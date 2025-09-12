ΟΗΕ: 43 χώρες καταδίκασαν τη ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας

Οι χώρες που συνυπογράφουν τη δήλωση κάλεσαν τη Ρωσία «να σταματήσει χωρίς καθυστέρηση τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, να αποφύγει περαιτέρω προκλήσεις και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ».

Περισσότερες από σαράντα χώρες, μεταξύ τους οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Κύπρος, εξέφρασαν σε κοινή δήλωση που εκφώνησε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας τη «βαθιά τους ανησυχία» για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη δήλωση των χωρών, «η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποίησε δεκαεννέα παραβιάσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πολωνικό εναέριο χώρο», τα οποία «συνιστούσαν πραγματική απειλή για τον άμαχο πληθυσμό, τις υποδομές και την ασφάλεια της αεροπλοΐας» και «εξουδετερώθηκαν προληπτικά».

Η Πολωνία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ζήτησε τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, τονίζοντας ότι «οι απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αποσταθεροποιητική κλιμάκωση που φέρνει την περιοχή πιο κοντά στη σύγκρουση από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια».

«Η κλιμάκωση δεν μπορεί και δεν θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη», σημειώνεται. «Μόνο η προσήλωση στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ειρηνική διευθέτηση διαφορών μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη και πέραν αυτής».

Νωρίτερα σήμερα το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει την επιχείρηση «ανατολική φρουρά» ως απάντηση στη Ρωσία για όσα συνέβησαν στην Πολωνία.