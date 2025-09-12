Την επιχείρηση «ανατολική φρουρά» ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ ως απάντηση στη Ρωσία

Ενημέρωση για όσα συνέβησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας παραχώρησε το ΝΑΤΟ, γνωστοποιώντας πως θα ξεκινήσει μια νέα αποστολή – με την ονομασία «Eastern sentry» (Ανατολική φρουρά) – για να «ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη στάση μας κατά μήκος της ανατολικής πλευράς» της Ευρώπης. Η επιχείρηση αυτή θα διεξαχθεί με πόρους από συμμάχους όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, πρόσθεσε ο Ρούτε.

Δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος έχει ανακοινώσει τη συνδρομή μαχητικών Rafale, η Δανία προσφέρει F-16, θα μετέχει μια φρεγάτα, ενώ έχουν ήδη προσφερθεί από άλλους συμμάχους δυνατότητες συστημάτων αεράμυνας. Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα καλύπτει ολόκληρη την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας από τον Βορρά έως τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, «οπουδήποτε μπορούμε να εντοπίσουμε απειλή από τους Ρώσους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο γενικός γραμματέας Μαρκ Ρούτε ξεκίνησε λέγοντας ότι στις 10 Σεπτεμβρίου «πολλά ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας», με τις αεροπορικές άμυνες να «ενεργοποιούνται» για την υπεράσπιση του εδάφους του ΝΑΤΟ. «Η αξιολόγηση των περιστατικών της Τετάρτης βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά, ανεξάρτητα από το αν οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν σκόπιμες ή όχι, η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Ως εκ τούτου, ως ΝΑΤΟ, πρέπει να καταστήσουμε σαφή την αποφασιστικότητά μας και την ικανότητά μας να υπερασπιστούμε το έδαφός μας». Απέφυγε εκ νέου να πει εάν κρίνει πως ήταν σκόπιμη η ενέργεια της Ρωσίας, λέγοντας απλώς πως ήταν «απερίσκεπτη και απαράδεκτη».

«Αν και αυτή ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση παραβιάσεων του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ που έχουμε δει, αυτό που συνέβη την Τετάρτη δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό», ισχυρίστηκε σημειώνοντας πως παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί στη Ρουμανία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.