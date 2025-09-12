Αθήνα, 33°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
33°C
34.7° 31.8°
2 BF
40%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
31°C
32.1° 29.0°
2 BF
38%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
32.0° 32.0°
2 BF
59%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
50%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
42%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
32%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
32.1° 32.1°
2 BF
22%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
31°C
32.7° 30.8°
2 BF
35%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 29.9°
3 BF
37%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
48%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
54%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
4 BF
51%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
1 BF
37%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 32.2°
2 BF
38%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
58%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 33.3°
3 BF
26%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.3° 26.6°
3 BF
63%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.1° 28.1°
3 BF
64%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
26.3° 26.3°
1 BF
49%
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Ουκρανικά drones
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Ρωσία: Καταρρίφθηκαν 221 ουκρανικά drones μέσα σε μια νύχτα

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Πρόκειται για μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του αιματηρού πολέμου.

Στα ύψη βρίσκεται η αντιπαράθεση Ρωσίας - Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα ανακοίνωσε πως κατέρριψε τη νύχτα της Πέμπτης 221 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πρόκειται για μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις του Κιέβου κατά τη διάρκεια του αιματηρού τριετούς πολέμου, μία μέρα αφότου η Ρωσία ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει τα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια.

Από αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εννέα καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και 28 στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram.

Σ' αυτή την τελευταία περιφέρεια, που βρίσκεται μακριά από το μέτωπο και κοντά στις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία, η επίθεση αυτή προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα πλοίο στο λιμάνι του Πριμόρσκ, στη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

Ο ίδιος διευκρίνισε στο Telegram πως η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής πετρελαίου.

Σημειώνεται πως η ουκρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία μέρα πριν ξεκινήσουν κοντά στο Μινσκ κοινά στρατιωτικά γυμνάσια της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Τα γυμνάσια φέρουν την ονομασία Zapad-2025 (Δύση-2025), σε αναφορά στο γεγονός ότι διεξάγονται στο δυτικό τμήμα της ρωσολευκορωσικής συμμαχίας.

