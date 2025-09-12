Politico: Το ΝΑΤΟ δεν είναι εξοπλισμένο εναντίον ρωσικών drones 

Ιδού η σκληρή αλήθεια, σχολιάζει η ιστοσελίδα μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας • «Δείξαμε στη Ρωσία ότι είμαστε ανέτοιμοι».

Ιδού μια σκληρή αλήθεια: Αυτά τα (τουλάχιστον) 19 drones που πέταξαν στον πολωνικό εναέριο χώρο την Τετάρτη ήταν κατασκευασμένα από αφρό και ξύλο. Με τη βοήθεια μαχητικών αεροσκαφών, το ΝΑΤΟ κατέρριψε τρία από αυτά, σημειώνει το Politico σε ρεπορτάζ του για το «καυτό» γεωπολιτικό ζήτημα των τελευταίων ημερών.

Η χρήση οπλικών συστημάτων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την κατάρριψη μιας χούφτας φθηνών drones είναι αβάσταχτα ακριβή. Και η απάντηση της συμμαχίας είναι ακόμη πιο αδικαιολόγητη αν σκεφτεί κανείς ότι η Ουκρανία συνήθως ισχυρίζεται ποσοστό αναχαίτισης 80% έως 90% - παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερες επιθέσεις.

Η εισβολή της Μόσχας στον πολωνικό εναέριο χώρο έχει καταδείξει έντονα την έλλειψη προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για την απειλή που αντιμετωπίζει τώρα, αναφέρει η ιστοσελίδα. Πάνω από τρία χρόνια μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι σύμμαχοι δεν έχουν οικονομικά αποδοτικά αντίμετρα για να αντιμετωπίσουν τον εξοπλισμό χαμηλού κόστους της Ρωσίας.

«Δείξαμε στη Ρωσία ότι είμαστε ανέτοιμοι»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πραγματοποίησε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τους πρέσβεις της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη - την πρώτη φορά που ένας επικεφαλής της συμμαχίας συμμετείχε σε μια τέτοια συνάντηση. Όλοι φαινόταν να έχουν την ίδια ανησυχία: ότι μόλις δείξαμε στο Κρεμλίνο πόσο απροετοίμαστη είναι η Δύση. Οι στρατοί του ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τακτικά F-35 για να αναχαιτίζουν κύματα φθηνών drones.

«Ο ίδιος ο Ρούτε κατέληξε σε αυτό, και κανείς δεν διαφώνησε», είπε ένας από τους διπλωμάτες.

Προσθέστε αυτό στη λίστα με τα προβλήματα που γνωρίζουμε αλλά δεν αναλάβαμε δράση: «Υπάρχουν μαθήματα σχετικά με το πώς να εντοπίζουμε και να καταρρίπτουμε πολλά φθηνά drones που δεν περιλαμβάνουν πύραυλο πολλών εκατομμυρίων ευρώ; Φυσικά, αλλά αυτό δεν είναι ένα νέο μάθημα», λέει ο Τσάρλι Σαλόνιους Πάστερνακ, Διευθύνων Σύμβουλος του think tank Nordic West Office με έδρα το Ελσίνκι. «Τι έχει κάνει το ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο γι' αυτό;»

Προς το παρόν... τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν δεσμεύσει στρατεύματα, πυροβολικό και συστήματα αεράμυνας για να ενισχύσουν την ανατολική πλευρά της συμμαχίας μετά το περιστατικό της Τετάρτης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του θα στείλει τρία πολεμικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, επιμένοντας: «Δεν θα ενδώσουμε στον αυξανόμενο εκφοβισμό της Ρωσίας».

Το δημοσίευμα της Welt και η συνεδρίαση του ΟΗΕ

Η απειλή ήταν πραγματική: σύμφωνα με τη Welt, πέντε drones βρίσκονταν σε άμεση τροχιά πτήσης προς μια βάση του ΝΑΤΟ πριν αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει σήμερα έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει τις εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου θα μπορούσαν να ήταν λάθος, προσθέτοντας: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά ελπίζω ότι θα τελειώσει».

Αν και οι απαντήσεις του προέδρου για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ρωσίας ήταν μέχρι στιγμής κάπως διφορούμενες, οι διπλωμάτες ελπίζουν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν τελικά πείσει τον Τραμπ ότι το Κρεμλίνο δεν ενδιαφέρεται να τερματίσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

Μια σειρά από διπλωματικές επισκέψεις την περασμένη εβδομάδα κατέγραψαν κορυφαίους αξιωματούχους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να συζητούν για το πώς να αναγκάσουν τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις, ο Τραμπ είναι περισσότερο υπέρ των δασμών. Ο πρόεδρος αυτή την εβδομάδα προέτρεψε την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% στην Ινδία και την Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, και οι ΗΠΑ σκοπεύουν τώρα να επεκτείνουν αυτή την πίεση στην G7, ανέφερε χθες το βράδυ η εφημερίδα FT. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξεκινήσει στις Βρυξέλλες.