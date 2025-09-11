Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
33.5° 30.8°
3 BF
38%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.0° 25.5°
2 BF
61%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
31°C
31.0° 28.0°
4 BF
67%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
53%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
61%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
54%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
0 BF
34%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
30°C
30.2° 30.2°
2 BF
38%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
29.7° 27.8°
2 BF
53%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
2 BF
40%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
34%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
26°C
27.7° 25.7°
1 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
74%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
45%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
32°C
32.3° 31.6°
2 BF
42%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
5 BF
65%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
32.8° 32.7°
3 BF
22%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.3°
1 BF
80%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
69%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
23°C
22.6° 22.6°
3 BF
65%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Έντι Ράμα
(AP Photo/Darko Bandic)

Ένας «ήλιος» φτιαγμένος από ΤΝ αναλαμβάνει υπουργός στην Αλβανία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr
Ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία «Diella» (ήλιος στα ελληνικά), ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο των δημοσίων συμβάσεων στη νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση της Αλβανίας.

Μια νέα υπουργός στην Αλβανία αναλαμβάνει τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων. Δωροδοκίες, απειλές ή προσπάθειες προσέλκυσης εύνοιας... δεν πιάνουν σε αυτήν. Γιατί είναι τόσο σίγουρο ότι θα είναι αδιάφθορη; Επειδή η Diella - όπως την αποκαλούν - είναι ένα ρομπότ, προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει την τέταρτη θητεία του, δήλωσε σήμερα ότι η Diella, που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, θα διαχειρίζεται και θα αναθέτει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς.

«Η Diella είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά είναι ουσιαστικά προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την παρουσίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου του στη συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών στα Τίρανα. Το μη φυσικό μέλος της 4ης κυβέρνησης Ράμα θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».

Η ανάθεση τέτοιων συμβάσεων αποτελεί εδώ και καιρό πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία, μια βαλκανική χώρα που ειδικοί λένε ότι είναι κόμβος για συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν τα χρήματά τους από παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων σε όλον τον κόσμο, και όπου η διαφθορά φτάνει στα κλιμάκια της εξουσίας. Κάτι που φαίνεται και από την ανακοινωθείσα -τυπική- καθαίρεση του δημάρχου των Τιράνων, Εριόν Βελίαϊ, ο οποίος παύθηκε εδώ και επτά μήνες από τα καθήκοντά του για υποθέσεις διαφθοράς που εμπλέκουν τον ίδιο. 

Αυτή η εικόνα έχει περιπλέξει την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ο Ράμα θέλει να επιτύχει έως το 2030. Κάτι που με τους τρέχοντες ρυθμούς θα πραγματοποιηθεί το αργότερο το 2029, καθώς το 2027 εκτιμάται η ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στην Ε.Ε.

Η κυβέρνηση δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το τι είδους ανθρώπινη εποπτεία μπορεί να υπάρχει για την Diella, ούτε αναφέρθηκε στους κινδύνους ότι κάποιος θα μπορούσε να χειραγωγήσει το A.I. bot. Η Diella ξεκίνησε αρχικά στις αρχές του έτους ως εικονική βοηθός TN στην πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να λαμβάνουν έγγραφα του δημοσίου. Ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία, παρέχει βοήθεια μέσω φωνητικών εντολών και εκδίδει έγγραφα με ηλεκτρονικές σφραγίδες, μειώνοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Το νέο κοινοβούλιο, που εξελέγη τον Μάιο, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει αύριο Παρασκευή για να συγκροτήσει το προεδρείο του, αν και παραμένει ασαφές εάν η κυβέρνηση θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης την ίδια ημέρα.

Το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα κέρδισε τις φετινές εκλογές της Αλβανίας που πραγματοποιήθηκαν τον Μάϊο με μια άνετη πλειοψηφία 83 εδρών έναντι 50 εδρών του εκλογικού συνασπισμού υπό το Δημοκρατικό Κόμμα και τον Σαλί Μπερίσα, με τις υπόλοιπες 7 έδρες να πηγαίνουν στους Σοσιαλδημοκράτες του Τομ Ντόσι (3 έδρες), καθώς και σε νεοεμφανιζόμενα κόμματα. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ένας «ήλιος» φτιαγμένος από ΤΝ αναλαμβάνει υπουργός στην Αλβανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual