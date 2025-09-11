Ένας «ήλιος» φτιαγμένος από ΤΝ αναλαμβάνει υπουργός στην Αλβανία

Ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία «Diella» (ήλιος στα ελληνικά), ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο των δημοσίων συμβάσεων στη νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση της Αλβανίας.

Μια νέα υπουργός στην Αλβανία αναλαμβάνει τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων. Δωροδοκίες, απειλές ή προσπάθειες προσέλκυσης εύνοιας... δεν πιάνουν σε αυτήν. Γιατί είναι τόσο σίγουρο ότι θα είναι αδιάφθορη; Επειδή η Diella - όπως την αποκαλούν - είναι ένα ρομπότ, προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει την τέταρτη θητεία του, δήλωσε σήμερα ότι η Diella, που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, θα διαχειρίζεται και θα αναθέτει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς.

«Η Diella είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά είναι ουσιαστικά προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την παρουσίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου του στη συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών στα Τίρανα. Το μη φυσικό μέλος της 4ης κυβέρνησης Ράμα θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».

Η ανάθεση τέτοιων συμβάσεων αποτελεί εδώ και καιρό πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία, μια βαλκανική χώρα που ειδικοί λένε ότι είναι κόμβος για συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν τα χρήματά τους από παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων σε όλον τον κόσμο, και όπου η διαφθορά φτάνει στα κλιμάκια της εξουσίας. Κάτι που φαίνεται και από την ανακοινωθείσα -τυπική- καθαίρεση του δημάρχου των Τιράνων, Εριόν Βελίαϊ, ο οποίος παύθηκε εδώ και επτά μήνες από τα καθήκοντά του για υποθέσεις διαφθοράς που εμπλέκουν τον ίδιο.

Αυτή η εικόνα έχει περιπλέξει την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ο Ράμα θέλει να επιτύχει έως το 2030. Κάτι που με τους τρέχοντες ρυθμούς θα πραγματοποιηθεί το αργότερο το 2029, καθώς το 2027 εκτιμάται η ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στην Ε.Ε.

Η κυβέρνηση δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το τι είδους ανθρώπινη εποπτεία μπορεί να υπάρχει για την Diella, ούτε αναφέρθηκε στους κινδύνους ότι κάποιος θα μπορούσε να χειραγωγήσει το A.I. bot. Η Diella ξεκίνησε αρχικά στις αρχές του έτους ως εικονική βοηθός TN στην πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να λαμβάνουν έγγραφα του δημοσίου. Ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία, παρέχει βοήθεια μέσω φωνητικών εντολών και εκδίδει έγγραφα με ηλεκτρονικές σφραγίδες, μειώνοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Το νέο κοινοβούλιο, που εξελέγη τον Μάιο, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει αύριο Παρασκευή για να συγκροτήσει το προεδρείο του, αν και παραμένει ασαφές εάν η κυβέρνηση θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης την ίδια ημέρα.

Το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα κέρδισε τις φετινές εκλογές της Αλβανίας που πραγματοποιήθηκαν τον Μάϊο με μια άνετη πλειοψηφία 83 εδρών έναντι 50 εδρών του εκλογικού συνασπισμού υπό το Δημοκρατικό Κόμμα και τον Σαλί Μπερίσα, με τις υπόλοιπες 7 έδρες να πηγαίνουν στους Σοσιαλδημοκράτες του Τομ Ντόσι (3 έδρες), καθώς και σε νεοεμφανιζόμενα κόμματα.