλικής πολιτικής. Bουλευτές της συμμαχίας Οικολόγων και Ιταλικής Αριστεράς ζήτησαν από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και υπογράμμισαν ότι «αν έχει υπογραφεί συμφωνία της Ιταλίας με την κυβέρνηση Νετανιάχου με αντικείμενο τη φιλοξενία των στρατιωτών της σε ξενοδοχεία στη Σαρδηνία και στη Μάρκε, η κίνηση αυτή δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως τραγικό λάθος».

Κόκκινη μπογιά

Aπό το Κίνημα Πέντε Αστέρων παράλληλα ο εκπρόσωπός του στη Γερουσία, Τζόρτζιο Φέντε, τόνισε: «Στην ευρύτερη περιοχή της Ανκόνα θεωρούσαμε ότι ο τουρισμός θα έπρεπε να στηριχθεί από οικογένειες και ξένους επισκέπτες, ώστε να περιοριστεί η απουσία Ιταλών τουριστών λόγω της ακρίβειας. Οχι όμως από “στρεσαρισμένους” Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι εκτελούν τις διαταγές του Νετανιάχου και συμβάλλουν σε μια γενοκτονία».

Τις προάλλες, τέλος, Ιταλοί ακτιβιστές έριξαν κόκκινη μπογιά και έγραψαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» πάνω σε μεγάλη τετράγωνη πέτρινη ταμπέλα, στην οποία αναγράφεται το τοπωνύμιο «Costa Smeralda», δηλαδή «Σμαραγδένια Ακτή». Πρόκειται για παραθαλάσσια περιοχή της Σαρδηνίας με πολυτελή ξενοδοχεία στην οποία, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, συνεχίζονται οι διακοπές των μελών των IDF.