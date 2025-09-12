Τσακωμός ευρωβουλευτών για τον Κερκ

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την πρωτοβουλία των δεξιών ευρωβουλευτών να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον δολοφονημένο influencer του MAGA, Τσάρλι Κερκ.

Η εξήγηση, όπως σημειώνει το Politico, είναι πως οι κανόνες ορίζουν ότι τέτοιες εορταστικές εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στην έναρξη της ολομέλειας - όχι στο τέλος.

Αυτή η εξήγηση δεν βρέθηκε πουθενά σε μια πλημμύρα απογοητευμένων μηνυμάτων από φιλο-Τραμπικούς ευρωβουλευτές που γέμισαν το Χ. Πράγματι, ένα συμβιβαστικό μέτρο - που έδωσε στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές την ευκαιρία να κάνουν μια δήλωση - δημιούργησε μόνο χειρότερη κατάσταση, όταν η προσπάθειά του να κηρύξει στη συνέχεια ενός λεπτού σιγή απορρίφθηκε από τον Σοσιαλιστή αντιπρόεδρο που προέδρευε της συνόδου.

Η Επιτροπή και οι χώρες μέλη έχουν μέχρι στιγμής αποδειχθεί έτοιμες να παρακάμψουν τους όποιους κανόνες για να συνάψουν μια εμπορική συμφωνία και να διασφαλίσουν μια ελάχιστη σταθερότητα με τον Τραμπ. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο τηρεί τους κανόνες και τις διαδικασίες του απέναντι στην επιθυμία ενός μέρους της Βουλής να τιμήσει έναν 31χρονο σύμμαχο του Αμερικανού προέδρου την επόμενη μέρα από τη δολοφονία του — κάτι που φαίνεται να έχει αφήσει τον Τραμπ και μεγάλο μέρος του Λευκού Οίκου του προσωπικά συντετριμμένο.

Μάλιστα, το ακροδεξιό κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, με επικεφαλής την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), πρότεινε τον Τσάρλι Κερκ για το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης, επικαλούμενο «την υπεράσπιση του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και των κανόνων της ειρηνικής δημοκρατικής διαμάχης», σύμφωνα με υπόμνημα που κυκλοφόρησε εσωτερικά και είδε το POLITICO.

Ο Κερκ έχει ελάχιστες πιθανότητες να κερδίσει το βραβείο μετά θάνατον, καθώς οι υποστηρικτές του είναι μάλλον περιορισμένοι σε αριθμό. Άλλες ομάδες έχουν προτείνει το Budapest Pride, Σέρβους φοιτητές και Παλαιστίνιους δημοσιογράφους, καθώς και αντιφρονούντες στη Γεωργία και την Αλγερία.

Πιο πιθανό να κερδίσει, δεδομένου του βάρους των ομάδων που τον υποστηρίζουν, είναι ο Πολωνο-Λευκορώσος δημοσιογράφος και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Άντζεϊ Πότσομπουτ. Βασική φωνή κατά του Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος στο Μινσκ, ο Πότσομπουτ υποστηρίζεται από το ΕΛΚ και τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές.