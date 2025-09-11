Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

Ενώ το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την «κατ' αρχήν αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους» στο παρελθόν, αυτό το νέο ψήφισμα φαίνεται να αποτελεί μια πιο άμεση έκκληση προς τις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη ένα ψήφισμα που καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να «εξετάσουν το ενδεχόμενο αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης, με σκοπό «την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών».

Το μη δεσμευτικό ψήφισμα συμφωνήθηκε από τις ομάδες του δημοκρατικού κέντρου και εγκρίθηκε με 305 ψήφους υπέρ, 151 κατά και 122 αποχές. Ενώ το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την «κατ' αρχήν αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους» στο παρελθόν, αυτό το νέο ψήφισμα φαίνεται να αποτελεί μια πιο άμεση έκκληση προς τις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση.

Σύμφωνα με τον Ιταλό Σοσιαλιστή ευρωβουλευτή Nicola Zingaretti, το αποτέλεσμα ήταν το αποτέλεσμα διεξοδικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων επί διαφόρων τροπολογιών. Η ψηφοφορία ήταν τεταμένη, με τα μέλη του Κοινοβουλίου να ζητούν ακόμη και παύση, για να ελέγξουν τις ψηφοφορίες των τροπολογιών για τη Γάζα, πριν προχωρήσουν στην τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα στο σύνολό του.

Το βασικό αμφιλεγόμενο σημείο στο ψήφισμα ήταν η χρήση του όρου «γενοκτονία» για την περιγραφή των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα. Η διατύπωση «γενοκτονικές ενέργειες» ("genocidal actions") τελικά απορρίφθηκε και αποκλείστηκε από το κείμενο. Το Κοινοβούλιο πάντως εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και κάλεσε για επείγουσα δράση της Ε.Ε.

Στο ψήφισμα το Κοινοβούλιο καταδικάζει απερίφραστα την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας από την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία προκαλεί λιμό στη Βόρεια Γάζα, και ζητά να ανοίξουν όλες οι σχετικές διελεύσεις των συνόρων. Ζητά επίσης επείγουσα αποκατάσταση της πλήρους εντολής και χρηματοδότησης της UNRWA με ισχυρή εποπτεία, και αντιτίθεται στο ισχύον σύστημα διανομής βοήθειας.

Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για τις σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και τον υποσιτισμό που προκαλεί ο περιορισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας και τονίζουν την επείγουσα ανάγκη για πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως τρόφιμα, νερό, ιατρικά εφόδια και καταλύματα. Απαιτούν την άμεση αποκατάσταση ζωτικών υποδομών και καλούν όλα τα μέρη να σεβαστούν τις ανθρωπιστικές υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Καλούν την ΕΕ να ασκήσει διπλωματική επιρροή σε τρίτες χώρες για να πιέσει τη Χαμάς να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τα «βάρβαρα εγκλήματα» που διέπραξε η Χαμάς κατά του Ισραήλ και ζητεί συγκεκριμένες κυρώσεις κατά της τρομοκρατικής ομάδας. Επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την ασφάλεια του Ισραήλ και το «αναφαίρετο δικαίωμά του στην αυτοάμυνα» σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ παραμένει βασικός εταίρος της ΕΕ στην καταπολέμηση της περιφερειακής τρομοκρατίας.

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αδιάκριτη στρατιωτική δράση στη Γάζα και εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αφόρητα δεινά για τον άμαχο πληθυσμό, καταγγέλλοντας παράλληλα τη χρήση αμάχων από τη Χαμάς ως ανθρώπινων ασπίδων.

Διερεύνηση παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου

Το ψήφισμα στηρίζει την απόφαση της προέδρου της Επιτροπής για την αναστολή της διμερούς στήριξης της ΕΕ προς το Ισραήλ αφενός, καθώς και την μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ όσον αφορά το εμπόριο. Οι ευρωβουλευτές ζητούν πλήρη διερεύνηση όλων των εγκλημάτων πολέμου και των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, ζητώντας να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι. Το Κοινοβούλιο στηρίζει επίσης τις κυρώσεις της ΕΕ κατά βίαιων ισραηλινών εποίκων και ακτιβιστών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ και ζητά κυρώσεις κατά των Ισραηλινών υπουργών Bezalel Smotrich και Itamar Ben-Gvir.

Λύση δύο κρατών

Το Κοινοβούλιο καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν διπλωματικά μέτρα για να διασφαλίσουν δεσμεύσεις για μια λύση δύο κρατών, με στόχο την επίτευξη προόδου πριν τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο. Τονίζει την ανάγκη για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αποκλεισμό της Χαμάς από τη διακυβέρνηση, ζητώντας την αποκατάσταση μιας μεταρρυθμισμένης Παλαιστινιακής Αρχής ως μοναδικού διοικητικού οργάνου. Η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες θα πρέπει να χάσουν κάθε πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο στη Γάζα, λένε οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ενθαρρύνουν επίσης τις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν τα εντάλματα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους είναι καίριας σημασίας για την ειρήνη, την ασφάλεια του Ισραήλ και την περιφερειακή εξομάλυνση, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης, καταλήγει το ψήφισμα, με σκοπό την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών.